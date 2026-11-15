La Granja VIP 2026: ¿Quiénes son los nominados y cómo van las votaciones hoy 15 de noviembre?

La Bebeshita es la nueva habitante en la placa de nominados y que está en riesgo de salir eliminada de la competencia

La Bebeshita es la última invitada a la placa de nominados | @LaGranjavipmx

La semana 10 de la segunda temporada de La Granja VIP 2026 está llegando a su final este 15 de noviembre, cuando se lleve a cabo la gala del Domingo de Eliminación, donde se dará a conocer a un nuevo habitante para que abandone el reality show.

En la asamblea del miércoles y tras las votaciones de los granjeros, se definieron a los nominados, donde destacó la presencia de Ivonne Montero, Kevyn ‘Bicolor’ Contreras, Rafael Mercadante, Niurka Marcos y Julio Camejo. Sin embargo las cosas cambiaron con el paso de los días.

Después de la prueba por la salvación, en la que Camejo se quedó con la victoria, Kevyn Contreras fue salvado por el actor, debido a los beneficios que obtuvo. Entre ellos la opción de mandar una persona más a la placa de nominados el viernes.

¿Quiénes están nominados y quién podría salir de La Granja VIP 2026 hoy domingo 15 de noviembre?

En el viernes de La Traición, el propio Julio Camejo envió a Mario ‘Mono’ Osuna a la lista de nominados, pero el ‘pico de copetes’ activó la Traición Doble y permitió que Daniela ‘Bebeshita’ fuera posicionada en dicho listado para correr el riesgo de ser eliminada en este día.

Por si todo esto fuera poco en La Granja VIP 2026, la dinámica volvió a cambiar , ya que Kunno utilizó su poder para retirar a un participante de la tabla de nominados, eligiendo al exfutbolista para que pudiera mantenerse al menos una semana más en la competencia.

Con todos estos cambios, ahora los nominados son Bebeshita, Ivonne Montero, Rafael Mercadante y Niurka Marcos, por lo que ahora es turno del público para votar y salvar a su granjero favorito para que se mantenga en el reality show de TV Azteca.

¿Cómo van las votaciones hoy domingo 15 de noviembre en La Granja VIP 2026?

En el sitio oficial del programa se pueden hacer las distintas votaciones a las que uno tiene derecho. Sin embargo no existe una cifra oficial para conocer los resultados al momento, ya que eso es un secreto por parte de la producción y el cual será revelado esta noche cuando se dé a conocer al nuevo o nueva eliminada.

Por otra parte, el sitio especializado en espectáculos y que sigue de cerca La Granja VIP 2026, ‘Vaya, Vaya’ lanzó una encuesta a través de su fan page de Facebook. Si bien no es una encuesta oficial, podría marcar la tendencia de quién podría ser eliminado esta noche.

Al momento, la Bebeshita tiene un 30 por ciento de las votaciones para que se salve; mientras que Niurka tiene solo un 20 por ciento, siendo la que menos apoyo está recibiendo por parte del público que ha visitado la encuesta del sitio especializado. Cabe recordar que esta no es una línea de votos oficial, por lo que el resultado de este 15 de noviembre puede ser completamente diferente.

La Granja VIP 2026: ¿Dónde ver en vivo el 24/7, las galas y las nominaciones? TV y streaming

La gala de eliminación de La Granja VIP 2026 se llevará a cabo este domingo 15 de noviembre a través de la señal de TV Azteca. En caso de no poder seguirlo por televisión, también se puede hacer en la plataforma de streaming de Disney+, donde se puede seguir el programa 24 horas los siete días de la semana. El evento de esta noche comenzará en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de México.