Posibles alineaciones del Deportivo Pasto vs Fortaleza por la Liga BetPlay 2026-II

Conozca las alineaciones y horarios para el duelo entre Deportivo Pasto y Fortaleza programado para el domingo 4 de octubre por la Liga BetPlay.

Alineaciones Pasto vs Fortaleza por la Liga BetPlay

Avanzan las emociones de la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II y un partido del cronograma es entre Deportivo Pasto y Fortaleza, dos escuadras que vienen con rendimiento irregular en lo que va de la temporada. Dicho encuentro será en territorio nariñense el domingo 4 de octubre, juego que abre la jornada de ese día.

Posible alineación de Deportivo Pasto para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría el Pasto: Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Derik Osede, Fainer Torijano, Joyce Ríos; Franco Leys, Enrique Serje, Joider Micolta, Hervin Goyes; Diego Chavez y Santiago Córdoba. D.T.: Jonathan Rosero.

Posible alineación de Fortaleza para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jeferson Medina, Santiago Cuero; Brandon Mejía; Sebastián Navarro, Santiago Vivas, Mariano Vázquez, Juan García y Juan Sebastián Herrera. D.T.: Diego Arias.

¿Cómo y dónde ver a Deportivo Pasto vs Fortaleza por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre el equipo pastuso y el bogotano, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay, iniciará a partir de las 2:00 p.m. en el Departamental Libertad. En cuanto a la transmisión, las emociones de ese encuentro las puede seguir por medio de la señal de Win Sports + y vía streaming por medio de Win Play.

Últimos cinco partidos de Deportivo Pasto

25.09.2026 | Boyacá Chicó 3-0 Deportivo Pasto.

19.09.2026 | Deportivo Pasto 1-0 Once Caldas.

14.09.1995 | América de Cali 0-1 Deportivo Pasto .

. 09.09.2026 | Deportivo Pasto 1-4 Independiente Medellín.

05.09.2026 | Cúcuta Deportivo 2-2 Deportivo Pasto.

Últimos cinco partidos de Fortaleza

27.09.2026 | Fortaleza 2-2 Deportes Tolima.

20.09.2026 | Fortaleza 1-4 Junior.

11.09.2026 | Jaguares 2-2 Fortaleza.

05.09.2026 | Santa Fe 2-2 Fortaleza.

01.09.2026 | Fortaleza 1-2 Once Caldas.

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