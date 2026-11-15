¡La mejor rutina de su carrera! Donovan Carrillo impone récords personales en el Skate America 2026

El patinador mexicano consigue su mejor actuación en el programa libre, programa corto y puntaje total en el evento celebrado en Everett, Washington

Donovan Carrillo logra su mejor puntaje | Steven Bisig-Imagn Images

Fin de semana histórico para Donovan Carrillo. El patinador mexicano impuso récords personales en el evento Skate America 2026, cuyo programa libre se disputó el sábado 14 de noviembre en Everett, Washington, con triple récord personal.

Donovan marcas en el programa corto (86.49), el programa libre (153.89) y el puntaje total (240.38), en un evento en el que terminó en el quinto lugar, a ocho puntos del podio que conformaron el estadounidense Ilia Malinin (284.31), el italiano Daniel Grassi (274.73) y Tamir Kuperman (248.55) de Israel. Jason Brown, de Estados Unidos, terminó en cuarto lugar con 245.73.

El puntaje pudo ser todavía mejor para el mexicano, pero tuvo una caída en el cuádruple salchow y falló su ejecución del triple axel, pero aún así consiguió su mejor puntaje en un evento de la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo (ISU).

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Donovan comenzó el evento el viernes, con 86.49 puntos en el programa corto, el tercero mejor, solo por detrás de Malinin y el japonés Sota Yamamoto, en una rutina con mayor grado de dificultad que la que presentó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina.

Donovan Carrillo lugar 3 en el programa corto del Skate America Con su mejor marca personal (86.49), Donovan terminó solo por detrás de Ilia Malinin🇺🇸 (96.74) y Sota Yamamoto🇯🇵 (91.29). 📅 Rutina Iibre – Hoy 9:49pm (hora de salida al hielo de Donovan) 📺 SKY Sports https://t.co/X6dKEFVzO7 — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) November 14, 2026

En el programa libre, Donovan tuvo el quinto mejor puntaje, con la música de Al Maghfera, Al Sahm al Taeh y Ad Martem, en una sesión en la que el italiano Grassi tuvo mejor puntuación que Ilia Malinin.

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Tras participar por segunda ocasión en los Juegos Olímpicos de Invierno, Donovan ha estado en el Top 10 en los tres eventos que ha disputado tras el Mundial de Chequia, en el que terminó en el lugar 22. Fue décimo en la Kinoshita Group Cup 2026, ganó el Tayside Trophy 2026 y queda quinto en Skate America 2026.