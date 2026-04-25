Hoy No Circula 25 de abril 2026: ¿Qué carros no salen el sábado en CDMX y Edomex?

Te pedimos atender bien las medidas establecidas para este fin de semana. Recordemos que, el sacar el vehículo del corralón también implica un gasto extra, además de la multa a pagar

Restricciones a respetar para este sábado | Reuters

El sábado 25 de abril, el programa Hoy No Circula se implementará en la Ciudad de México y el Estado de México con las restricciones habituales, buscando reducir los niveles de contaminación en la zona metropolitana del Valle de México. Este programa sabatino es una medida que ha estado en funcionamiento por más de 30 años y tiene como objetivo controlar la circulación vehicular, especialmente durante los fines de semana.

¿Hay contingencia ambiental este 25 de abril en CDMX y Edomex? Esto sabemos

En esta ocasión, no se ha declarado una contingencia ambiental en la CDMX ni en el Edomex para este sábado. Por lo tanto, las restricciones del Hoy No Circula sabatino se aplicarán de acuerdo con las normativas regulares, sin modificaciones adicionales. Sin embargo, los automovilistas deben estar atentos a cualquier cambio de última hora por parte de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), que podría suspender el programa en días festivos o en temporadas vacacionales, dependiendo de la calidad del aire.

Hoy No Circula sabatino: ¿Qué autos no circulan este 25 de abril y cuáles sí?

El funcionamiento del Hoy No Circula sabatino depende principalmente del holograma de los vehículos y la terminación de sus placas. Para este 25 de abril, los autos con Holograma 1 cuyo último dígito de su placa sea par no podrán circular. También se mantienen las restricciones para vehículos con Holograma 2, foráneos, y aquellos que cuenten con permisos especiales.

Es importante recordar que los vehículos con hologramas 0 y 00, eléctricos e híbridos, están exentos del programa y podrán circular sin restricciones. Los vehículos con Holograma 1 y placas con terminación impar no tienen restricciones en este día, ya que este tipo de autos no circula en el primer y tercer sábado de cada mes.

Estos son los autos que tienen restringida la circulación | @CAMegalopolis

¿Cuándo se activa el Doble Hoy No Circula y por qué?

El Doble Hoy No Circula se activa principalmente cuando la calidad del aire en el Valle de México se encuentra en niveles de alerta, lo que suele ocurrir durante la temporada de ozono. En caso de que la Comisión Ambiental de la Megalópolis determine la necesidad de aplicar esta medida, las restricciones se amplían, afectando a más vehículos, con el objetivo de reducir la emisión de contaminantes en la atmósfera y proteger la salud de la población. Sin embargo, este sábado 25 de abril no se ha emitido una alerta de Doble Hoy No Circula.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

La multa por no cumplir con las restricciones del Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex varía entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a un monto aproximado de 2,000 a 3,000 pesos mexicanos. Además de la multa económica, los conductores que infrinjan el programa podrían enfrentar la inmovilización de su vehículo, por lo que es importante verificar si su automóvil está sujeto a las restricciones del día antes de salir a la calle.

¿Dónde se aplica el Hoy No Circula Sabatino?

El programa afecta a la circulación en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, incluyendo zonas como Azcapotzalco, Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Xochimilco. Además, en el Estado de México, las restricciones se extienden a municipios como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tlalnepantla y Naucalpan, entre otros. El horario de aplicación es de 5:00 a 22:00 horas, por lo que los conductores deben estar atentos a las restricciones para evitar ser multados.

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