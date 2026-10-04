Colts vs Commanders en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 4, al momento

Washington e Indianapolis llegan con marca de 1-2 tras conseguir su primera victoria de la temporada y buscan equilibrar su récord en el duelo internacional de Londres

Colts y Commanders se enfrentan en la casa del Tottenham | Reuters

Indianapolis Colts y Washington Commanders llegan al duelo de la Semana 4 con marca idéntica de 1-2, por lo que el partido en Londres representa la oportunidad de nivelar su inicio de temporada. Los Colts vienen de conseguir su primera victoria tras imponerse 19-17 a los Houston Texans, luego de caer ante Baltimore y Kansas City; Indianapolis ha encontrado en Jonathan Taylor una de sus principales armas ofensivas, mientras Daniel Jones busca mayor regularidad como quarterback. Washington también rompió su racha de derrotas en la Semana 3 al superar 33-31 a los Seattle Seahawks, después de perder frente a Philadelphia y Dallas. Los Commanders volverían a recurrir a Marcus Mariota, ya que Jayden Daniels arrastra problemas físicos.

El Colts vs Commanders se disputa este domingo 4 de octubre en el Tottenham Hotspur Stadium de Londres, con patada inicial programada para las 07:30 horas, tiempo del centro de México. El encuentro podrá verse en territorio mexicano a través de ESPN y Disney+, además de NFL Game Pass mediante DAZN. Será el primer partido de la jornada dominical de la NFL y forma parte de la International Series 2026; Indianapolis busca su tercera victoria consecutiva fuera de Estados Unidos, mientras Washington regresa a Londres por primera vez en una década. SÍGUE EL PARTIDO EN DIRECTO