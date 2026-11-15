Burros Blancos IPN vs Pumas CU en vivo los Playoffs de la ONEFA 2026: transmisión de los cuartos de final, hoy 15 de noviembre de 2026

La primera ronda de la postemporada de la Liga Mayor termina este domingo en el Estadio Olímpico Universitario y puedes seguir la transmisión por la multiplataforma de Claro Sports

Los cuartos de final de los Playoffs de la ONEFA 2026 cierran este domingo por la multiplataforma de Claro Sports. Desde el Estadio Olímpico Universitario, tenemos un Clásico Poli vs UNAM, cuando Burros Blancos visite a Pumas CU, en la llave entre el tercero y el sexto de la campaña de la Liga Mayor del fútbol americano colegial de México.

Está en juego el último boleto a las semifinales. Auténticos Tigres, Borregos Monterrey y Borregos Puebla ya están en la siguiente ronda. ¿Qué equipo se medirá a Borregios? Lo vivimos por la multiplataforma de Claro Sports este domingo 15 de noviembre desde las 11:00 horas, tiempo del centro de México.