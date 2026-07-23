¿Cuántos kilómetros recorrió Infantino y a cuántos partidos del Mundial asistió? Así fueron los viajes en su lujoso avión

El presidente de la FIFA acumuló 49 vuelos, recorrió 106 mil 323 kilómetros y generó más de mil toneladas de CO₂e durante el Mundial 2026

Gianni Infantino, presidente de la FIFA | Reuters

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, convirtió el Mundial 2026 en una ruta aérea de más de 100 mil kilómetros. Desde el partido inaugural entre México y Sudáfrica, y hasta el día posterior a la final entre España y Argentina, el dirigiente del organismo realizó 49 vuelos en un avión privado Gulfstream G650 para trasladarse entre sedes, actos institucionales y compromisos fuera de Norteamérica, con una huella estimada de mil 20.3 toneladas de CO₂e.

Los datos, publicados en wc2026-emissions.vercel.app, forman parte de un proyecto independiente, abierto y basado en información de ADS-B y OpenSky Network. El rastreador mide únicamente las emisiones del avión utilizado por Infantino y no incluye los viajes de las 48 delegaciones, los traslados de aficionados, el funcionamiento de los estadios ni el resto de las operaciones de la FIFA. Su objetivo es estudiar el impacto de movilidad provocado por un Mundial ampliado a 48 selecciones y 104 partidos, disputado en una extensión territorial que multiplicó los desplazamientos entre ciudades.

El registro relaciona sus desplazamientos con 40 partidos del torneo. A esa cifra se suman su presencia en el encuentro inaugural en la Ciudad de México y su participación en la ceremonia de premiación de la final entre España y Argentina en Nueva Jersey, por lo que el material proporcionado permite documentar su asistencia a 42 encuentros de la Copa del Mundo.

La cantidad de CO₂e atribuida a los vuelos equivale a 157 veces las emisiones anuales de una persona promedio. El cálculo también representa 2.1 veces la huella que produciría una persona promedio durante toda su vida, concentrada en un periodo aproximado de 40 días.

Los traslados fueron realizados en un Gulfstream G650 con distintivo de llamada QQE236. El modelo utilizado por el proyecto establece un consumo de mil 500 kilogramos de combustible por hora, 3.15 kilogramos de CO₂ por cada kilogramo de combustible quemado y un multiplicador de 1.7 por los efectos de las estelas de condensación y los óxidos de nitrógeno emitidos en altitud.

En el palco, Infantino y Arriola durante el México vs Sudáfrica | Reuters

Tres continentes, una escapada a Doha y jornadas maratónicas

El itinerario abarcó tres continentes: América, Europa y Asia. La mayor parte de los recorridos se concentró entre las sedes mundialistas, pero también incluyó viajes a Madrid y Doha antes de las semifinales. Miami fue el punto más repetido en el registro, al aparecer como origen o destino en 15 tramos; Los Ángeles y Vancouver participaron en ocho cada uno, mientras la Ciudad de México figuró en siete.

El vuelo más largo fue el realizado el 14 de julio entre Madrid y Dallas, con 7 mil 972 kilómetros y 71 mil 88 kilogramos de CO₂e. Le siguió el traslado de Miami a Madrid, de 7 mil 106 kilómetros y 61 mil 449 kilogramos, además de los dos recorridos de 5 mil 330 kilómetros entre Madrid y Doha efectuados el 13 de julio. La escapada a Doha se dio tras el fallecimiento del exemir Hamad bin Khalifa Al Thani, quien murió a los 74 años de edad y a quien Infantino acompañó en su funeral.

Entre los trayectos más cortos aparecen los vuelos de Teterboro a Bedford, de 43 kilómetros; Filadelfia a Teterboro, de 129; y Seattle a Vancouver, de 205 kilómetros. Algunos de esos movimientos fueron clasificados como reposicionamientos y no recibieron una estimación individual de emisiones en el registro.

El 21 de junio fue una de las jornadas con mayor actividad, con vuelos de Houston a Monterrey, de Monterrey a Atlanta y de Atlanta a Miami, relacionados con los partidos Túnez-Japón, España-Arabia Saudita y Uruguay-Cabo Verde. El 23 de junio también hubo tres traslados, que incluyeron una entrevista en Nueva York y los encuentros Inglaterra-Ghana y Croacia-Panamá.

Infantino estuvo en gran parte de los partidos del Mundial | CHANDAN KHANNA / AFP

Todos los vuelos de Infantino durante el Mundial 2026

Infantino realizó vuelos consecutivos en distintas fechas de la fase de grupos, entre ellas el 13, 15, 17, 20, 25, 26, 28 y 30 de junio. El patrón continuó el 1, 2, 4, 6, 13 y 15 de julio, periodo en el que combinó partidos de eliminación directa con traslados internacionales y movimientos hacia las sedes de las semifinales y la final.

Durante las rondas decisivas, el registro lo vinculó con encuentros de dieciseisavos, octavos, cuartos de final y semifinales. El 15 de julio viajó de Dallas a Atlanta para el Inglaterra-Argentina y posteriormente se trasladó a Teterboro, en el área de Nueva York, para preparar su presencia en la final. El último movimiento detectado fue un vuelo de Teterboro a Miami el 20 de julio, un día después del partido por el título.

# Fecha Ruta Distancia CO₂e Acumulado Partido, evento o motivo Sede 1 11/06/2026 Ciudad de México → Guadalajara 475 km 4,239 kg 4,239 kg Corea del Sur vs República Checa Estadio Akron 2 12/06/2026 Guadalajara → Los Ángeles 1,475 km 13,164 kg 17,404 kg Estados Unidos vs Paraguay Estadio SoFi 3 13/06/2026 Los Ángeles → San José, California 496 km 4,427 kg 21,831 kg Qatar vs Suiza Estadio Levi’s 4 13/06/2026 San José, California → Vancouver 1,318 km 11,763 kg 33,594 kg Australia vs Turquía BC Place 5 14/06/2026 Vancouver → Miami 4,508 km 40,234 kg 73,828 kg Cumbre Ejecutiva de la FIFA Miami 6 15/06/2026 Miami → Seattle 4,386 km 39,145 kg 112,973 kg Bélgica vs Egipto Lumen Field 7 15/06/2026 Seattle → Los Ángeles 1,544 km 13,780 kg 126,753 kg Irán vs Nueva Zelanda Estadio SoFi 8 16/06/2026 Los Ángeles → Kansas City 2,202 km 19,653 kg 146,406 kg Argentina vs Argelia Estadio Arrowhead 9 17/06/2026 Kansas City → Houston 1,053 km 9,398 kg 155,804 kg Portugal vs República Democrática del Congo Estadio NRG 10 17/06/2026 Houston → Ciudad de México 1,194 km 10,656 kg 166,460 kg Colombia vs Uzbekistán Estadio Azteca 11 18/06/2026 Ciudad de México → Vancouver 3,941 km 35,173 kg 201,634 kg Canadá vs Qatar BC Place 12 19/06/2026 Vancouver → Boston 3,507 km 31,300 kg 232,934 kg Escocia vs Marruecos Estadio Gillette 13 19/06/2026 Boston → Bedford, Massachusetts 24 km — — Reposicionamiento — 14 20/06/2026 Bedford, Massachusetts → Filadelfia 383 km 3,418 kg 236,352 kg Brasil vs Haití Lincoln Financial Field 15 20/06/2026 Filadelfia → Houston 1,868 km 16,672 kg 253,024 kg Países Bajos vs Suecia Estadio NRG 16 21/06/2026 Houston → Monterrey 559 km 4,989 kg 258,013 kg Túnez vs Japón Estadio BBVA 17 21/06/2026 Monterrey → Atlanta 1,518 km 13,548 kg 271,561 kg España vs Arabia Saudita Estadio Mercedes-Benz 18 21/06/2026 Atlanta → Miami 960 km 8,568 kg 280,129 kg Uruguay vs Cabo Verde Estadio Hard Rock 19 22/06/2026 Miami → Filadelfia 1,422 km 12,691 kg 292,820 kg Francia vs Irak Lincoln Financial Field 20 23/06/2026 Filadelfia → Teterboro, Nueva Jersey 129 km 1,151 kg 293,972 kg Entrevista en Fox & Friends Ciudad de Nueva York 21 23/06/2026 Teterboro, Nueva Jersey → Bedford, Massachusetts 254 km 2,267 kg 296,239 kg Inglaterra vs Ghana Estadio Gillette 22 23/06/2026 Bedford, Massachusetts → Toronto 601 km 5,364 kg 301,603 kg Croacia vs Panamá BMO Field 23 24/06/2026 Toronto → Miami 1,731 km 15,449 kg 317,052 kg Brasil vs Escocia Estadio Hard Rock 24 25/06/2026 Miami → Filadelfia 1,634 km 14,583 kg 331,635 kg Costa de Marfil vs Curazao Lincoln Financial Field 25 25/06/2026 Filadelfia → Miami 1,634 km 14,583 kg 346,219 kg Sin categoría Miami 26 26/06/2026 Miami → Dallas 964 km 19,144 kg 365,363 kg Jordania vs Argentina Estadio de Dallas 27 26/06/2026 Dallas → Seattle 1,452 km 27,444 kg 392,807 kg Egipto vs Irán Lumen Field 28 27/06/2026 Seattle → Miami 2,366 km 40,163 kg 432,970 kg Colombia vs Portugal Estadio Hard Rock 29 28/06/2026 Miami → Los Ángeles 3,763 km 37,083 kg 470,053 kg Sudáfrica vs Canadá Estadio de Los Ángeles 30 28/06/2026 Los Ángeles → Houston 2,235 km 1,498 kg 471,551 kg Brasil vs Japón Estadio de Houston 31 29/06/2026 Houston → Monterrey 666 km 446 kg 471,997 kg Países Bajos vs Marruecos Estadio Monterrey 32 30/06/2026 Monterrey → Dallas 666 km 446 kg 472,443 kg Costa de Marfil vs Noruega Estadio de Dallas 33 30/06/2026 Dallas → Ciudad de México 1,510 km 1,012 kg 473,455 kg México vs Ecuador Estadio Azteca 34 01/07/2026 Ciudad de México → Atlanta 2,148 km 25,838 kg 499,293 kg Inglaterra vs Congo RD Estadio Mercedes-Benz 35 01/07/2026 Atlanta → San José, California 3,385 km 25,436 kg 524,729 kg Estados Unidos vs Bosnia y Herzegovina Estadio del Área de la Bahía de San Francisco 36 02/07/2026 San José, California → Los Ángeles 496 km — — Reposicionamiento — 37 02/07/2026 Los Ángeles → Vancouver 1,741 km 18,341 kg 543,070 kg Suiza vs Argelia BC Place 38 02/07/2026 Vancouver → Miami 4,503 km 64,929 kg 607,999 kg Argentina vs Cabo Verde Estadio Hard Rock 39 04/07/2026 Miami → Houston 964 km 12,049 kg 620,048 kg Canadá vs Marruecos Estadio de Houston 40 04/07/2026 Houston → Ciudad de México 1,510 km 14,459 kg 634,507 kg México vs Inglaterra Estadio Azteca 41 06/07/2026 Ciudad de México → Seattle 3,763 km 40,430 kg 674,937 kg Estados Unidos vs Bélgica Seattle 42 06/07/2026 Seattle → Vancouver 205 km 3,615 kg 678,552 kg Suiza vs Colombia BC Place 43 07/07/2026 Vancouver → Teterboro, Nueva Jersey 3,900 km 34,272 kg 712,824 kg Francia vs Marruecos Estadio de Boston 44 09/07/2026 Teterboro, Nueva Jersey → Bedford, Massachusetts 43 km — — Reposicionamiento — 45 09/07/2026 Bedford, Massachusetts → Miami 2,035 km 21,956 kg 734,780 kg Salida hacia Miami — 46 12/07/2026 Miami → Madrid 7,106 km 61,449 kg 796,229 kg Viaje a Madrid — 47 13/07/2026 Madrid → Doha 5,330 km 52,479 kg 848,708 kg Visita de condolencias en Qatar — 48 13/07/2026 Doha → Madrid 5,330 km 53,416 kg 902,124 kg Regreso a Madrid — 49 14/07/2026 Madrid → Dallas 7,972 km 71,088 kg 973,212 kg Francia vs España, semifinal Estadio AT&T 50 15/07/2026 Dallas → Atlanta 1,053 km 13,521 kg 986,733 kg Inglaterra vs Argentina, semifinal Estadio Mercedes-Benz 51 15/07/2026 Atlanta → Teterboro, Nueva Jersey 1,194 km 15,128 kg 1,001,861 kg Viaje al área de Nueva York para la final — 52 20/07/2026 Teterboro, Nueva Jersey → Miami 1,770 km 18,475 kg 1,020,336 kg Detectado automáticamente —

¿Qué avión usó Gianni Infantino en el Mundial 2026? Así es el Gulfstream G650ER

El avión utilizado por Gianni Infantino durante el Mundial 2026 fue identificado con la matrícula A7-CGG y corresponde a un Gulfstream G650ER operado por Qatar Executive, la división de vuelos privados de Qatar Airways. Este modelo está diseñado para viajes intercontinentales: puede recorrer hasta 7 mil 500 millas náuticas, equivalentes a 13 mil 890 kilómetros, alcanzar una velocidad máxima cercana a los 956 kilómetros por hora y volar a una altitud de hasta 51 mil pies, alrededor de 15 mil 545 metros. Su autonomía permite completar rutas como Doha-Nueva York sin escalas.

La configuración ofrecida por Qatar Executive tiene capacidad para 13 pasajeros y está orientada a traslados de larga duración. La cabina dispone de asientos amplios, pasillos de mayor espacio, ventanas panorámicas y sistemas de conexión a internet y telefonía; la flota también cuenta con servicio de Starlink para navegación, llamadas y reproducción de contenido durante el vuelo. El G650ER puede mantener un crucero de largo alcance a Mach 0.85 y alcanzar una velocidad máxima de Mach 0.925, características que facilitaron los desplazamientos consecutivos de Infantino entre las sedes mundialistas y sus viajes a Europa y Asia.

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