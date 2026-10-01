Néstor Lorenzo rechaza el posible nuevo formato de la Eliminatoria sudamericana: “Esperemos que no prospere para bien del fútbol”

El director técnico de la Selección Colombia habló en conferencia de prensa antes del partido amistoso frente a Paraguay.

Néstor Lorenzo, con Colombia. – Jamie Sabau, Getty Images, vía AFP.

La Selección Colombia se alista para jugar su segundo encuentro preparatorio de esta fecha FIFA. El encuentro frente a Paraguay será una nueva oportunidad para ver jugadores nuevos. Néstor Lorenzo, director técnico del combinado cafetero, habló en conferencia de prensa y confirmó que habrá novedades en la alineación. Además, criticó el posible formato de la Eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial de 2030.

A mejorar

“Debemos mejorar varias cosas, como la construcción del juego, estar más rápidos, no dejarse presionar y la finalización de las jugadas. Estoy tranquilo porque es un equipo en formación y tiene recambios. Hay jugadores que tendrán que hacerse cargo de algunas situación, pero es normal que eso tome un tiempo“.

Anticipa modificaciones

“El equipo está bien y tiene captación de conceptos por parte de los que no habían venido. Los nuevos se adaptaron muy bien y vemos cosas en los jóvenes que nos ilusionan. Seguramente tendremos varios cambios. No he dado el equipo a los jugadores, pero estoy en eso“.

Sobre Paraguay

“A Paraguay lo vi como siempre, ordenado. Es un rival que ha hecho una buena Copa del Mundo y tiene un gran entrenador. Le damos el respeto que se merece”.

Nuevo portero y solicitudes de pocos minutos

“Puede ser que cambie el portero, porque quiero ver a los tres si es posible. Sobre Luis Javier Suárez, las solicitudes llegaron siempre antes de las convocatoria desde varios clubes. La fecha FIFA está en medio de competencias que son muy importantes para los equipos, pero tuvimos que decirles que no a todos. Fueron muchas las peticiones, pero la Selección Colombia es la prioridad. Tenemos que aprovechar para ver cómo responden los jugadores en lo individual y en lo colectivo”.

Gustavo Puerta es padre

“Fue un momento muy lindo para todos. Ser papá o mamá es el momento más importante de la vida de una persona. Él pidió permiso para ir y volver, así que ya estuvo a la orden al otro día“.

Posible formato de la Eliminatoria

“Creo que no es oficial. Creo que desvirtuaría un poco a la Eliminatoria, que siempre fue tan difícil en Sudamérica. Creo que tres clasificados de Europa y tres de Sudamérica desvirtuaría. Esperemos que eso no prospere para bien del fútbol“.

Objetivo contra Paraguay

“Mañana buscaremos crecer. Les expusimos a los jugadores que hay que dar un paso adelante como equipo e individuos. Tratamos de tener cohesión”.

¿Proceso desgastado?

“Yo tengo una relación estupenda. Yo ando por la calle en Bogotá y la gente le agradece a la Selección toda la entrega que tuvo en el Mundial. Creo que nunca hubo mala relación el hincha. Los mejores técnicos del mundo nos dieron como favoritos y quedamos eliminados en el quinto partido por penaltis. No fue que tuviéramos una crisis, sino que el fútbol eligió a otro para clasificar, aunque creo que merecimos ganar nosotros. Eso lo tenemos que aceptar, pues no siempre gana el que mejor hace las cosas. Suiza también fue un gran rival y lo demostró. Siento que estamos en una etapa de construcción y el equipo no está armado. Faltan aquí jugadores que van a hacer parte del proceso, pero que les dimos descanso para que recuperen. Queremos ir viendo jugadores con miras a entrar”.

Sin bajas

“Todos están bien. Hubo fricción al final, pero no pasó nada ahí. Todos terminaron bien físicamente“.

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