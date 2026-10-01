Chepo de la Torre pide mesura con el proceso de Rafa Márquez en el Tri: “Nos dejamos llevar por los partidos moleros”

El exentrenador de México pidió paciencia en el nuevo ciclo, destacó la rivalidad ante Estados Unidos y señaló la importancia de exportar más jóvenes mexicanos a Europa

La Selección Mexicana inició una nueva etapa bajo el mando de Rafa Márquez, con Estados Unidos como uno de sus primeros parámetros. El Tricolor enfrentará al conjunto estadounidense este sábado 3 de octubre en Glendale, Arizona, en un partido de preparación que volverá a poner frente a frente a los dos rivales de Concacaf.

En entrevista para Claro Sports W Radio, José Manuel ‘Chepo’ de la Torre, exentrenador de la Selección Mexicana, analizó lo que representa este encuentro, pero también pidió separar los resultados de los amistosos de aquellos que se consiguen en competencia oficial. Además, habló del proceso de Márquez, la presencia de Andrés Guardado en su cuerpo técnico y la necesidad de que más futbolistas mexicanos salgan al extranjero.

La rivalidad con Estados Unidos no desaparece por tratarse de un amistoso

Para De la Torre, el objetivo principal del partido será que el nuevo cuerpo técnico pueda evaluar futbolistas, aunque reconoció que un México vs Estados Unidos mantiene un contexto distinto debido a la rivalidad y al ambiente que rodea el encuentro. “Independientemente de que es un partido de preparación, no puedes dejar a un lado lo que es la rivalidad con ellos. El escenario va a ser inmejorable, una zona donde seguramente va a estar lleno y va a haber un extraordinario ambiente. Estados Unidos a lo mejor lleva un poquito más de ventaja por la continuidad que tiene entre los jugadores, el cuerpo técnico y todo”, explicó.

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El ‘Chepo’ destacó que Márquez mantiene parte de la línea del proceso anterior, pero ahora comienza a incorporar elementos para construir su propio equipo. La observación de los jóvenes y su respuesta en este tipo de encuentros será uno de los puntos centrales de esta etapa. “Rafa le está dando continuidad al proceso con Javier, pero con mucha gente nueva, joven, que está empezando a hacer sus labores. Son partidos que, en principio, quieren conocer más a los jugadores, saber hasta dónde les alcanza, si realmente tienen la capacidad para estar en selección. Muchos se muestran bien o han estado en selecciones menores y han ido creciendo, pero siempre son partidos para ir midiendo a todos tus jugadores para las competencias que realmente vale la pena tomar en cuenta”.

El extécnico del Tri insistió en que el entorno puede provocar que cada resultado reciba una lectura similar, aunque desde un cuerpo técnico un amistoso tiene objetivos diferentes a una Copa Oro o un encuentro de clasificación. “Pasa por el ambiente, por el entorno que se maneja alrededor de selección, pero tenemos que separar lo que es preparación de lo que es competencia. En las preparaciones muchas veces vas a tomar a muchos jugadores, modificar, estar viendo y observando hasta los alcances que tienen y las diferentes formas en las cuales te puedes mostrar para después aplicarlo en competencia, que son los partidos que realmente valen”.

“Muchas veces nos dejamos llevar por todos los partidos, como dice el Tuca, los ‘moleros’. Sirven porque conoces a los jugadores. Los resultados te ayudan o también te aprietan con la presión, pero es así. Los que estamos adentro lo vemos de esa forma; los que están afuera quieren que ganen a fuerzas y para nosotros lo importante es ganar los que realmente valen, los de calificación y los de competencia, como Copa Oro”.

De la Torre consideró que cada encuentro debe evaluarse de acuerdo con su propósito: “El que está dentro sabe perfectamente para qué te va a servir cada partido y si realmente el jugador que pusiste en esa posición o en esas circunstancias le ajusta o no. Todo eso se va evaluando poco a poco y te va dando las medidas para poder ejecutarlo cuando la competencia esté fuerte. Todo el mundo queremos ganar siempre, pero no siempre se puede. Hay que saber escoger las batallas y estas son batallas de preparación, entonces hay que medirlas de esa misma forma”.

‘Chepo’ pide respeto y tiempo para el proceso de Rafa Márquez

Uno de los puntos que subrayó el exseleccionador fue la necesidad de respaldar el tiempo de trabajo de Rafa Márquez, en especial porque el entrenador comienza a integrar futbolistas jóvenes y a construir su propia dinámica dentro de la Selección Mexicana. “Yo creo que sí se tiene que tener el respeto. Es parte importante de darle esa fuerza y seguimiento al proceso con Rafa. Creo que Rafa tiene capacidad para hacerlo y se está rodeando de la gente en la que confía, del grupo con el que ha trabajado y con el que sabe que le puede responder, independientemente de la nacionalidad”.

Para De la Torre, los resultados de los primeros encuentros no deberían convertirse automáticamente en una evaluación definitiva del proyecto. “Hay que darle su tiempo porque hay muchos jugadores nuevos, jóvenes, que están recibiendo oportunidades y que, si no se les da su tiempo y su forma, igual se quedan fuera en un futuro próximo. Para estar en selección hay que ser muy constante en tu club, en tu accionar fuera del campo, en todos los aspectos. Estos partidos de preparación son para eso y también para que le ratifiquen esa confianza a Rafa, porque vienen dos o tres resultados y todo el mundo empieza a hablar por un lado y por otro, cuando es algo normal que puede pasar en cualquier lugar: que no te salgan bien las cosas mientras intentas preparar para un futuro”.

La presión del Tri y el problema de interrumpir los procesos

De la Torre conoce la presión que acompaña al puesto de seleccionador nacional. Su experiencia al frente del equipo mexicano le permite señalar que las críticas forman parte del trabajo, aunque considera que uno de los problemas recurrentes en México es la falta de continuidad. “Es parte del trabajo. Por supuesto que yo lo disfruto; si no, no estaría ahí. No voy a estar en un lugar donde voy a estar sufriendo. Por supuesto que hay presión, pero para eso me he preparado y he seguido trabajando en todos los aspectos, porque así es este trabajo. No siempre le puedes dar el gusto a todo el mundo. Habrá quien te diga que jugaste bien o jugaste mal de acuerdo con las circunstancias, pero es así”.

El ‘Chepo’ apuntó hacia la duración de los proyectos como un elemento que México debe revisar. Su postura es que la construcción de una selección necesita bases que no cambien de manera constante. “Hay cosas que suceden en otros lugares que no tomamos como ejemplo y que, cuando nosotros lo hemos hecho, nos ha dado un tremendo resultado: darle continuidad a los procesos. En México no tenemos procesos largos, son muy cortos y los interferimos constantemente. Yo no conozco que se haga un edificio y le cortes los cimientos para poder seguir con el cuarto o quinto piso. En esos procesos, lo más difícil y lo más costoso es cimentar y lo estamos tirando constantemente, en lugar de darle forma y constantemente edificarlo más fuerte”.

Rafa Márquez y Andrés Guardado, ante el reto de trasladar su experiencia al banquillo

El cuerpo técnico de Márquez también cuenta con Andrés Guardado, otro futbolista con una extensa trayectoria internacional. Para De la Torre, ambos tienen experiencias que pueden utilizar ahora desde otra función dentro de la Selección Mexicana. “Ellos se han preparado muy bien. A lo mejor su preparación no ha sido tan larga, pero han estado en procesos muy importantes, en equipos muy fuertes. Llevar un proceso de selección, saben cómo se manejan las cosas perfectamente”.

El exentrenador reconoció que existen etapas propias del oficio que todavía deberán recorrer: “En la experiencia, en la toma de decisiones, no han tenido a lo mejor esa experiencia tan fuerte como otros, de estar de auxiliar, ir en procesos más cortos, avanzar poco a poco y llevar una preparación conjunta”.

Sin embargo, considera que lo vivido por ambos durante sus carreras les proporciona herramientas para asumir el proyecto. “Su experiencia y donde han estado trabajando les ha ido muy bien. Eso les da un gran avance. Han tenido técnicos muy buenos en todos los aspectos, en todos los lugares y creo que, entre lo que ellos se han preparado y lo que han vivido, tienen al menos las tarjetas para poder estar en esa posición y llevarlo a cabo. Yo confío mucho en ellos porque como jugadores, como personas, son excelentes. Si han tomado a toda su gente de trabajo es porque los conocen y saben que les puede ayudar. También son dignos representantes para el jugador, con esa admiración de decir: ‘Estos fueron extraordinarios, saben de lo que se trata y nos pueden llevar por buen camino’. Esa confianza, al menos, a mí me la da”.

El funcionamiento colectivo y la salida de mexicanos a Europa

Más allá de analizar qué posición tiene mayor cantidad de futbolistas disponibles, De la Torre considera que el objetivo de Márquez debe ser construir un equipo que potencie sus características colectivas, en lugar de depender de una individualidad. “Independientemente de que digas líneas, en dónde ves más abundancia o no, al final, si no eres un equipo, no sirve de nada. Podrás tener el mejor jugador del mundo y no te sirve porque no tienes un conjunto, un equipo que trabaje como debe ser. Creo que eso es lo que está haciendo Rafa: identificarlo”.

El ‘Chepo’ utilizó a los defensores mexicanos como ejemplo de las condiciones que deben adaptarse al modelo colectivo: “Tenemos algunos defensas que se han visto bien, algunos están en Europa y tienen cierta calidad. Son rápidos, altos, fuertes, pero no son más rápidos, fuertes o altos que otros de otras nacionalidades. Tenemos que jugar de acuerdo con nuestras condiciones físicoatléticas”. Sí sabemos que como conjunto podemos ser muy fuertes y podemos hacer diferencia, y que aquellos que tienen ese grado especial de talento hagan diferencia en los momentos adecuados para ser un equipo ganador, que vaya avanzando cada vez más”.

El siguiente paso, de acuerdo con su análisis, está relacionado con aumentar la cantidad de mexicanos que compiten fuera de la Liga MX. “Creo que eso nos lo va a dar cuando tengamos muchos más jugadores en el extranjero, que tengamos a esos jóvenes que tienen gran talento y puedan competir a grandes niveles. Eso nos eleva el nivel de nuestra Selección Nacional”.

Fuerzas básicas y exportación: la diferencia que observa entre México y Estados Unidos

De la Torre también puso énfasis en el trabajo formativo de los clubes mexicanos. Chivas, Pumas y América aparecieron como ejemplos de instituciones en las que las fuerzas básicas han tenido peso en distintos momentos de su historia. “Lo principal en un club como Chivas, como lo fue Pumas, porque ahora no lo ha mostrado tanto, y América, es su extracción de jóvenes en fuerzas básicas, sus competencias internas, que han sido muy fuertes desde muchachos y que saben y se identifican perfectamente con sus colores. Eso es lo que ha hecho que esos equipos sean grandes y que, en su momento, sean los jugadores que empiezan a salir al extranjero”.

En el caso de Chivas, apuntó: “Ha tenido cierta continuidad y lo ha manifestado bastante bien. De ahí es de donde captas a esos jóvenes para poder tener ese semillero, prepararlos bien, que aparezcan en un equipo o en selecciones nacionales menores, después en el equipo profesional y que puedan salir al extranjero. En selecciones nacionales menores se dan mucho a conocer en el extranjero porque hay muchos torneos donde participan, tienen la oportunidad de tener ese roce y, por supuesto, los visores en el mundo están muy atentos a los jóvenes que prometen esas condiciones, como algunos de México las tienen y que las pueden desarrollar en otro fútbol”.

Al comparar el modelo mexicano con el estadounidense, el ‘Chepo’ señaló una diferencia en la forma de colocar a los jóvenes fuera de su país. “Los estadounidenses, a muchos de sus jóvenes, realmente los prestaron a Europa, los metieron en equipos europeos para que tuvieran mejores competencias, sobre todo sus valores, cosa que nosotros no hacemos. Nosotros los retenemos y los mantenemos en nuestros equipos. Ese fue un gran crecimiento que ha tenido Estados Unidos. Jugadores que estuvieron en Alemania, Inglaterra o Italia, a lo mejor no eran tan famosos. Sí prometedores, pero no tan famosos, y fueron creciendo hasta convertirse en jugadores de gran élite”.

Pese a ese crecimiento individual, De la Torre considera que México ha encontrado respuestas desde el funcionamiento colectivo en enfrentamientos directos: “Dentro de la misma competencia, México le ha seguido ganando a Estados Unidos porque ha sido mejor equipo. A lo mejor no mejores individualidades, pero sí mejor equipo, y ha sabido defenderse ante sus virtudes y aprovechar sus debilidades. Nosotros, desgraciadamente, no tenemos esas figuras que se puedan quitar a tres o cuatro jugadores, como un Messi, como un Cristiano o como esos jugadores brasileños que tienen esas condiciones. Pero en conjunto sí podemos trabajarlo para que con esas pequeñas diferencias podamos hacer diferencia. Con Estados Unidos ha pasado eso: México se ha comportado como equipo y eso nos ha dado buenos resultados para poderles ganar”.