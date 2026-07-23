¿Cuántos kilómetros recorrió Infantino y a cuántos partidos del Mundial asistió? Así fueron los viajes en su lujoso avión

Publicado por Alan Osornio

El presidente de la FIFA acumuló 49 vuelos, recorrió 106 mil 323 kilómetros y generó más de mil toneladas de CO₂e durante el Mundial 2026

Gulfstream G650ER: características del avión de Gianni Infantino en el Mundial 2026
Gianni Infantino, presidente de la FIFA | Reuters

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, convirtió el Mundial 2026 en una ruta aérea de más de 100 mil kilómetros. Desde el partido inaugural entre México y Sudáfrica, y hasta el día posterior a la final entre España y Argentina, el dirigiente del organismo realizó 49 vuelos en un avión privado Gulfstream G650 para trasladarse entre sedes, actos institucionales y compromisos fuera de Norteamérica, con una huella estimada de mil 20.3 toneladas de CO₂e.

Los datos, publicados en wc2026-emissions.vercel.app, forman parte de un proyecto independiente, abierto y basado en información de ADS-B y OpenSky Network. El rastreador mide únicamente las emisiones del avión utilizado por Infantino y no incluye los viajes de las 48 delegaciones, los traslados de aficionados, el funcionamiento de los estadios ni el resto de las operaciones de la FIFA. Su objetivo es estudiar el impacto de movilidad provocado por un Mundial ampliado a 48 selecciones y 104 partidos, disputado en una extensión territorial que multiplicó los desplazamientos entre ciudades.

El registro relaciona sus desplazamientos con 40 partidos del torneo. A esa cifra se suman su presencia en el encuentro inaugural en la Ciudad de México y su participación en la ceremonia de premiación de la final entre España y Argentina en Nueva Jersey, por lo que el material proporcionado permite documentar su asistencia a 42 encuentros de la Copa del Mundo.

La cantidad de CO₂e atribuida a los vuelos equivale a 157 veces las emisiones anuales de una persona promedio. El cálculo también representa 2.1 veces la huella que produciría una persona promedio durante toda su vida, concentrada en un periodo aproximado de 40 días.

Los traslados fueron realizados en un Gulfstream G650 con distintivo de llamada QQE236. El modelo utilizado por el proyecto establece un consumo de mil 500 kilogramos de combustible por hora, 3.15 kilogramos de CO₂ por cada kilogramo de combustible quemado y un multiplicador de 1.7 por los efectos de las estelas de condensación y los óxidos de nitrógeno emitidos en altitud.

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En el palco, Infantino y Arriola durante el México vs Sudáfrica | Reuters

Tres continentes, una escapada a Doha y jornadas maratónicas

El itinerario abarcó tres continentes: América, Europa y Asia. La mayor parte de los recorridos se concentró entre las sedes mundialistas, pero también incluyó viajes a Madrid y Doha antes de las semifinales. Miami fue el punto más repetido en el registro, al aparecer como origen o destino en 15 tramos; Los Ángeles y Vancouver participaron en ocho cada uno, mientras la Ciudad de México figuró en siete.

El vuelo más largo fue el realizado el 14 de julio entre Madrid y Dallas, con 7 mil 972 kilómetros y 71 mil 88 kilogramos de CO₂e. Le siguió el traslado de Miami a Madrid, de 7 mil 106 kilómetros y 61 mil 449 kilogramos, además de los dos recorridos de 5 mil 330 kilómetros entre Madrid y Doha efectuados el 13 de julio. La escapada a Doha se dio tras el fallecimiento del exemir Hamad bin Khalifa Al Thani, quien murió a los 74 años de edad y a quien Infantino acompañó en su funeral.

Entre los trayectos más cortos aparecen los vuelos de Teterboro a Bedford, de 43 kilómetros; Filadelfia a Teterboro, de 129; y Seattle a Vancouver, de 205 kilómetros. Algunos de esos movimientos fueron clasificados como reposicionamientos y no recibieron una estimación individual de emisiones en el registro.

El 21 de junio fue una de las jornadas con mayor actividad, con vuelos de Houston a Monterrey, de Monterrey a Atlanta y de Atlanta a Miami, relacionados con los partidos Túnez-Japón, España-Arabia Saudita y Uruguay-Cabo Verde. El 23 de junio también hubo tres traslados, que incluyeron una entrevista en Nueva York y los encuentros Inglaterra-Ghana y Croacia-Panamá.

Infantino estuvo en gran parte de los partidos del Mundial | CHANDAN KHANNA / AFP

Todos los vuelos de Infantino durante el Mundial 2026

Infantino realizó vuelos consecutivos en distintas fechas de la fase de grupos, entre ellas el 13, 15, 17, 20, 25, 26, 28 y 30 de junio. El patrón continuó el 1, 2, 4, 6, 13 y 15 de julio, periodo en el que combinó partidos de eliminación directa con traslados internacionales y movimientos hacia las sedes de las semifinales y la final.

Durante las rondas decisivas, el registro lo vinculó con encuentros de dieciseisavos, octavos, cuartos de final y semifinales. El 15 de julio viajó de Dallas a Atlanta para el Inglaterra-Argentina y posteriormente se trasladó a Teterboro, en el área de Nueva York, para preparar su presencia en la final. El último movimiento detectado fue un vuelo de Teterboro a Miami el 20 de julio, un día después del partido por el título.

#FechaRutaDistanciaCO₂eAcumuladoPartido, evento o motivoSede
111/06/2026Ciudad de México → Guadalajara475 km4,239 kg4,239 kgCorea del Sur vs República ChecaEstadio Akron
212/06/2026Guadalajara → Los Ángeles1,475 km13,164 kg17,404 kgEstados Unidos vs ParaguayEstadio SoFi
313/06/2026Los Ángeles → San José, California496 km4,427 kg21,831 kgQatar vs SuizaEstadio Levi’s
413/06/2026San José, California → Vancouver1,318 km11,763 kg33,594 kgAustralia vs TurquíaBC Place
514/06/2026Vancouver → Miami4,508 km40,234 kg73,828 kgCumbre Ejecutiva de la FIFAMiami
615/06/2026Miami → Seattle4,386 km39,145 kg112,973 kgBélgica vs EgiptoLumen Field
715/06/2026Seattle → Los Ángeles1,544 km13,780 kg126,753 kgIrán vs Nueva ZelandaEstadio SoFi
816/06/2026Los Ángeles → Kansas City2,202 km19,653 kg146,406 kgArgentina vs ArgeliaEstadio Arrowhead
917/06/2026Kansas City → Houston1,053 km9,398 kg155,804 kgPortugal vs República Democrática del CongoEstadio NRG
1017/06/2026Houston → Ciudad de México1,194 km10,656 kg166,460 kgColombia vs UzbekistánEstadio Azteca
1118/06/2026Ciudad de México → Vancouver3,941 km35,173 kg201,634 kgCanadá vs QatarBC Place
1219/06/2026Vancouver → Boston3,507 km31,300 kg232,934 kgEscocia vs MarruecosEstadio Gillette
1319/06/2026Boston → Bedford, Massachusetts24 kmReposicionamiento
1420/06/2026Bedford, Massachusetts → Filadelfia383 km3,418 kg236,352 kgBrasil vs HaitíLincoln Financial Field
1520/06/2026Filadelfia → Houston1,868 km16,672 kg253,024 kgPaíses Bajos vs SueciaEstadio NRG
1621/06/2026Houston → Monterrey559 km4,989 kg258,013 kgTúnez vs JapónEstadio BBVA
1721/06/2026Monterrey → Atlanta1,518 km13,548 kg271,561 kgEspaña vs Arabia SauditaEstadio Mercedes-Benz
1821/06/2026Atlanta → Miami960 km8,568 kg280,129 kgUruguay vs Cabo VerdeEstadio Hard Rock
1922/06/2026Miami → Filadelfia1,422 km12,691 kg292,820 kgFrancia vs IrakLincoln Financial Field
2023/06/2026Filadelfia → Teterboro, Nueva Jersey129 km1,151 kg293,972 kgEntrevista en Fox & FriendsCiudad de Nueva York
2123/06/2026Teterboro, Nueva Jersey → Bedford, Massachusetts254 km2,267 kg296,239 kgInglaterra vs GhanaEstadio Gillette
2223/06/2026Bedford, Massachusetts → Toronto601 km5,364 kg301,603 kgCroacia vs PanamáBMO Field
2324/06/2026Toronto → Miami1,731 km15,449 kg317,052 kgBrasil vs EscociaEstadio Hard Rock
2425/06/2026Miami → Filadelfia1,634 km14,583 kg331,635 kgCosta de Marfil vs CurazaoLincoln Financial Field
2525/06/2026Filadelfia → Miami1,634 km14,583 kg346,219 kgSin categoríaMiami
2626/06/2026Miami → Dallas964 km19,144 kg365,363 kgJordania vs ArgentinaEstadio de Dallas
2726/06/2026Dallas → Seattle1,452 km27,444 kg392,807 kgEgipto vs IránLumen Field
2827/06/2026Seattle → Miami2,366 km40,163 kg432,970 kgColombia vs PortugalEstadio Hard Rock
2928/06/2026Miami → Los Ángeles3,763 km37,083 kg470,053 kgSudáfrica vs CanadáEstadio de Los Ángeles
3028/06/2026Los Ángeles → Houston2,235 km1,498 kg471,551 kgBrasil vs JapónEstadio de Houston
3129/06/2026Houston → Monterrey666 km446 kg471,997 kgPaíses Bajos vs MarruecosEstadio Monterrey
3230/06/2026Monterrey → Dallas666 km446 kg472,443 kgCosta de Marfil vs NoruegaEstadio de Dallas
3330/06/2026Dallas → Ciudad de México1,510 km1,012 kg473,455 kgMéxico vs EcuadorEstadio Azteca
3401/07/2026Ciudad de México → Atlanta2,148 km25,838 kg499,293 kgInglaterra vs Congo RDEstadio Mercedes-Benz
3501/07/2026Atlanta → San José, California3,385 km25,436 kg524,729 kgEstados Unidos vs Bosnia y HerzegovinaEstadio del Área de la Bahía de San Francisco
3602/07/2026San José, California → Los Ángeles496 kmReposicionamiento
3702/07/2026Los Ángeles → Vancouver1,741 km18,341 kg543,070 kgSuiza vs ArgeliaBC Place
3802/07/2026Vancouver → Miami4,503 km64,929 kg607,999 kgArgentina vs Cabo VerdeEstadio Hard Rock
3904/07/2026Miami → Houston964 km12,049 kg620,048 kgCanadá vs MarruecosEstadio de Houston
4004/07/2026Houston → Ciudad de México1,510 km14,459 kg634,507 kgMéxico vs InglaterraEstadio Azteca
4106/07/2026Ciudad de México → Seattle3,763 km40,430 kg674,937 kgEstados Unidos vs BélgicaSeattle
4206/07/2026Seattle → Vancouver205 km3,615 kg678,552 kgSuiza vs ColombiaBC Place
4307/07/2026Vancouver → Teterboro, Nueva Jersey3,900 km34,272 kg712,824 kgFrancia vs MarruecosEstadio de Boston
4409/07/2026Teterboro, Nueva Jersey → Bedford, Massachusetts43 kmReposicionamiento
4509/07/2026Bedford, Massachusetts → Miami2,035 km21,956 kg734,780 kgSalida hacia Miami
4612/07/2026Miami → Madrid7,106 km61,449 kg796,229 kgViaje a Madrid
4713/07/2026Madrid → Doha5,330 km52,479 kg848,708 kgVisita de condolencias en Qatar
4813/07/2026Doha → Madrid5,330 km53,416 kg902,124 kgRegreso a Madrid
4914/07/2026Madrid → Dallas7,972 km71,088 kg973,212 kgFrancia vs España, semifinalEstadio AT&T
5015/07/2026Dallas → Atlanta1,053 km13,521 kg986,733 kgInglaterra vs Argentina, semifinalEstadio Mercedes-Benz
5115/07/2026Atlanta → Teterboro, Nueva Jersey1,194 km15,128 kg1,001,861 kgViaje al área de Nueva York para la final
5220/07/2026Teterboro, Nueva Jersey → Miami1,770 km18,475 kg1,020,336 kgDetectado automáticamente

¿Qué avión usó Gianni Infantino en el Mundial 2026? Así es el Gulfstream G650ER

El avión utilizado por Gianni Infantino durante el Mundial 2026 fue identificado con la matrícula A7-CGG y corresponde a un Gulfstream G650ER operado por Qatar Executive, la división de vuelos privados de Qatar Airways. Este modelo está diseñado para viajes intercontinentales: puede recorrer hasta 7 mil 500 millas náuticas, equivalentes a 13 mil 890 kilómetros, alcanzar una velocidad máxima cercana a los 956 kilómetros por hora y volar a una altitud de hasta 51 mil pies, alrededor de 15 mil 545 metros. Su autonomía permite completar rutas como Doha-Nueva York sin escalas.

La configuración ofrecida por Qatar Executive tiene capacidad para 13 pasajeros y está orientada a traslados de larga duración. La cabina dispone de asientos amplios, pasillos de mayor espacio, ventanas panorámicas y sistemas de conexión a internet y telefonía; la flota también cuenta con servicio de Starlink para navegación, llamadas y reproducción de contenido durante el vuelo. El G650ER puede mantener un crucero de largo alcance a Mach 0.85 y alcanzar una velocidad máxima de Mach 0.925, características que facilitaron los desplazamientos consecutivos de Infantino entre las sedes mundialistas y sus viajes a Europa y Asia.

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