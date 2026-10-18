Clayface la película de terror brutal del Universo DC llega a México: fecha de estreno en cines y boletos

La cinta protagonizada por Tom Rhys Harries llegará a los cines mexicanos el 22 de octubre de 2026

Clayface, la película de terror del universo Batman. | warnerbroslatino

El Universo DC se prepara para llevar el terror a las salas de cine de México con Clayface, la película que contará el origen de uno de los enemigos de Batman. La producción, dirigida por James Watkins y protagonizada por Tom Rhys Harries, llegará a la cartelera mexicana el 22 de octubre de 2026, con una historia que combina el terror corporal, la transformación física y la pérdida de identidad.

A diferencia de las películas de superhéroes que se centran en salvar ciudades o enfrentar amenazas mundiales, Clayface contará la historia de un hombre que pierde su rostro y busca recuperarlo a cualquier costo. La cinta forma parte de las producciones de DC Studios y tiene un guion de Mike Flanagan y Hossein Amini, a partir de una historia de Flanagan. Entre sus productores se encuentran James Gunn, Peter Safran y Matt Reeves.

El estreno representa una oportunidad para los seguidores de Batman y los aficionados al cine de terror de conocer otra versión de Gotham. La película sigue a Matt Hagen, un actor que pasa de buscar fama en Hollywood a enfrentar las consecuencias de un tratamiento que modifica su cuerpo y su percepción de la realidad.

¿Cuándo es el estreno en cines de Clayface, la película de terror del Universo DC? Fecha en México

Clayface se estrenará en México el jueves 22 de octubre de 2026, según la fecha confirmada en la promoción de Warner Bros. Pictures Latinoamérica. El público mexicano podrá verla en salas de cine, antes de su estreno comercial en Estados Unidos, programado para el viernes 23 de octubre.

Clayface: ¿Dónde comprar los boletos para la película de terror de DC?

Los boletos de Clayface pueden consultarse a través del portal oficial de la película, que reúne funciones y opciones de compra en México. El buscador permite elegir ciudad, fecha, formato, idioma y horario. También presenta complejos de Cinemex y Cinépolis, entre otros exhibidores. Para consultar la preventa o adquirir entradas, los espectadores pueden utilizar estos canales:

Sitio oficial de boletos de Clayface: permite buscar funciones por ciudad y fecha.

Cinemex: ofrece la ficha del estreno y acceso a su cartelera.

Cinépolis: permite consultar los horarios y la disponibilidad de boletos en sus complejos.

El sitio oficial ya muestra horarios de exhibición en determinados cines mexicanos, incluso para el 21 de octubre. Esto no significa que todas las salas tengan preventa o funciones anticipadas disponibles, por lo que es necesario seleccionar la ubicación antes de realizar la compra.

Los precios de las entradas dependen de la cadena, la sucursal y el tipo de sala. No existe una tarifa nacional única confirmada para la película, así que los costos deben consultarse directamente en la función seleccionada.

¿De qué trata la película de terror Clayface?

Clayface cuenta la historia de Matt Hagen, un joven de Gotham que consigue abrirse camino en Hollywood hasta convertirse en actor. Sin embargo, su carrera cambia después de que un jefe criminal lo deja con el rostro desfigurado. Sin el apoyo de las personas que lo rodeaban, Hagen decide recurrir a un tratamiento médico experimental para recuperar su apariencia.

El procedimiento consigue devolverle su rostro, pero también provoca alteraciones que afectan su percepción de la realidad. Las consecuencias del tratamiento transforman su vida y lo conducen hacia una búsqueda de venganza contra quienes considera responsables de su situación. La película utiliza este conflicto para explorar la identidad, la fama y las consecuencias de modificar el cuerpo humano.

La producción cuenta con Tom Rhys Harries en el papel de Matt Hagen, junto a Naomi Ackie, Max Minghella, David Dencik y Eddie Marsan. James Watkins está a cargo de la dirección, mientras que Mike Flanagan, conocido por su trabajo en el género de terror, participa como responsable de la historia y coautor del guion.

El personaje de Clayface forma parte de la galería de enemigos de Batman, pero esta película coloca su historia en el centro de la trama. El relato se enfoca en las consecuencias de su transformación y en el conflicto que surge entre el hombre que fue y la criatura en la que se convierte.

Con su llegada a México el 22 de octubre, Clayface ampliará las historias de Gotham en el cine a través de una propuesta centrada en el terror, con una trama que no requiere tener a Batman como protagonista.