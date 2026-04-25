Pulisic asegura que Estados Unidos tiene la mejor generación de jugadores para el Mundial 2026

Pulisic atraviesa un momento clave con el Milan y se alista para liderar al USMNT en el Mundial 2026

Christian Pulisic habla del momento que vive con el USMNT | Reuters

El Mundial 2026 se acerca y la expectativa crece, especialmente en Estados Unidos, donde el combinado nacional tiene en Christian Pulisic a una de sus figuras más representativas. El delantero del Milan, se prepara para ser una de las piezas clave bajo las órdenes de Mauricio Pochettino en el torneo. A pesar de los altibajos en su temporada con el club italiano, Pulisic sigue siendo un referente para la selección estadounidense.

En una reciente declaración, Pulisic expresó con firmeza que esta generación de jugadores es la mejor con la que ha estado, destacando el potencial y la calidad del grupo que representa a su país. “Creo que esta es la mejor generación con la que he estado. Este es el equipo más fuerte en el que he jugado, y estoy muy emocionado por lo que podemos lograr”, dijo el delantero. Con 27 años, el atacante asegura que el combinado tiene los recursos para realizar una gran campaña en el próximo Mundial y espera que los aficionados se mantengan optimistas y apoyen al equipo durante todo el proceso.

Si bien es cierto que el jugador no ha tenido la temporada más destacada con el Milan, su calidad y determinación en el campo siguen siendo innegables. Pulisic ha demostrado ser un elemento fundamental en la ofensiva del equipo, tanto con sus goles como con sus asistencias. Aunque no ha logrado los resultados esperados a nivel colectivo con su club, sigue siendo un pilar clave para su selección. En este sentido, Pulisic añadió: “Mi temporada con el Milan no ha sido la mejor, pero siempre he sabido que mi lugar en la selección está asegurado por el trabajo que hago dentro del campo.”

En cuanto a su rol con el equipo nacional, Pulisic se perfila como uno de los jugadores más determinantes dentro del esquema táctico de Pochettino. Su capacidad para marcar la diferencia en partidos cruciales y su habilidad para generar oportunidades para sus compañeros lo convierten en un jugador indispensable. “Es un honor ser el capitán de este equipo, pero lo más importante es que todos trabajemos juntos para lograr grandes cosas. Hay una gran unión en el grupo, y cada jugador sabe lo que tiene que aportar,” destacó Pulisic, quien es consciente de su responsabilidad como líder.

Con el Mundial a la vuelta de la esquina, Pulisic tiene claro que esta es su oportunidad para consolidarse como una de las grandes figuras del fútbol internacional. La Copa del Mundo no solo representa una oportunidad para alcanzar la gloria con su país, sino también para demostrar que su potencial está intacto, a pesar de las críticas que ha recibido a lo largo de su carrera. “El Mundial es un torneo que todos soñamos jugar, y ahora tengo la oportunidad de hacerlo con el equipo nacional. Es un gran desafío, y estoy listo para dar lo mejor de mí”, agregó el delantero.

El futbolista, que ha tenido una destacada carrera a nivel de clubes, ahora apunta a hacer historia con la selección estadounidense. Con la experiencia adquirida en competiciones de alto nivel, tanto a nivel de clubes como internacionales, Pulisic tiene la madurez suficiente para afrontar la presión que implica liderar a su país en la cita mundialista. “Sé que tengo el apoyo de mis compañeros, y eso me da confianza para seguir adelante. No solo se trata de mí, sino de todo el equipo”, comentó.

En cuanto al futuro inmediato, el Mundial 2026 representa una oportunidad única para que Pulisic deje su huella en la historia del fútbol estadounidense. El delantero tiene claro que su objetivo es guiar a su selección lo más lejos posible en el torneo, demostrando el nivel de juego que ha mostrado en otras competiciones, pero que aún no ha podido reflejar completamente en un Mundial. “Mi sueño siempre ha sido llevar a mi selección a lo más alto, y en este Mundial quiero dejar mi huella”, afirmó Pulisic.

A medida que se acercan los días para el inicio de la Copa del Mundo, la confianza de Pulisic en su equipo y en su propia capacidad es palpable. Los aficionados estadounidenses, que han estado siguiendo su evolución durante años, tienen razones para ilusionarse con lo que esta selección puede lograr. Con jugadores como Pulisic al frente, la expectativa de un buen desempeño en el Mundial 2026 está más viva que nunca.

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