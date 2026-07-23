¿Cuántos kilómetros recorrió Infantino y a cuántos partidos del Mundial asistió? Así fueron los viajes en su lujoso avión
El presidente de la FIFA acumuló 49 vuelos, recorrió 106 mil 323 kilómetros y generó más de mil toneladas de CO₂e durante el Mundial 2026
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Gianni Infantino, presidente de la FIFA, convirtió el Mundial 2026 en una ruta aérea de más de 100 mil kilómetros. Desde el partido inaugural entre México y Sudáfrica, y hasta el día posterior a la final entre España y Argentina, el dirigiente del organismo realizó 49 vuelos en un avión privado Gulfstream G650 para trasladarse entre sedes, actos institucionales y compromisos fuera de Norteamérica, con una huella estimada de mil 20.3 toneladas de CO₂e.
Los datos, publicados en wc2026-emissions.vercel.app, forman parte de un proyecto independiente, abierto y basado en información de ADS-B y OpenSky Network. El rastreador mide únicamente las emisiones del avión utilizado por Infantino y no incluye los viajes de las 48 delegaciones, los traslados de aficionados, el funcionamiento de los estadios ni el resto de las operaciones de la FIFA. Su objetivo es estudiar el impacto de movilidad provocado por un Mundial ampliado a 48 selecciones y 104 partidos, disputado en una extensión territorial que multiplicó los desplazamientos entre ciudades.
El registro relaciona sus desplazamientos con 40 partidos del torneo. A esa cifra se suman su presencia en el encuentro inaugural en la Ciudad de México y su participación en la ceremonia de premiación de la final entre España y Argentina en Nueva Jersey, por lo que el material proporcionado permite documentar su asistencia a 42 encuentros de la Copa del Mundo.
La cantidad de CO₂e atribuida a los vuelos equivale a 157 veces las emisiones anuales de una persona promedio. El cálculo también representa 2.1 veces la huella que produciría una persona promedio durante toda su vida, concentrada en un periodo aproximado de 40 días.
Los traslados fueron realizados en un Gulfstream G650 con distintivo de llamada QQE236. El modelo utilizado por el proyecto establece un consumo de mil 500 kilogramos de combustible por hora, 3.15 kilogramos de CO₂ por cada kilogramo de combustible quemado y un multiplicador de 1.7 por los efectos de las estelas de condensación y los óxidos de nitrógeno emitidos en altitud.
Tres continentes, una escapada a Doha y jornadas maratónicas
El itinerario abarcó tres continentes: América, Europa y Asia. La mayor parte de los recorridos se concentró entre las sedes mundialistas, pero también incluyó viajes a Madrid y Doha antes de las semifinales. Miami fue el punto más repetido en el registro, al aparecer como origen o destino en 15 tramos; Los Ángeles y Vancouver participaron en ocho cada uno, mientras la Ciudad de México figuró en siete.
El vuelo más largo fue el realizado el 14 de julio entre Madrid y Dallas, con 7 mil 972 kilómetros y 71 mil 88 kilogramos de CO₂e. Le siguió el traslado de Miami a Madrid, de 7 mil 106 kilómetros y 61 mil 449 kilogramos, además de los dos recorridos de 5 mil 330 kilómetros entre Madrid y Doha efectuados el 13 de julio. La escapada a Doha se dio tras el fallecimiento del exemir Hamad bin Khalifa Al Thani, quien murió a los 74 años de edad y a quien Infantino acompañó en su funeral.
Entre los trayectos más cortos aparecen los vuelos de Teterboro a Bedford, de 43 kilómetros; Filadelfia a Teterboro, de 129; y Seattle a Vancouver, de 205 kilómetros. Algunos de esos movimientos fueron clasificados como reposicionamientos y no recibieron una estimación individual de emisiones en el registro.
El 21 de junio fue una de las jornadas con mayor actividad, con vuelos de Houston a Monterrey, de Monterrey a Atlanta y de Atlanta a Miami, relacionados con los partidos Túnez-Japón, España-Arabia Saudita y Uruguay-Cabo Verde. El 23 de junio también hubo tres traslados, que incluyeron una entrevista en Nueva York y los encuentros Inglaterra-Ghana y Croacia-Panamá.
Todos los vuelos de Infantino durante el Mundial 2026
Infantino realizó vuelos consecutivos en distintas fechas de la fase de grupos, entre ellas el 13, 15, 17, 20, 25, 26, 28 y 30 de junio. El patrón continuó el 1, 2, 4, 6, 13 y 15 de julio, periodo en el que combinó partidos de eliminación directa con traslados internacionales y movimientos hacia las sedes de las semifinales y la final.
Durante las rondas decisivas, el registro lo vinculó con encuentros de dieciseisavos, octavos, cuartos de final y semifinales. El 15 de julio viajó de Dallas a Atlanta para el Inglaterra-Argentina y posteriormente se trasladó a Teterboro, en el área de Nueva York, para preparar su presencia en la final. El último movimiento detectado fue un vuelo de Teterboro a Miami el 20 de julio, un día después del partido por el título.
|#
|Fecha
|Ruta
|Distancia
|CO₂e
|Acumulado
|Partido, evento o motivo
|Sede
|1
|11/06/2026
|Ciudad de México → Guadalajara
|475 km
|4,239 kg
|4,239 kg
|Corea del Sur vs República Checa
|Estadio Akron
|2
|12/06/2026
|Guadalajara → Los Ángeles
|1,475 km
|13,164 kg
|17,404 kg
|Estados Unidos vs Paraguay
|Estadio SoFi
|3
|13/06/2026
|Los Ángeles → San José, California
|496 km
|4,427 kg
|21,831 kg
|Qatar vs Suiza
|Estadio Levi’s
|4
|13/06/2026
|San José, California → Vancouver
|1,318 km
|11,763 kg
|33,594 kg
|Australia vs Turquía
|BC Place
|5
|14/06/2026
|Vancouver → Miami
|4,508 km
|40,234 kg
|73,828 kg
|Cumbre Ejecutiva de la FIFA
|Miami
|6
|15/06/2026
|Miami → Seattle
|4,386 km
|39,145 kg
|112,973 kg
|Bélgica vs Egipto
|Lumen Field
|7
|15/06/2026
|Seattle → Los Ángeles
|1,544 km
|13,780 kg
|126,753 kg
|Irán vs Nueva Zelanda
|Estadio SoFi
|8
|16/06/2026
|Los Ángeles → Kansas City
|2,202 km
|19,653 kg
|146,406 kg
|Argentina vs Argelia
|Estadio Arrowhead
|9
|17/06/2026
|Kansas City → Houston
|1,053 km
|9,398 kg
|155,804 kg
|Portugal vs República Democrática del Congo
|Estadio NRG
|10
|17/06/2026
|Houston → Ciudad de México
|1,194 km
|10,656 kg
|166,460 kg
|Colombia vs Uzbekistán
|Estadio Azteca
|11
|18/06/2026
|Ciudad de México → Vancouver
|3,941 km
|35,173 kg
|201,634 kg
|Canadá vs Qatar
|BC Place
|12
|19/06/2026
|Vancouver → Boston
|3,507 km
|31,300 kg
|232,934 kg
|Escocia vs Marruecos
|Estadio Gillette
|13
|19/06/2026
|Boston → Bedford, Massachusetts
|24 km
|—
|—
|Reposicionamiento
|—
|14
|20/06/2026
|Bedford, Massachusetts → Filadelfia
|383 km
|3,418 kg
|236,352 kg
|Brasil vs Haití
|Lincoln Financial Field
|15
|20/06/2026
|Filadelfia → Houston
|1,868 km
|16,672 kg
|253,024 kg
|Países Bajos vs Suecia
|Estadio NRG
|16
|21/06/2026
|Houston → Monterrey
|559 km
|4,989 kg
|258,013 kg
|Túnez vs Japón
|Estadio BBVA
|17
|21/06/2026
|Monterrey → Atlanta
|1,518 km
|13,548 kg
|271,561 kg
|España vs Arabia Saudita
|Estadio Mercedes-Benz
|18
|21/06/2026
|Atlanta → Miami
|960 km
|8,568 kg
|280,129 kg
|Uruguay vs Cabo Verde
|Estadio Hard Rock
|19
|22/06/2026
|Miami → Filadelfia
|1,422 km
|12,691 kg
|292,820 kg
|Francia vs Irak
|Lincoln Financial Field
|20
|23/06/2026
|Filadelfia → Teterboro, Nueva Jersey
|129 km
|1,151 kg
|293,972 kg
|Entrevista en Fox & Friends
|Ciudad de Nueva York
|21
|23/06/2026
|Teterboro, Nueva Jersey → Bedford, Massachusetts
|254 km
|2,267 kg
|296,239 kg
|Inglaterra vs Ghana
|Estadio Gillette
|22
|23/06/2026
|Bedford, Massachusetts → Toronto
|601 km
|5,364 kg
|301,603 kg
|Croacia vs Panamá
|BMO Field
|23
|24/06/2026
|Toronto → Miami
|1,731 km
|15,449 kg
|317,052 kg
|Brasil vs Escocia
|Estadio Hard Rock
|24
|25/06/2026
|Miami → Filadelfia
|1,634 km
|14,583 kg
|331,635 kg
|Costa de Marfil vs Curazao
|Lincoln Financial Field
|25
|25/06/2026
|Filadelfia → Miami
|1,634 km
|14,583 kg
|346,219 kg
|Sin categoría
|Miami
|26
|26/06/2026
|Miami → Dallas
|964 km
|19,144 kg
|365,363 kg
|Jordania vs Argentina
|Estadio de Dallas
|27
|26/06/2026
|Dallas → Seattle
|1,452 km
|27,444 kg
|392,807 kg
|Egipto vs Irán
|Lumen Field
|28
|27/06/2026
|Seattle → Miami
|2,366 km
|40,163 kg
|432,970 kg
|Colombia vs Portugal
|Estadio Hard Rock
|29
|28/06/2026
|Miami → Los Ángeles
|3,763 km
|37,083 kg
|470,053 kg
|Sudáfrica vs Canadá
|Estadio de Los Ángeles
|30
|28/06/2026
|Los Ángeles → Houston
|2,235 km
|1,498 kg
|471,551 kg
|Brasil vs Japón
|Estadio de Houston
|31
|29/06/2026
|Houston → Monterrey
|666 km
|446 kg
|471,997 kg
|Países Bajos vs Marruecos
|Estadio Monterrey
|32
|30/06/2026
|Monterrey → Dallas
|666 km
|446 kg
|472,443 kg
|Costa de Marfil vs Noruega
|Estadio de Dallas
|33
|30/06/2026
|Dallas → Ciudad de México
|1,510 km
|1,012 kg
|473,455 kg
|México vs Ecuador
|Estadio Azteca
|34
|01/07/2026
|Ciudad de México → Atlanta
|2,148 km
|25,838 kg
|499,293 kg
|Inglaterra vs Congo RD
|Estadio Mercedes-Benz
|35
|01/07/2026
|Atlanta → San José, California
|3,385 km
|25,436 kg
|524,729 kg
|Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina
|Estadio del Área de la Bahía de San Francisco
|36
|02/07/2026
|San José, California → Los Ángeles
|496 km
|—
|—
|Reposicionamiento
|—
|37
|02/07/2026
|Los Ángeles → Vancouver
|1,741 km
|18,341 kg
|543,070 kg
|Suiza vs Argelia
|BC Place
|38
|02/07/2026
|Vancouver → Miami
|4,503 km
|64,929 kg
|607,999 kg
|Argentina vs Cabo Verde
|Estadio Hard Rock
|39
|04/07/2026
|Miami → Houston
|964 km
|12,049 kg
|620,048 kg
|Canadá vs Marruecos
|Estadio de Houston
|40
|04/07/2026
|Houston → Ciudad de México
|1,510 km
|14,459 kg
|634,507 kg
|México vs Inglaterra
|Estadio Azteca
|41
|06/07/2026
|Ciudad de México → Seattle
|3,763 km
|40,430 kg
|674,937 kg
|Estados Unidos vs Bélgica
|Seattle
|42
|06/07/2026
|Seattle → Vancouver
|205 km
|3,615 kg
|678,552 kg
|Suiza vs Colombia
|BC Place
|43
|07/07/2026
|Vancouver → Teterboro, Nueva Jersey
|3,900 km
|34,272 kg
|712,824 kg
|Francia vs Marruecos
|Estadio de Boston
|44
|09/07/2026
|Teterboro, Nueva Jersey → Bedford, Massachusetts
|43 km
|—
|—
|Reposicionamiento
|—
|45
|09/07/2026
|Bedford, Massachusetts → Miami
|2,035 km
|21,956 kg
|734,780 kg
|Salida hacia Miami
|—
|46
|12/07/2026
|Miami → Madrid
|7,106 km
|61,449 kg
|796,229 kg
|Viaje a Madrid
|—
|47
|13/07/2026
|Madrid → Doha
|5,330 km
|52,479 kg
|848,708 kg
|Visita de condolencias en Qatar
|—
|48
|13/07/2026
|Doha → Madrid
|5,330 km
|53,416 kg
|902,124 kg
|Regreso a Madrid
|—
|49
|14/07/2026
|Madrid → Dallas
|7,972 km
|71,088 kg
|973,212 kg
|Francia vs España, semifinal
|Estadio AT&T
|50
|15/07/2026
|Dallas → Atlanta
|1,053 km
|13,521 kg
|986,733 kg
|Inglaterra vs Argentina, semifinal
|Estadio Mercedes-Benz
|51
|15/07/2026
|Atlanta → Teterboro, Nueva Jersey
|1,194 km
|15,128 kg
|1,001,861 kg
|Viaje al área de Nueva York para la final
|—
|52
|20/07/2026
|Teterboro, Nueva Jersey → Miami
|1,770 km
|18,475 kg
|1,020,336 kg
|Detectado automáticamente
|—
¿Qué avión usó Gianni Infantino en el Mundial 2026? Así es el Gulfstream G650ER
El avión utilizado por Gianni Infantino durante el Mundial 2026 fue identificado con la matrícula A7-CGG y corresponde a un Gulfstream G650ER operado por Qatar Executive, la división de vuelos privados de Qatar Airways. Este modelo está diseñado para viajes intercontinentales: puede recorrer hasta 7 mil 500 millas náuticas, equivalentes a 13 mil 890 kilómetros, alcanzar una velocidad máxima cercana a los 956 kilómetros por hora y volar a una altitud de hasta 51 mil pies, alrededor de 15 mil 545 metros. Su autonomía permite completar rutas como Doha-Nueva York sin escalas.
La configuración ofrecida por Qatar Executive tiene capacidad para 13 pasajeros y está orientada a traslados de larga duración. La cabina dispone de asientos amplios, pasillos de mayor espacio, ventanas panorámicas y sistemas de conexión a internet y telefonía; la flota también cuenta con servicio de Starlink para navegación, llamadas y reproducción de contenido durante el vuelo. El G650ER puede mantener un crucero de largo alcance a Mach 0.85 y alcanzar una velocidad máxima de Mach 0.925, características que facilitaron los desplazamientos consecutivos de Infantino entre las sedes mundialistas y sus viajes a Europa y Asia.