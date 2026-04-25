¿El futuro de los Steelers? Drew Allar llega a Pittsburgh con la misión de transformar la franquicia

El quarterback de Penn State apunta a ser el sucesor natural para Aaron Rodgers con los Steelers

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Drew Allar, mariscal de campo de Penn State, da el salto a la NFL como una apuesta de futuro para los Pittsburgh Steelers. El jugador, conocido por su impresionante envergadura de 1.96 metros y su potente brazo, fue seleccionado por los Steelers con la selección número 76 en la tercera ronda del Draft de la NFL 2026. A pesar de una temporada complicada en su último año en la universidad, Allar llega a Pittsburgh con el potencial de convertirse en el sucesor de un veterano como Aaron Rodgers, quien podría estar en su última temporada como titular.

El camino de Allar hasta este punto no fue fácil. Luego de tener dos temporadas destacadas como sophomore y junior, su senior year estuvo marcado por una lesión significativa: un tobillo roto que lo dejó fuera de acción en seis partidos. Esta ausencia, sumada a la falta de consistencia en su juego durante esos partidos restantes, hizo que no pudiera impresionar lo suficiente a los cazatalentos de la NFL para ser considerado un prospecto de primer nivel. Sin embargo, los Steelers vieron algo en él, y con su potente brazo y tamaño físico, decidieron darle la oportunidad en la tercera ronda.

A pesar de no haber sido una selección alta, Allar terminó en un buen lugar con Pittsburgh. Los Steelers, que probablemente contratarán a Aaron Rodgers en algún momento de esta temporada baja, buscan al mariscal de campo del futuro. Aunque Rodgers podría seguir jugando en 2026, su edad, 43 años, lo pone en una posición donde podría retirarse en cualquier momento. Pittsburgh necesitaba a alguien para preparar, y Allar representa ese futuro a largo plazo, aunque todavía necesita mucho trabajo para llegar a ser considerado un titular confiable.

La selección de Allar es una clara apuesta de futuro, pues aunque todavía está lejos de estar listo para ser titular, los Steelers no escatimaron recursos en él. El equipo ya cuenta con Will Howard, otro mariscal de campo joven, que fue seleccionado en la sexta ronda el año anterior, y aunque se ha hablado bien de él, es evidente que Pittsburgh no está completamente convencido de que sea el sucesor de Rodgers. Con la llegada de Allar, los Steelers refuerzan su sala de mariscales de campo con una opción que, aunque es un proyecto, tiene varios aspectos positivos.

Allar tiene el tamaño y el brazo necesarios para la NFL, y ha mostrado algo de atletismo durante su tiempo en Penn State. Sin embargo, su principal desafío ha sido la consistencia y la precisión en sus lanzamientos. Estas carencias fueron evidentes en su última temporada universitaria, donde no logró mejorar lo suficiente en esas áreas clave durante los seis partidos que jugó. Esta inconsistencia es algo que deberá trabajar en profundidad si quiere triunfar en la NFL.

Lo bueno para Allar es que en Pittsburgh no tendrá la presión de desarrollarse rápidamente como otros mariscales de campo seleccionados en rondas más altas. Podrá tomarse el tiempo necesario para pulir su juego y trabajar en los aspectos que necesita mejorar, sin la presión de ser el titular inmediato. Este tiempo para crecer y madurar en el sistema de Pittsburgh podría ser justo lo que necesita para convertirse en un titular confiable a largo plazo.

Finalmente, Allar no es el primer mariscal de campo con un gran físico y un brazo potente que es seleccionado con la esperanza de que su juego se desarrolle con el tiempo. En Pittsburgh, donde la paciencia con los mariscales de campo jóvenes ha sido una constante, Allar tendrá la oportunidad de demostrar que puede aprovechar su potencial y convertirse en una pieza clave para el equipo en el futuro. Los Steelers tienen claro que, si bien la paciencia es clave, también es importante desarrollar a su futuro líder bajo el centro de manera adecuada.

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