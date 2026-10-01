Zlatan Ibrahimovic lanza dura crítica a Cristiano Ronaldo: “No necesita arruinar su legado con su ego”

El exdelantero sueco cuestionó la decisión de CR7 de abandonar la concentración y señaló que debe aceptar una nueva etapa de su carrera

Zlatan lanza fuerte mensaje a Cristiano Ronaldo | Imago7, Reuters

La salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal generó una nueva reacción, esta vez por parte de Zlatan Ibrahimovic. El exdelantero sueco cuestionó la decisión del portugués después de que abandonara al equipo nacional en medio de la situación que mantiene con el entrenador Jorge Jesus.

Cristiano Ronaldo dejó la concentración portuguesa antes del partido contra Dinamarca, después de una serie de acontecimientos que comenzaron con su suplencia ante Noruega. El delantero calentó durante el encuentro, pero finalmente no ingresó al terreno de juego, situación que posteriormente derivó en su ausencia de los entrenamientos y en su salida del equipo.

Ibrahimovic, quien actualmente participa como comentarista en una televisora, comenzó su intervención reconociendo la trayectoria del portugués. “Respeto a Cristiano. Todo lo que ha hecho, la mentalidad para ganar cada competición. Zlatan respeta eso. Los aficionados, el mundo, el fútbol lo va a extrañar. Eso es honesto”, señaló el exfutbolista sueco.

Sin embargo, Zlatan cuestionó la manera en la que Cristiano abandonó la concentración de Portugal. “Pero no necesita arruinar el legado que construyó con su ego. Sales del escenario en el nivel más alto. ¿Irse del campamento de Portugal sin hablar con ninguno de tus compañeros de equipo? Eso es irrespetuoso”, declaró durante su participación como analista.

El exdelantero también hizo referencia a la edad de ‘CR7’ y a la etapa actual de su carrera. “Necesita entender que ya no es un joven. Mira a Zlatan. Yo fui joven una vez. Competí. Luego me retiré. Hasta los leones saben cuándo termina la caza”, afirmó Ibrahimovic.

Para respaldar su postura, el sueco recordó una situación que vivió durante su propia trayectoria. Ibrahimovic explicó que José Mourinho llegó a dejarlo en el banquillo durante una etapa en la que consideraba encontrarse en uno de los mejores momentos de su carrera.

“Yo soy Zlatan, y Mourinho me dejó en el banco durante mi mejor periodo”, recordó el exjugador, quien utilizó esa experiencia para señalar que incluso los futbolistas con mayor trayectoria deben aceptar las decisiones tomadas por sus entrenadores.

Las declaraciones de Ibrahimovic se producen mientras continúa la incertidumbre alrededor del futuro de Cristiano Ronaldo con Portugal. El delantero comunicó que abandonaba la concentración después de la conferencia de Jorge Jesus y aseguró que posteriormente explicará las razones de su decisión, mientras el combinado portugués continúa su participación en la UEFA Nations League con paso perfecto.