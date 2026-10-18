31 Minutos gratis hoy, en la Feria del Alfeñique 2026: ¿A qué hora empieza el concierto y qué objetos están prohibidos?

La agrupación chilena se presentará en territorio mexicano. Conoce el programa completo del día

31 minutos en la Feria del Alfeñique 2026 | @PrimeVideoLat

La agrupación chilena 31 Minutos se presenta hoy domingo 18 de octubre en Toluca, Estado de México, como parte de la oferta musical y cultural de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique 2026. El evento, que contempla acceso gratuito para el público en general, reúne en el escenario a los personajes principales de la serie televisiva, entre ellos Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y Juanín Juan Harry.

31 Minutos concierto gratis hoy 18 de octubre en Toluca: ¿En dónde y a qué hora empieza?

La sede del espectáculo es la explanada del Mercado Juárez, localizada en la zona de Valle Verde y Terminal, en la capital mexiquense. De acuerdo con información proporcionada por el Ayuntamiento de Toluca, el acceso a la zona del concierto inicia a las 15:30 horas con el fin de organizar el ingreso de las personas asistentes.

En cuanto al horario de inicio, la autoridad municipal informó mediante sus canales oficiales que la presentación de 31 Minutos dará comienzo a las 19:00 horas, tras un ajuste a la programación inicial. Para quienes se trasladen desde la Ciudad de México mediante transporte público, una de las alternativas de viaje consiste en utilizar el Tren Interurbano México-Toluca desde la terminal Observatorio hasta la estación Zinacantepec, conectando posteriormente mediante servicio de taxi hacia el recito.

📺🎤 ¡Tulio, Patana, Juan Carlos Bodoque y todo el equipo de 31 minutos llegan a #Toluca!

​No te pierdas este gran evento, parte de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique 2026 .

🕖 Iniciamos 7:00 PM

¡Abrimos puertas 3:30 PM!

🎟️ Entrada gratuita.

📍 Explanada Mercado Juárez. pic.twitter.com/VEDrP1TUCv — Ayuntamiento de Toluca (@TolucaGob) October 18, 2026

Cartelera completa para hoy en la Feria del Alfeñique 2026

La jornada de este 18 de octubre tiene como acto principal la presentación de 31 Minutos dentro del calendario de conciertos estelares del festival. El programa del día contempla presentaciones de libros como ‘Los Motivos del Chivo’ de Edwin García, ‘Lanzallamas’ de Alonso Guzmán, así como conciertos de jazz Upside Down, Los Zombeats, Ensamble de Solistas, Minita de Oro, Cafeína Rock, Leila Vargas y el Mariachi Joyas de México, Pedro Sandoval y Pancho Tejeda, entre otros.

Por si fuera poco se proyectará la película Cometa 1600 y se darán cuatro recorridos nocturnos por el panteón general. A continuación la programación completa de hoy domingo 18 de octubre:

📺🎤 ¡Hoy Tulio estará al aire para bailar sin César en la Feria y Festival Cultural del Alfeñique 2026!



🕖 Iniciamos 7:00 PM

¡Abrimos puertas 3:30 PM!

🎟️ Entrada gratuita.

📍 Explanada del Mercado Juárez



Consulta las demás actividades que tenemos para ti y, ¡arma tu plan! pic.twitter.com/a6Zqsn5whR — Ayuntamiento de Toluca (@TolucaGob) October 18, 2026

Feria del Alfeñique 2026: objetos prohibidos en los conciertos

Con el propósito de resguardar la seguridad durante los eventos masivos, las autoridades locales establecieron puntos de revisión en los accesos e implementaron un listado de artículos no permitidos. Entre los objetos restringidos se encuentran armas de fuego, artefactos punzocortantes, sustancias ilegales, bebidas alcohólicas, pirotecnia, aerosoles, espumas, envases de vidrio y materiales inflamables.

Tampoco se permite el ingreso con sombrillas grandes o con punta, cinturones, bastones o tubos metálicos —salvo aquellos de apoyo médico acreditado—, ni con mochilas voluminosas, maletas o bultos pesados. Asimismo, queda prohibido circular con patines, monopatines y bicicletas en el perímetro de los escenarios, además de restringirse la entrada a mascotas, exceptuando a los animales de asistencia.

Armas y objetos punzocortantes: Armas de fuego, navajas, cuchillos y objetos afilados.

Armas de fuego, navajas, cuchillos y objetos afilados. Sustancias y bebidas: Sustancias ilegales, artículos peligrosos y bebidas alcohólicas.

Sustancias ilegales, artículos peligrosos y bebidas alcohólicas. Materiales inflamables y pirotecnia: Cohetes, pirotecnia, aerosoles, espumas y productos inflamables.

Cohetes, pirotecnia, aerosoles, espumas y productos inflamables. Contenedores de vidrio: Envases, botellas o recipientes de cristal.

Envases, botellas o recipientes de cristal. Estructuras y objetos rígidos: Bastones, tubos metálicos o estructuras similares (excepto los indispensables para apoyo médico de personas con movilidad reducida).

Bastones, tubos metálicos o estructuras similares (excepto los indispensables para apoyo médico de personas con movilidad reducida). Accesorios y sombrillas: Sombrillas grandes o con punta, así como cinturones con hebillas prominentes.

Sombrillas grandes o con punta, así como cinturones con hebillas prominentes. Equipaje voluminoso: Mochilas grandes, maletas y bultos pesados.

Mochilas grandes, maletas y bultos pesados. Vehículos de movilidad personal: Patines, monopatines y bicicletas en el perímetro de los escenarios.Mascotas: No se permite el acceso con animales, a excepción de los perros de asistencia identificados.

¿Qué es la Feria del Alfeñique 2026? Sede, horarios y conciertos destacados

La Feria y Festival Cultural del Alfeñique 2026 llega a su edición número 57 y se lleva a cabo del 3 de octubre al 2 de noviembre en Toluca, en el marco de las festividades tradicionales del Día de Muertos. El evento se distribuye en distintas sedes del municipio, entre las que destacan el Mercado Juárez, la Alameda Central, la Plaza Fray Andrés de Castro y la Plaza González Arratia.

Este programa musical dio inicio el pasado 14 de octubre con Caifanes y ha contado previamente con la participación de agrupaciones y solistas como La Adictiva, Yuri y Los Ángeles Azules.

Las fechas posteriores programadas en el foro principal incluyen a Santa Fe Klan el 22 de octubre, El Haragán y Compañía el 23 de octubre y Liran’ Roll el 25 de octubre. El cierre del mes contempla a El Trono de México y Alacranes Musical el 29 de octubre, La Sonora Santanera con la Orquesta Filarmónica de Toluca el 30 de octubre, El Malilla el 31 de octubre y la conclusión de los conciertos con Los Tigres del Norte el 1 de noviembre.

Además de los conciertos estelares de convocatoria masiva, la programación oficial abarca disciplinas artísticas como teatro, danza, literatura, talleres culturales, exposiciones y presentaciones musicales locales. La oferta cultural se complementa con un festival itinerante diseñado para recorrer las 48 delegaciones que integran el municipio de Toluca.