Copa Libertadores Femenina 2026: así quedaron los grupos de Deportivo Cali y Santa Fe

Así quedaron los grupos de la Copa Libertadores Femenina 2026: Deportivo Cali enfrentará a Universidad de Chile, Libertad y Nacional, mientras Santa Fe se medirá con Corinthians, Colo-Colo y Caracas.

Cali vs Santa Fe en la final femenina | VizzorImage.

Deportivo Cali e Independiente Santa Fe ya conocen su camino en la Copa Libertadores Femenina 2026, torneo que se disputará en Ecuador entre el 15 y el 31 de octubre. Los dos clubes colombianos obtuvieron su clasificación tras llegar a la final de la Liga Femenina BetPlay 2026 y ahora afrontarán el reto internacional representando al fútbol colombiano.

Deportivo Cali, al Grupo D de la Copa Libertadores Femenina

Luego de conquistar el título de la Liga Femenina 2026, Deportivo Cali quedó como Colombia 1 en la competencia continental y fue ubicado en el Grupo D. Las ‘Azucareras’ compartirán zona con Universidad de Chile, Libertad de Paraguay y Nacional de Uruguay, en una primera fase que tendrá tres partidos para cada equipo.

El debut del Deportivo Cali será el 16 de octubre frente a Libertad, mientras que en la segunda jornada enfrentará a Nacional de Uruguay el 19 de octubre. Finalmente, las ‘Azucareras’ cerrarán su participación en la fase de grupos el 22 de octubre contra Universidad de Chile. Los dos primeros equipos de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.

Santa Fe tendrá un grupo con Corinthians y Colo-Colo

Por su parte, Independiente Santa Fe ocupará el lugar de Colombia 2 y estará en el Grupo A, una zona que también integran el vigente campeón Corinthians de Brasil, Colo-Colo de Chile y Caracas FC de Venezuela. Será una zona con rivales de tradición en el fútbol femenino sudamericano.

Las ‘Leonas’ comenzarán su participación el 15 de octubre contra Caracas FC, posteriormente se medirán con Colo-Colo el 18 de octubre y cerrarán la fase de grupos ante Corinthians el 21 de octubre. Santa Fe tendrá así un exigente camino en busca de uno de los dos cupos que entrega cada grupo para los cuartos de final.

Colombia tendrá dos representantes en la Copa Libertadores Femenina 2026

La presencia de Deportivo Cali y Santa Fe permitirá que Colombia vuelva a tener dos representantes en la principal competencia de clubes femeninos de Sudamérica. Además, la clasificación de ambos equipos se definió a partir de su presencia en la final de la Liga Femenina BetPlay, con Cali como campeón y Santa Fe como subcampeón.

La Copa Libertadores Femenina 2026 contará con 16 equipos distribuidos en cuatro grupos de cuatro. Cada club disputará tres partidos en la primera fase y los dos mejores de cada zona avanzarán a los cuartos de final. A partir de allí, la competencia continuará con eliminatorias a partido único hasta definir a las nuevas campeonas de América.

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