NFL Draft 2026 en vivo: las selecciones del Día 2, en directo online

Los San Francisco 49ers están oficialmente en el reloj para la selección número 33 en el Draft de la NFL 2026

El NFL Draft 2026 se lleva a cabo en Pittsburgh | Kirby Lee-Imagn Images

El primer día del Draft de la NFL ya es historia, pero es solo una parte pequeña del reclutamiento colegial. Quedan todavía 225 selecciones, de las cuales se harán 70 el viernes. El Día 2 se realizarán la segunda y la tercera ronda del Draft, en la que el orden de selecciones cambia ligeramente. ¡Varias sorpresas nos esperan aún!

¿Cuál es el orden de selecciones de la segunda ronda hoy viernes 24 de abril?

De esta forma escogen los equipos en la segunda ronda del Draft, aunque se espera que haya más intercambios así como sucedió en la primera ronda:

(#33 global) | San Francisco 49ers (de New York Jets) (#34 global) | Arizona Cardinals (#35 global) | Buffalo Bills (de Tennessee Titans) (#36 global) | Las Vegas Raiders (#37 global) | New York Giants (#38 global) | Houston Texans (de Washington Commanders) (#39 global) | Cleveland Browns (#40 global) | Kansas City Chiefs (#41 global) | Cincinnati Bengals (#42 global) | New Orleans Saints (#43 global) | Miami Dolphins (#44 global) | New York Jets (de Dallas Cowboys) (#45 global) | Baltimore Ravens (#46 global) | Tampa Bay Buccaneers (#47 global) | Indianapolis Colts (#48 global) | Atlanta Falcons (#49 global) | Minnesota Vikings (#50 global) | Detroit Lions (#51 global) | Carolina Panthers (#52 global) | Green Bay Packers (#53 global) | Pittsburgh Steelers (#54 global) | Philadelphia Eagles (#55 global) | Los Angeles Chargers (#56 global) | Jacksonville Jaguars (#57 global) | Chicago Bears (#58 global) | San Francisco 49ers (#59 global) | Houston Texans (#60 global) | Chicago Bears (de Buffalo Bills) (#61 global) | Los Angeles Rams (#62 global) | Denver Broncos (#63 global) | New England Patriots (#64 global) | Seattle Seahawks

¿Quiénes son los jugadores más codiciados para el Día 2 del Draft NFL 2026?

Estos son los mejores prospectos disponibles para el segundo día del NFL Draft:

Denzel Boston | Washington | WR Jermod McCoy | Tennessee | CB Emmanuel McNeil-Warren | Toledo | S Avieon Terrell | Clemson | CB Kayden McDonald | Ohio State | DT Zion Young | Missouri | EDGE Eli Stowers | Vanderbilt | TE Cashius Howell | Texas A&M | EDGE Colton Hood | Tennessee | CB Chase Bisontis | Texas A&M | OG Anthony Hill Jr. | Texas | LB Brandon Cisse | South Carolina | CB Zachariah Branch | Georgia | WR Chris Brazzell II | Tennessee | WR Germie Bernard | Alabama | WR Gabe Jacas | Illinois | EDGE CJ Allen | Georgia | LB Jacob Rodriguez | Texas Tech | LB Emmanuel Pregnon | Oregon | OG Keionte Scott | Miami | CB Christen Miller | Georgia | DT Gennings Dunker | Iowa | OT T.J. Parker | Clemson | EDGE Jake Golday | Cincinnati | LB A.J. Haulcy | LSU | S Antonio Williams | Clemson | WR Malachi Fields | Notre Dame | WR Derrick Moore | Michigan | EDGE R Mason Thomas | Oklahoma | EDGE Josiah Trotter | Missouri | LB Zxavian Harris | Ole Miss | DT Max Klare | Ohio State | TE Malik Muhammad | Texas | CB D’Angelo Ponds | Indiana | CB Lee Hunter | Texas Tech | DT Mike Washington Jr. | Arkansas | RB Treydan Stukes | Arizona | S Ted Hurst | Georgia State | WR Jalon Kilgore | South Carolina | S Skyler Bell | UConn | WR Elijah Sarratt | Indiana | WR Keyron Crawford | Auburn | EDGE Keith Abney II | Arizona State | CB De’Zhaun Stribling | Ole Miss | WR Chris Bell | Louisville | WR Domonique Orange | Iowa State | DT Jake Slaughter | Florida | C Sam Hecht | Kansas State | C Deion Burks | Oklahoma | WR Zakee Wheatley | Penn State | S

¿Cuáles son las reglas del Draft de la NFL y cómo funciona?

El Draft 2026 de la NFL fija como condición esencial que los prospectos hayan cumplido al menos tres años desde que terminaron la preparatoria, además de haber finalizado o decidido dejar atrás su elegibilidad universitaria. Este requisito marca el punto de partida del sistema de selección, donde las franquicias integran talento del futbol colegial siguiendo normas previamente establecidas por la liga.

De igual forma, existen ciertas excepciones dentro del reglamento. Jugadores de segundo año, así como quienes completan sus estudios antes de agotar su elegibilidad, pueden solicitar un ingreso anticipado al proceso. Como referencia, en el Draft de 2025 se concedieron 70 autorizaciones especiales, de las cuales 55 fueron para estudiantes de primer o segundo año, mientras que 15 correspondieron a casos de graduación adelantada.

¡BIENVENIDOS AL SEGUNDO DÍA DEL NFL DRAFT 2026!

Los San Francisco 49ers están oficialmente en el reloj para la selección número 33 después de haberse deshecho de su primera ronda en el Draft de la NFL 2026. Esto significa que la atención ahora se centra en las oportunidades que los 49ers pueden aprovechar en el inicio de la jornada 2 del Draft, que tendrá lugar este viernes. Con una selección de segunda ronda, San Francisco buscará agregar talento clave para fortalecer su roster mientras se prepara para lo que promete ser una emocionante temporada.

Entre los prospectos destacados disponibles en este momento están el safety Emmanuel McNeil-Warren, el receptor Denzel Boston, el cornerback Avieon Terrell y el quarterback Garrett Nussmeier. Estos jugadores representan algunas de las opciones más atractivas para los equipos que buscan reforzar sus posiciones clave, y los 49ers podrían ser un destino para alguno de ellos. La necesidad de mejorar en defensa y sumar más opciones en la ofensiva será crucial para determinar quién podría ser la siguiente gran selección en San Francisco.

A medida que se acerca la noche del viernes, los equipos que aún tienen selecciones en la segunda ronda se preparan para evaluar a estos prospectos, con el objetivo de llenar vacíos estratégicos en sus formaciones. Los 49ers tendrán la oportunidad de hacer una movida importante con la selección número 33, y la expectativa es alta sobre qué dirección tomarán al elegir entre algunos de los mejores talentos disponibles.

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