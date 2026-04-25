De sangre mexicana a la NFL: Jacob Rodríguez es elegido en el Draft 2026 por los Dolphins

Generó siete balones sueltos, interceptó cuatro pases y sumó 123 tacleadas con Texas Tech Red Raiders,

Jacob Rodriguez llega a los Dolphins | STACY REVERE / GETTY IMAGES VIA AFP

Jacob Rodríguez dio un paso hacia la NFL tras ser seleccionado por los Miami Dolphins en la segunda ronda del Draft 2026. El apoyador, formado en Texas Tech Red Raiders, fue elegido con el turno 43 global, en una decisión que también pone atención en su perfil como jugador con raíces mexicanas.

El linebacker llega al profesionalismo luego de una etapa universitaria en la que destacó por su impacto en la defensiva. Durante su última temporada, generó siete balones sueltos, interceptó cuatro pases y sumó 123 tacleadas, números que lo colocaron entre los jugadores más productivos de su posición. Su capacidad para provocar pérdidas de balón fue uno de los factores que marcaron su proyección hacia el Draft.

En 2025, Rodríguez fue reconocido con el Bednarik Award como el mejor jugador defensivo del fútbol americano colegial. A ese reconocimiento se sumaron el Butkus Award y el Bronko Nagurski Trophy, además de ser nombrado Jugador Defensivo del Año en su conferencia y seleccionado All-American. También terminó en el quinto lugar en la votación del Heisman Trophy.

En el proceso previo al Draft, Rodríguez participó en el Combine, donde registró 4.57 segundos en la prueba de 40 yardas. Ese resultado reforzó la evaluación de su velocidad y su rango en el campo, atributos que influyeron en la decisión de Miami.

Con raíces mexicanas, Jacob Rodriguez se une a @LosDolphins 🇲🇽🏈 pic.twitter.com/BjAmyQD445 — NFL México (@nflmx) April 25, 2026

El contexto del equipo también fue un factor. Los Dolphins permitieron 4.8 yardas por acarreo en la temporada anterior, ubicándose entre las defensivas con más problemas en ese rubro. La incorporación de Rodríguez apunta a reforzar esa área, con un jugador que mostró producción constante en el nivel colegial.

Más allá del aspecto deportivo, su llegada tiene un componente adicional. Rodríguez se suma a la lista de jugadores con ascendencia mexicana que han alcanzado la NFL, en un grupo donde figuran nombres como Fred Warner. Su selección también conecta con la base de aficionados que el equipo de Miami mantiene en México desde décadas atrás.

El nuevo jugador de los Dolphins tendrá ahora el reto de trasladar su producción universitaria al nivel profesional. Su desempeño en los primeros meses será clave para determinar su rol dentro de la defensiva y el impacto que pueda generar en su temporada de debut.

El más reciente caso es el de Elijah Arroyo, quien hace un año llegaría proveniente de los Huracanes de la Universidad de Miami con el pick número 50 a los flamantes campeones de la liga, los Seattle Seahawks.

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