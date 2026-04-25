Jayden Reed se convierte en pieza clave de los Packers con nueva extensión millonaria

Este movimiento se produce después de que Green Bay dejara ir a otros receptores clave, como Romeo Doubs y Dontayvion Wicks

Photo by JOHN FISHER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Las dudas sobre el futuro de Jayden Reed con los Green Bay Packers quedaron despejadas este viernes. El equipo y el receptor llegaron a un acuerdo para una extensión de contrato por tres años, valorada en $50.25 millones, según lo informado por los agentes Drew Rosenhaus e Ian Grutman a ESPN. El acuerdo incluye $20 millones garantizados, lo que demuestra la confianza que los Packers tienen en Reed para los próximos años.

Reed, quien fue seleccionado en la segunda ronda del Draft 2023, estaba programado para entrar en el último año de su contrato de novato esta temporada. Sin embargo, con esta extensión, estará ligado a los Packers hasta 2029. Este movimiento se produce después de que Green Bay dejara ir a otros receptores clave, como Romeo Doubs, quien firmó con los New England Patriots en marzo por un contrato de cuatro años y $68 millones, y el canje de Dontayvion Wicks a los Philadelphia Eagles por selecciones en rondas posteriores.

La noticia de la extensión de Reed llega después de ciertas incertidumbres sobre la posibilidad de que los Packers extendieran tanto su contrato como el de Christian Watson, cuyo contrato también vence al final de esta temporada. Watson, quien firmó una extensión de un año por $11 millones la temporada pasada, antes de regresar de su desgarre de ligamento cruzado anterior (ACL), podría estar en línea para un acuerdo aún más lucrativo si mantiene el nivel de juego que mostró en la segunda mitad de la campaña pasada. Watson lideró la NFL en promedio de yardas por recepción (17.5) durante las últimas 10 semanas de la temporada.

Con esta renovación, Reed, Watson y el WR de primera ronda de 2025, Matthew Golden, se perfilan como los tres principales receptores de los Packers para esta campaña. Además, el equipo cuenta con Savion Williams, quien fue seleccionado en la tercera ronda el año pasado, junto con el refuerzo proveniente de la agencia libre Skyy Moore y Bo Melton, quienes también estarán compitiendo por tiempo de juego en la posición de receptor.

A pesar de ser una de las piezas clave del equipo en sus primeros dos años, Reed enfrentó dificultades la temporada pasada debido a lesiones en el hombro y el pie que lo limitaron a solo siete partidos. Ambas lesiones requirieron cirugía durante la semana 3. A pesar de las interrupciones en su participación, Reed regresó para jugar los últimos cinco partidos de la temporada regular, además de la derrota en los playoffs ante los Chicago Bears. En sus primeras dos temporadas combinadas, Reed acumuló 119 recepciones, 1,650 yardas y 14 touchdowns, pero su desempeño en 2023 fue más limitado, con 19 recepciones para 207 yardas y un touchdown.

El desempeño de Reed en el playoff de comodines contra los Bears es un reflejo de su potencial y las oportunidades que dejó escapar. Reed atrapó cuatro pases para 43 yardas y un touchdown, pero lamentó una oportunidad perdida en la última jugada del partido, cuando dejó caer un pase que podría haber preparado el escenario para un touchdown de la victoria. “Ni siquiera pude dormir, no dormí hasta las 5 a.m. al día siguiente,” dijo Reed, reconociendo el peso de esa jugada en su mente. “Sé que esa es una jugada que debo hacer si quiero ser un gran jugador en esta liga. Lo único que puedo hacer ahora es trabajar. No puedo recuperarlo. No hay excusas. Tengo que atraparlo. Mi única mentalidad es no dejar que vuelva a suceder.”

Te puede interesar: