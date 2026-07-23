La NFL gana por paliza a la NBA, MLB y NHL en ingresos

El fútbol americano profesional genera más dinero en Estados Unidos que cualquier otro deporte y sigue aumentando la diferencia

Bryce Young | David Jensen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Ninguna liga deportiva tiene un modelo de negocio tan eficiente como la NFL. El fútbol americano profesional vuelve a mostrar su poderío en las finanzas y su verdadero rival ya no son las otras grandes competiciones estadounidenses (NBA, MLB, NHL), sino que compiten con ellos mismos para ver cuánto dinero pueden generar

El dinero que recibe cada equipo de la NFL tan solo por los ingresos televisivos nacionales supera el total de las distribuciones que realizan la NBA, las Grandes Ligas y la NHL a sus respectivas franquicias. Esa certeza financiera ha impulsado el valor de las organizaciones, varias de las cuales ya están valuadas por encima de los 10 mil millones de dólares. Puedes leer más información en esta nota.

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