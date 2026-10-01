Steelers vs Browns en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 4, al momento

Cleveland recibe a Pittsburgh en la Semana 4 del Thursday Night Football, en un duelo de la AFC Norte entre dos equipos que llegan con marca de 2-1

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Los Cleveland Browns reciben a los Pittsburgh Steelers en la Semana 4 del Thursday Night Football, en un duelo de la AFC Norte entre dos equipos que llegan con marca de 2-1. Cleveland reaccionó después de caer ante los Jacksonville Jaguars en su debut y suma dos victorias consecutivas, ambas definidas con pases de anotación en los minutos finales y con su defensiva evitando la respuesta del rival en la última posesión.

Pittsburgh también registra dos triunfos y una derrota. Los Steelers ganaron dos encuentros cerrados, aunque en medio sufrieron un tropiezo frente a los New England Patriots. La defensiva de Pittsburgh ha respondido durante el inicio de la temporada, mientras que la ofensiva mostró una mejor versión en su partido más reciente ante los Cincinnati Bengals. El ganador llegará a 3-1 y tendrá la posibilidad de colocarse, al menos de manera momentánea, en el primer lugar de la división.

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