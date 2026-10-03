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Posibles alineaciones del Deportivo Pasto vs Fortaleza por la Liga BetPlay 2026-II

Publicado por Camilo Robles Vento

Conozca las alineaciones y horarios para el duelo entre Deportivo Pasto y Fortaleza programado para el domingo 4 de octubre por la Liga BetPlay.

Alineaciones Pasto vs Fortaleza por la Liga BetPlay
Alineaciones Pasto vs Fortaleza por la Liga BetPlay

Avanzan las emociones de la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-II y un partido del cronograma es entre Deportivo Pasto y Fortaleza, dos escuadras que vienen con rendimiento irregular en lo que va de la temporada. Dicho encuentro será en territorio nariñense el domingo 4 de octubre, juego que abre la jornada de ese día.

Posible alineación de Deportivo Pasto para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría el Pasto: Geovanni Banguera; Mateo Garavito, Derik Osede, Fainer Torijano, Joyce Ríos; Franco Leys, Enrique Serje, Joider Micolta, Hervin Goyes; Diego Chavez y Santiago Córdoba. D.T.: Jonathan Rosero.

Posible alineación de Fortaleza para el partido de la Liga BetPlay 2026-II

Así formaría Fortaleza: Williams Barlasina; Joan Cajares, Yesid Díaz, Jeferson Medina, Santiago Cuero; Brandon Mejía; Sebastián Navarro, Santiago Vivas, Mariano Vázquez, Juan García y Juan Sebastián Herrera. D.T.: Diego Arias.

¿Cómo y dónde ver a Deportivo Pasto vs Fortaleza por la Liga BetPlay 2026-II?

El partido entre el equipo pastuso y el bogotano, correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay, iniciará a partir de las 2:00 p.m. en el Departamental Libertad. En cuanto a la transmisión, las emociones de ese encuentro las puede seguir por medio de la señal de Win Sports + y vía streaming por medio de Win Play.

Últimos cinco partidos de Deportivo Pasto

  • 25.09.2026 | Boyacá Chicó 3-0 Deportivo Pasto.
  • 19.09.2026 | Deportivo Pasto 1-0 Once Caldas.
  • 14.09.1995 | América de Cali 0-1 Deportivo Pasto.
  • 09.09.2026 | Deportivo Pasto 1-4 Independiente Medellín.
  • 05.09.2026 | Cúcuta Deportivo 2-2 Deportivo Pasto.

Últimos cinco partidos de Fortaleza

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