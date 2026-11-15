Tenerife vence al Ceuta en un partido emotivo y con goles dedicados a Jesús de Miguel Alameda

El conjunto español regresó a la actividad en el Estadio Heliodoro Rodríguez después del fallecimiento de Demi

El CD Tenerife dedicó triunfo a Demi | @CDTOficial

El CD Tenerife consiguió una victoria de 2-0 ante el Ceuta en una jornada marcada por el recuerdo de Jesús de Miguel Alameda, conocido como Demi, futbolista que falleció recientemente después de sufrir un paro cardiorrespiratorio tras un choque con un rival. El resultado deportivo quedó acompañado por las muestras de afecto hacia el jugador, cuya memoria estuvo presente durante el regreso del conjunto español a la competición.

El encuentro estuvo rodeado de emociones desde antes del silbatazo inicial. Los jugadores del Tenerife salieron al terreno de juego con la intención de dedicar su actuación a Demi y con un arreglo de flores que colocaron en el medio campo, lugar en el que chocó con Jesús Owono; mientras que los aficionados se sumaron a los homenajes organizados para recordar al futbolista.

La victoria frente al Ceuta adquirió un significado especial para el cuadro Chicharrero, que tuvo que afrontar el compromiso en medio del duelo por la pérdida de su compañero. Los goles y las celebraciones estuvieron acompañados por dedicatorias a Jesús de Miguel Alameda, ya que en las dos anotaciones sacaron una camiseta con el número nueve, el que utilizaba Demi para dedicarlo al cielo. Incluso Nacho Gil rompió en llanto cuando puso el 1-0 parcial al minuto 40.

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Jesús de Miguel Alameda recibe un emotivo homenaje previo al partido de Tenerife

El estadio Heliodoro Rodríguez López se convirtió en un espacio de homenaje para Jesús de Miguel Alameda, quien perdió la vida después de sufrir un paro cardiorrespiratorio tras un choque con Jesús Owono, portero del Andorra. Antes del encuentro contra el Ceuta, el conjunto visitante colocó un ramo de flores en la puerta 9 del inmueble, donde también se instaló un mural elaborado por el artista Erik Air, con una imagen del delantero durante una de sus celebraciones.

La ceremonia continuó sobre el terreno de juego, donde Enric Gallego, capitán del Tenerife, encabezó un círculo de unidad entre sus compañeros después del calentamiento. Posteriormente, los futbolistas de ambos equipos y el cuerpo arbitral aparecieron con camisetas dedicadas a Demi. Gallego también depositó una corona de flores en el lugar donde ocurrió el choque que derivó en el fallecimiento del delantero, mientras que los aficionados acompañaron el homenaje con aplausos y un minuto de silencio.

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El minuto nueve tuvo un significado especial para los seguidores del cuadro blanquiazul, debido al número que utilizaba Jesús de Miguel Alameda. Desde la tribuna Popular apareció una pancarta con el mensaje “Jesús de Miguel, 9 eterno blanquiazul”, mientras que los aficionados entonaron una versión de la canción Carnaval Te Quiero, de Georgie Dann, con la frase “De Miguel te quiero”. El homenaje recordó la relación que el futbolista construyó con el club y su afición.

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Los jugadores del Tenerife dedicaron goles y triunfo a Demi

Nacho Gil protagonizó uno de los momentos más emotivos del encuentro cuando consiguió abrir el marcador frente al Ceuta. Después de anotar, el futbolista no pudo contener las lágrimas y levantó una camiseta de Jesús de Miguel Alameda para dedicarle su gol. Sus compañeros se acercaron para acompañarlo en una celebración que reflejó el impacto de la muerte del delantero dentro del vestuario del Tenerife.

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La victoria también representó un momento de unión para los futbolistas del conjunto español, que regresaron al mismo escenario donde ocurrió el accidente de su compañero. El homenaje a Demi estuvo presente antes y durante el compromiso, con dedicatorias que trascendieron el marcador. La afición respondió con cánticos y muestras de apoyo hacia los jugadores, quienes afrontaron una jornada de exigencia deportiva y emocional.

El Tenerife cerró el encuentro con un triunfo dedicado a Jesús de Miguel Alameda, en una jornada que quedará marcada por las imágenes de Enric Gallego, las lágrimas de Nacho Gil y el reconocimiento de los aficionados. El resultado permitió al conjunto blanquiazul regresar a la competición con una victoria, mientras que el recuerdo de Demi permaneció como el principal protagonista de una tarde en el Heliodoro Rodríguez López, donde dedicaron el triunfo a su compañero dentro del vestidor.