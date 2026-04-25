Katia Itzel llevará el Chivas vs Tijuana y Karen Díaz regresa las asignaciones arbitrales de la Liga MX

La Comisión de Árbitros anunció las designaciones de la jornada 17, con Katia Itzel en el campo tras la polémica en el partido de Pumas y Mazatlán

Designaciones arbitrales para la jornada 17 de la Liga MX | Imago 7

El torneo regular del Clausura 2026 de la Liga MX llega a su cierre con la jornada 17, donde varios equipos definen su posición rumbo a la Liguilla. Uno de los encuentros centrales será el que disputen Chivas y Xolos de Tijuana, en un partido que influye tanto en la parte alta como en la zona de clasificación.

El conjunto tapatío encara el compromiso con la posibilidad de finalizar el torneo en el primer lugar de la tabla, mientras que el equipo fronterizo necesita un resultado favorable para mantenerse en la disputa por un lugar en la Liguilla. Este contexto coloca al encuentro como uno de los de mayor atención en el cierre del campeonato.

De cara a este partido, la Comisión de Árbitros dio a conocer las designaciones correspondientes, donde destaca la presencia de Katia Itzel García Mendoza como árbitra central. La silbante fue recientemente considerada para participar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, por lo que su actuación en este encuentro será observada.

En el sistema de videoarbitraje estará Marco Antonio Ortiz Nava, acompañado por Ximena Márquez Ruiz como asistente. La designación genera atención al tratarse de una coincidencia reciente entre ambos dentro de un mismo equipo arbitral.

La labor de García Mendoza también se analiza tras lo ocurrido en el encuentro entre Pumas y Mazatlán, donde una decisión al cierre del primer tiempo generó una discusión con el técnico Sergio Bueno, situación que derivó en una sanción económica para el estratega.

Otra de las designaciones relevantes de la jornada es la reaparición de Karen Díaz, quien volverá a la actividad tras no haber sido considerada en la fecha anterior. Su regreso se dará en el duelo entre Santos Laguna y CF Monterrey.

La ausencia previa de Díaz se dio tras un incidente en el partido entre Club América y Toluca, en el que intervino en una confrontación entre jugadores, especial con Alejandro Zendejas, lo que generó reacciones posteriores, incluida la del técnico Antonio Mohamed.

Todas las designaciones arbitrales de la jornada 17

Puebla vs Querétaro: Salvador Pérez Villalobos

Pachuca vs Pumas: Yonatan Peinado Aguirre

Tigres vs Mazatlán: Ismael Rosario López Peñuelas

Toluca vs León: Daniel Quintero Huitrón

Chivas vs Tijuana: Katia Itzel García (central) y Marco Antonio Ortiz (VAR)

(central) y (VAR) Juárez vs San Luis: Karen Hernández Andrade

América vs Atlas: Víctor Alfonso Cáceres Hernández con Luis Enrique Santander en VAR

con en VAR Santos vs Monterrey: Abraham de Jesús Quirarte Contreras con Karen Díaz como asistente

con como asistente Cruz Azul vs Necaxa: Iván Antonio López Sánchez

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