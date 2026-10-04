Grecia vs Alemania en vivo: goles y resultados del partido de la UEFA Nations League 2026, hoy 4 de octubre de 2026

Grecia recibe a Alemania por la cuarta jornada de la UEFA Nations League. Consulta los horarios locales y el canal para no perderte el juego.

Grecia vs Alemania en vivo por la Nations League

Avanzan las emociones de la UEFA Nations League y en esta oportunidad se viene un partido interesante entre Grecia y Alemania, que es por la cuarta fecha del certamen. El equipo local, que es líder del grupo 2, busca tres puntos para seguir en la cima, mientras que el visitante necesita ganar para salir de puesto de repechaje.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Grecia vs Alemania hoy 4 de octubre de 2026?

El partido entre ambos combinados europeos dará comienzo a partir de la 1:45 p.m. en Colombia y como tal se va a desarrollar en el Teoumba Stadium. En cuanto a la transmisión, el compromiso se puede seguir por la señal de Disney +. A continuación relacionamos el horario para México y Centroamérica:

México (Centro): 12:45 p.m.

12:45 p.m. Centroamérica (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Belice): 12:45 p.m.

Alineaciones del Grecia vs Alemania, al momento

Grecia: Konstantinos Tzolakis; Manolis Saliakas, Konstantinos Mavropanos, Konstantinos Koulierakis, Konstantinos Tsimikas; Dimitrios Kourbelis, Christos Zafeiris, Georgios Masouras, Alexandros Kyziridis; Vangelis Pavlidis y Fotis Ioannidis. D.T.: Iván Jovanovic.

Alemania:

Antecedentes del Grecia vs Alemania y últimos resultados en la UEFA Nations League

En cuanto al historial general, Alemania tiene ventaja sobre Grecia porque de los 11 partidos que han jugado posee 7 triunfos contra uno del rival. mientras que hay 3 empates. El antecedente más cercano entre ambos fue el 27 de septiembre de este año cuando se enfrentaron por la Nations League con un resultado final a favor de los griegos por 0-1 en suelo alemán.

Le puede interesar