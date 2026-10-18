Steelers vs Buccaneers en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 6, al momento

Aaron Rodgers será uno de los grandes protagonistas del encuentro, del otro lado, los Buccaneers confiarán nuevamente en el joven quarterback Jalon Daniels, quien sustituye al lesionado Baker Mayfield

Steelers vs Buccaneers, sigue las mejores estadísticas en vivo

La Semana 6 de la NFL 2026 continúa este domingo 18 de octubre con un enfrentamiento entre los Pittsburgh Steelers y los Tampa Bay Buccaneers, dos equipos que buscan mantenerse en la pelea dentro de sus respectivas divisiones. Pittsburgh llega con marca de tres victorias y dos derrotas (3-2), después de imponerse 34-22 a los Indianapolis Colts, mientras que Tampa Bay registra un balance de 1-4, aunque viene de conseguir su primer triunfo de la temporada tras superar 24-16 a los Dallas Cowboys.

Aaron Rodgers será uno de los grandes protagonistas del encuentro, luego de lanzar tres pases de anotación en cada uno de sus últimos tres partidos. Del otro lado, los Buccaneers confiarán nuevamente en el joven quarterback Jalon Daniels, quien sustituye al lesionado Baker Mayfield y buscará sorprender a la defensiva encabezada por T.J. Watt. Sigue todos los detalles del Steelers vs Buccaneers en vivo, con el marcador actualizado, las mejores jugadas, touchdowns, estadísticas y resultado de este emocionante duelo de la NFL.

¿A qué hora es el Steelers vs Buccaneers por la Semana 6 de la NFL?

El partido entre Pittsburgh Steelers y Tampa Bay Buccaneers se disputará este domingo 18 de octubre de 2026, a las 11:00 horas, tiempo del centro de México (13:00 horas del Este de Estados Unidos). El escenario será el Raymond James Stadium, en Tampa, Florida, donde los Buccaneers intentarán aprovechar su condición de locales para conseguir su segunda victoria consecutiva. El encuentro contará con transmisión televisiva de CBS en Estados Unidos.