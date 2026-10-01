TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy jueves 1 de octubre

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TNA Wrestling Impact en vivo hoy | Claro Sports

La ruta hacia Bound For Glory continúa en TNA Thursday Night iMPACT!, con una noche cargada de combates y rivalidades que comienzan a definir el panorama rumbo al evento más importante de la compañía. Desde el Boeing Center at Tech Port, en San Antonio, Texas, varias historias tendrán un nuevo capítulo.

Leon Slater buscará mantener su impulso rumbo a Bound For Glory cuando enfrente a Joe Alonzo, mientras que Moose y AJ Francis finalmente llevarán su enfrentamiento al ring para resolver quién puede presumir el título de verdadero Face of the Franchise.

La clasificación por una oportunidad al TNA X-Division Championship también estará en juego, con Mr. Elegance y BDE enfrentándose por un lugar en Bound For Glory. Además, Mustafa Ali y Special Agent 0 se medirán con The Great Hands en medio de la creciente tensión dentro de Order 4.

La rivalidad entre Ricky Sosa y The System tendrá otro episodio cuando el luchador se enfrente a Cedric Alexander, mientras que Zoey Serrano buscará frenar a Indi Hartwell antes de su combate por el Knockouts World Championship en Bound For Glory.

Y después de revelar que fueron los responsables de los ataques recientes y convertirse oficialmente en parte del roster de TNA, Joseph Sawyer y Samuel Shaw hablarán por primera vez sobre su llegada y sus planes dentro de la compañía. Todo está listo para una nueva edición de TNA Thursday Night iMPACT!, con Bound For Glory cada vez más cerca y las rivalidades tomando forma.