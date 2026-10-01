Silvana Estrada en Bogotá: Claro música inicia preventa para su concierto

La capital de la república de Colombia se viste de gala para recibir el concierto de Silvana Estrada el próximo 20 de noviembre.

Silvana Estrada en Bogotá | Claro Sports

Silvana Estrada regresará a Colombia para ofrecer un concierto el próximo 20 de noviembre en Vive Claro Music Hall, en Bogotá. Los clientes Claro podrán acceder a una preventa de entradas a través de Claro música entre el 1° y el 3 de octubre de 2026, o hasta agotar existencias.

La cantautora mexicana Silvana Estrada se presentará nuevamente en Bogotá después de su participación en el Festival Cordillera 2025. En esta ocasión, llegará con un concierto propio en el que presentará canciones de diferentes momentos de su trayectoria, incluyendo temas de su álbum Vendrán Suaves Lluvias.

El concierto tendrá lugar el 20 de noviembre de 2026 en Vive Claro Music Hall, en Bogotá. La preventa para clientes Claro estará disponible mediante un código que podrán obtener en la plataforma Claro música y utilizar posteriormente en Ticketmaster.

¿Cuándo es el concierto de Silvana Estrada en Bogotá?

El concierto de Silvana Estrada en Bogotá será el 20 de noviembre de 2026 en Vive Claro Music Hall.

La artista mexicana regresará al país luego de su presentación en el Festival Cordillera 2025. Para este concierto presentará un repertorio que recorrerá diferentes momentos de su trayectoria musical, incluyendo canciones de Vendrán Suaves Lluvias. Su propuesta musical reúne elementos de la canción de raíz, el folk y el jazz.

¿Cuándo es la preventa de Silvana Estrada con Claro música?

La preventa de Silvana Estrada con Claro música estará disponible desde el 1° hasta el 3 de octubre de 2026, o hasta agotar existencias. Los clientes Claro podrán obtener un código en Claro música para utilizarlo durante el proceso de compra de las entradas a través de Ticketmaster.

El código para la preventa estará disponible dentro de la sección de eventos y conciertos de Claro música.

¿Cómo obtener el código de preventa de Claro música?

Para obtener el código de la preventa del concierto de Silvana Estrada en Bogotá, los clientes Claro deberán seguir estos pasos:

Ingresar a Claro música. Ubicar la sección Eventos y conciertos. Dar clic en el evento de Silvana Estrada y seleccionar Obtener código. Ingresar a Ticketmaster. Elegir las localidades y la cantidad de boletas. Se podrán adquirir hasta 6 boletas individuales. Ingresar el código del cupón de Claro música y realizar la compra.

¿Dónde comprar las entradas para Silvana Estrada en Bogotá?

Las entradas para el concierto de Silvana Estrada en Bogotá se podrán comprar a través de Ticketmaster utilizando el código obtenido en Claro música durante la preventa para clientes Claro. La preventa estará disponible entre el 1° y el 3 de octubre de 2026, o hasta agotar existencias.

¿Qué canciones interpretará Silvana Estrada en Bogotá?

Silvana Estrada llegará a Bogotá con un repertorio que recorrerá diferentes momentos de su trayectoria. Dentro de las canciones que harán parte de la presentación se encuentran temas de su álbum Vendrán Suaves Lluvias. El concierto estará centrado en su voz, sus composiciones y la conexión con el público, con una propuesta que reúne canción de raíz, folk y jazz.

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