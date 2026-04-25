¡Descartado totalmente! San Diego FC no contempla regreso de Hirving Lozano pese a bajas por lesión

El futbolista mexicano sigue sin tener equipo de cara a la Copa del Mundo y se mantiene entrenando con el club californiano

Varas asegura que no hay posibilidad de que regrese el Chucky a San Diego | Imago7

Se mantiene oscuro el panorama del futbolista mexicano, Hirving Lozano, quien se mantiene sin equipo tras darse a conocer a principios de este 2026 que no sería tomado en cuenta en el proyecto deportivo de San Diego FC de la MLS, algo que volvió a confirmar el director técnico Mikey Varas, al cerrarle las puertas pese a tener algunas bajas por lesión.

Previo al partido del sábado contra el Portland Timbers, el estratega estadounidense fue cuestionado por la posibilidad de reincorporar al Chucky Lozano en la institución en esta temporada, sobre todo después de sufrir algunas bajas por lesión, siendo completamente honesto al revelar que no “hay chance” alguna para que se dé el regreso del exPachuca.

¡PUERTA CERRADA! 🚫



Mikey Varas fue contundente, Hirving Lozano no tiene posibilidad de integrarse al proyecto de San Diego FC



¿Cuál será el futuro del mexicano? pic.twitter.com/mD8Rhhdkh7 — Claro Sports (@ClaroSports) April 24, 2026

El cuadro azul marino del fútbol de los Estados Unidos no cuentan con Luca Bombino, Wilson Eisner, Willy Kumado y Andrés Fernández por presentar molestias musculares. Pese a ello, los de California no tienen en mente volver a contar con los servicios del atacante nacional.

Durante los playoffs de la temporada anterior, el elemento mexicano tuvo una polémica por indisciplina con los del sur de California, en la que supuestamente discutió con el estratega del equipo. Lo que lo costó ser separado del club. Sin embargo, previo al inicio de la campaña en este año, en el mes de enero, San Diego FC lanzó un comunicado en el que daba a conocer la decisión de no contar con el delantero que fue campeón con el Napoli.

Desde entonces, Hirving Lozano no ha podido encontrar acomodo en alguna otro club de fútbol, ni siquiera en la Liga MX. Todo parece indicar que el problema para encontrar un equipo es su alto salario.

Para evitar estar tanto tiempo inactivo, el Chucky llegó a un acuerdo para entrenar con San Diego FC en sus instalaciones, tomando en cuenta que tiene contrato con los californianos hasta el 2028. Curiosamente, en el mismo mes el conjunto de la MLS también renovó el contrato de Mikey Varas, lo que solo aleja cualquier posibilidad de que se dé el regreso de Lozano al plantel.

Al no tener equipo, Hirving Lozano no ha sido tomado en cuenta tampoco por Javier Aguirre en la selección mexicana, por lo que prácticamente estaría borrado para participar en la próxima Copa del Mundo 2026, que está por comenzar el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca, cuando el Tricolor enfrente a Sudáfrica.

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