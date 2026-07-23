Hijo de una leyenda de Millonarios, capturado por presunto fraude digital: así operaba la red

Las autoridades capturaron a 16 presuntos integrantes de la banda ‘Los Cyber’, entre ellos el exfutbolista Mateo Ramírez Flores, investigado por delitos informáticos.

Mato Ramírez, hijo de John Mario Ramírez es detenido | Chat GPT.

El nombre de Mateo Ramírez Flores, exfutbolista profesional e hijo del recordado ídolo de Millonarios John Mario Ramírez, quedó en el centro de una investigación judicial luego de que las autoridades confirmaran su captura por su presunta participación en una organización delincuencial dedicada a cometer fraudes financieros mediante herramientas tecnológicas. El operativo se llevó a cabo durante julio de 2026 y hace parte de una ofensiva contra las redes especializadas en delitos informáticos.

Así funcionaba el supuesto fraude con inteligencia artificial

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía General de la Nación, Ramírez estaría vinculado a la estructura criminal conocida como ‘Los Cyber’, señalada de utilizar inteligencia artificial, mensajes falsos y videollamadas para engañar a sus víctimas y obtener acceso a sus cuentas bancarias. El grupo contactaba a ciudadanos haciéndose pasar por funcionarios de entidades financieras, alertándolos sobre presuntos movimientos sospechosos en sus productos.

El engaño continuaba a través de aplicaciones de mensajería instantánea, donde los supuestos asesores solicitaban a las víctimas compartir la pantalla de sus teléfonos celulares con el argumento de proteger sus recursos. De esa manera obtenían información confidencial como usuarios, contraseñas y saldos bancarios, datos que posteriormente utilizaban para realizar transferencias y vaciar las cuentas.

“La supuesta empleada o empleado enviaba un enlace para ingresar datos o realizaba videollamadas para brindar mayor seguridad y salvar el dinero”, explicó la Fiscalía al revelar el modus operandi de la organización, que habría afectado a múltiples ciudadanos mediante este esquema de suplantación.

Capturaron a 16 presuntos integrantes de la organización

La operación fue desarrollada de manera conjunta por la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Dijín y el Gaula, instituciones que lograron la captura de 16 personas señaladas de cumplir diferentes funciones dentro de la red criminal. Las autoridades destacaron que la investigación permitió identificar una estructura organizada con roles definidos para ejecutar los fraudes.

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores fue la cantidad de información personal que manejaban los presuntos delincuentes. Según las autoridades, la organización contaba con datos de identificación, direcciones y detalles relacionados con los productos financieros de las víctimas, lo que facilitaba hacer más creíbles los engaños y aumentar la probabilidad de éxito en cada estafa.

La investigación sigue en curso

Los capturados serán presentados ante las autoridades judiciales y, de acuerdo con el grado de participación de cada uno, podrían enfrentar imputaciones por delitos como concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares agravado, hurto por medios informáticos, acceso abusivo a un sistema informático y violación de datos personales. Mientras tanto, la investigación continúa para establecer el alcance total de la estructura criminal y determinar la responsabilidad individual de cada uno de los implicados.

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