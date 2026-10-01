Huracán Rachel evoluciona a categoría 2 en el Pacífico: esta es su trayectoria y estados que tendrán fuertes lluvias

Rachel alcanzó categoría 2 en el Pacífico, se aleja de México, pero dejará lluvias fuertes, oleaje elevado y suspensión de clases en varios estados

Su trayectoria se aleja de las costas mexicanas | @conagua_clima

El huracán Rachel alcanzó la categoría 2 en la escala Saffir-Simpson durante las primeras horas de este jueves 1 de octubre de 2026, mientras mantiene su desplazamiento sobre aguas del océano Pacífico. El sistema se ha alejado de las costas del occidente de México, aunque sus bandas nubosas todavía favorecen lluvias, viento y oleaje en distintas zonas del país.

De acuerdo con la actualización de las 08:00 horas, tiempo de la Montaña de Estados Unidos (09:00 horas del centro de México), del Centro Nacional de Huracanes (NHC), Rachel presentaba vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, una presión mínima de 964 milibares y avanzaba hacia el oeste-noroeste a aproximadamente 9 km/h.

El ciclón se encuentra mar adentro y su trayectoria prevista no contempla un impacto directo sobre territorio mexicano. El NHC anticipa que mantendrá un movimiento hacia el oeste-noroeste y posteriormente hacia el oeste, por lo que aumentará su distancia respecto a las costas nacionales. Incluso existe la posibilidad de un fortalecimiento adicional durante los próximos dos días antes de que comience una tendencia gradual de debilitamiento.

Pese a que el centro se aleja, Rachel todavía provocará lluvias muy fuertes en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, además de oleaje elevado. Las autoridades advierten que las precipitaciones pueden causar deslaves, aumento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas, por lo que Protección Civil mantiene el llamado a seguir los avisos oficiales.

Huracán Rachel categoría 2: ¿Dónde se ubica y cuál es su trayectoria?

Durante la madrugada, el Servicio Meteorológico Nacional ubicó a Rachel a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 430 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, con vientos sostenidos de 155 km/h. Horas después, el NHC reportó su centro cerca de las coordenadas 19.6 grados norte y 109.6 grados oeste, aproximadamente 370 kilómetros al sur del extremo sur de Baja California, con vientos que ya habían aumentado a 165 km/h.

La trayectoria prevista apunta hacia mar abierto. Para el 2 de octubre, el NHC proyecta a Rachel cerca de los 19.8 grados norte y 110.8 oeste, mientras que el 3 de octubre podría situarse alrededor de 20.0 norte y 111.5 oeste. El pronóstico contempla que pueda alcanzar temporalmente vientos cercanos a 195 km/h, intensidad correspondiente a un huracán mayor, antes de comenzar a perder fuerza de forma gradual conforme avance hacia el oeste. Para el 6 de octubre, el centro estaría cerca de los 120.3 grados oeste, a una distancia mayor del territorio mexicano.

¿Qué estados están en alerta por lluvias intensas por el huracán Rachel?

Los efectos directos de la circulación de Rachel mantienen bajo vigilancia principalmente a Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit y Jalisco, donde se pronostican lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros. El reporte también contempla vientos con rachas de 60 a 70 km/h en el sur de Baja California Sur y de 40 a 60 km/h en zonas costeras de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

El oleaje representa otro de los riesgos asociados al ciclón. Se estiman olas de entre cuatro y seis metros en costas de Baja California Sur y de tres a cuatro metros en Sinaloa, Nayarit y Jalisco. El NHC advierte que el oleaje generado por Rachel afectará durante el resto de la semana a sectores de la costa occidental de México y de la península de Baja California, con posibilidad de corrientes de resaca y condiciones peligrosas en el mar.

La Secretaría de Marina también estableció medidas preventivas ante las condiciones marítimas. Se reportaron cierres a todo tipo de embarcaciones en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y Zihuatanejo, Guerrero, además de restricciones para embarcaciones menores en sitios de Baja California Sur, Guerrero, Colima, Nayarit y Jalisco.

¿Dónde se suspendieron clases por el huracán Rachel y hasta cuándo?

En Los Cabos, Baja California Sur, el Consejo Estatal de Protección Civil determinó suspender las clases este jueves 1 de octubre en todos los niveles educativos y en ambos turnos. La decisión se tomó ante el pronóstico de lluvias fuertes a muy fuertes para el sur de la entidad. Hasta la actualización disponible, la suspensión está establecida para este jueves y las autoridades no han anunciado una extensión para el viernes 2 de octubre.

En Michoacán, la Secretaría de Educación suspendió las clases presenciales durante el miércoles 30 de septiembre y jueves 1 de octubre en siete municipios de la región Sierra-Costa: Aquila, Coahuayana, Chinicuila, Coalcomán, Lázaro Cárdenas, Arteaga y Tumbiscatío. La medida se adoptó por recomendación de Protección Civil ante las precipitaciones y otras condiciones relacionadas con Rachel.

Jalisco también suspendió las actividades escolares el miércoles 30 de septiembre en municipios pertenecientes a las regiones Costa Sierra Occidental, Costa Sur, Sierra de Amula, Sur, Lagunas y Sureste. La disposición anunciada correspondió a esa jornada y, hasta el reporte consultado este jueves, no se había informado una extensión general de la suspensión para el 1 de octubre, por lo que autoridades recomiendan revisar los comunicados estatales y municipales ante cualquier modificación.