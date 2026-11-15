Jamaica no perdonó: la estadística que explica la derrota de México en Kingston

Los Reggae Boyz aprovecharon todas sus oportunidades frente al arco y consiguieron una victoria inédita por su contundencia ante la Selección Mexicana

El Tri queda exhibido en defensa con la contundencia de Jamaica | Claro Sports

La Selección Mexicana sufrió una derrota que dejó al descubierto sus problemas de contundencia y sus desatenciones defensivas. Jamaica se impuso 3-2 en Kingston, en el partido de ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026-27, con una estadística que explica buena parte del resultado: los Reggae Boyz necesitaron solamente tres remates a puerta para conseguir sus tres anotaciones. El equipo dirigido por Rafael Márquez generó más oportunidades, pero no consiguió transformar su producción ofensiva en un resultado favorable.

La efectividad de Jamaica fue del 100 por ciento en sus disparos entre los tres postes, una cifra que marcó la diferencia en un encuentro donde México tuvo mayor presencia en territorio rival. Cada vez que los caribeños consiguieron dirigir un remate al arco, terminaron por superar al guardameta mexicano. La contundencia de los locales contrastó con las dificultades del Tricolor para resolver sus oportunidades y evitar que el rival aprovechara sus llegadas.

El resultado también representó un hecho histórico para la selección jamaicana, que nunca había conseguido marcarle tres goles a México en un mismo partido, de acuerdo con los registros destacados por la Concacaf. La victoria en Kingston no solamente colocó a los Reggae Boyz por delante en la eliminatoria, sino que estableció una nueva referencia ofensiva en los enfrentamientos entre ambas selecciones.

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Antes de este encuentro, Jamaica solamente había logrado marcar dos goles ante México en una ocasión dentro de las competiciones de Concacaf. Ese antecedente se produjo en marzo de 2023, cuando ambas selecciones empataron 2-2 en la fase de grupos de la Nations League. Tres años después, los caribeños superaron aquella cifra y consiguieron una victoria que los acerca a las semifinales del torneo.

Jamaica aprovecha cada llegada y México paga su falta de contundencia

La diferencia entre ambos equipos estuvo en la capacidad para resolver las jugadas de peligro. México consiguió generar más oportunidades de gol y obligó al guardameta rival a intervenir en distintas ocasiones, pero la falta de precisión impidió que esas llegadas se tradujeran en un mejor resultado. Jamaica, en cambio, aprovechó cada uno de sus tres disparos a puerta para construir una ventaja en el marcador.

La ausencia de Andre Blake tampoco representó un obstáculo para los Reggae Boyz. El guardameta habitual de la selección jamaicana no estuvo disponible para el encuentro, pero Jahmali Waite respondió con cinco atajadas que ayudaron a sostener el resultado. Su actuación fue determinante para contener los intentos mexicanos y mantener la ventaja de los locales durante los momentos de mayor presión.

Las cinco intervenciones de Waite reflejan las dificultades que tuvo México para convertir sus oportunidades. Mientras Jamaica consiguió tres goles sin que sus disparos a puerta fueran detenidos, el Tricolor encontró una respuesta del arquero rival en varias de sus aproximaciones. La diferencia entre la efectividad de los atacantes jamaicanos y la resistencia de su portero terminó por inclinar el encuentro.

El marcador de 3-2 también obliga a revisar el comportamiento defensivo de la Selección Mexicana. Los tres goles recibidos evidenciaron el costo de permitir ocasiones claras frente a un adversario que no necesitó acumular llegadas para hacer daño. La posesión del balón y el número de oportunidades creadas resultaron insuficientes para compensar las concesiones en su propia área.

El historial entre México y Jamaica suma un resultado inédito

México ha mantenido históricamente una ventaja sobre Jamaica en sus enfrentamientos oficiales, con victorias en eliminatorias mundialistas, Copas Oro y partidos de la Concacaf Nations League. Sin embargo, los Reggae Boyz también han conseguido resultados importantes, como el triunfo 1-0 en las semifinales de la Copa Oro 2017 y el empate 2-2 registrado en el Estadio Azteca durante marzo de 2023.

La rivalidad ha tenido varios capítulos recientes en competencias de la Concacaf. México derrotó 3-0 a Jamaica en las semifinales de la Copa Oro 2023 y volvió a imponerse por 1-0 en la edición de 2024 de la Nations League. Estos antecedentes reflejan una serie en la que el Tricolor había conseguido limitar el ataque jamaicano, situación que cambió con los tres goles recibidos en Kingston.

La derrota por 3-2 representa un nuevo capítulo en ese historial y modifica las condiciones de la eliminatoria. Jamaica llegará al encuentro de vuelta con una ventaja de un gol, mientras que México estará obligado a revertir el marcador global para mantener sus aspiraciones de avanzar a las semifinales. El resultado también deja a los Reggae Boyz con la posibilidad de eliminar al Tricolor en una serie de eliminación directa.

México necesita corregir sus errores para la vuelta en Monterrey

La Selección Mexicana tendrá que encontrar un equilibrio entre su capacidad para generar oportunidades y la necesidad de proteger su portería. Los dos goles conseguidos en Kingston mantienen abierta la eliminatoria, pero la falta de contundencia y las tres anotaciones recibidas complicaron un encuentro en el que el equipo de Rafael Márquez tuvo argumentos ofensivos para conseguir un mejor resultado.

El partido de vuelta se disputará el martes 17 de noviembre en el Gigante de Acero de Monterrey, donde México buscará aprovechar su condición de local para remontar la serie. La tarea no solamente consistirá en marcar los goles necesarios para superar a Jamaica, sino también en impedir que los Reggae Boyz repitan la efectividad que les permitió conseguir una victoria histórica con apenas tres remates a puerta.

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