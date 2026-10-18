Texans vs Jaguars en vivo la NFL 2026: resultado y estadísticas de la Semana 6, al momento

El duelo de este día es el tercero que se celebra en Londres, Inglaterra, ciudad con mayor presencia en el calendario internacional de la NFL

Texans vs Jaguars, en vivo el partido de la NFL en Wembley | Claro Sports

La actividad de la Semana 6 de la NFL en este 2026 continúa este domingo 18 de octubre, iniciando las acciones en Londres, Inglaterra con el partido entre Houston Texans y Jacksonville Jaguars en Wembley Stadium, como parte del calendario internacional de la Liga, que vive su tercer partido en la capital inglesa para después poner rumbo a París, Francia.

¿A qué hora es el Texans vs Jaguars en Wembley por la Semana 6 de la NFL?

El partido entre Jacksonville Jaguars y Houston Texans se llevará a cabo este domingo 18 de octubre en Londres, Inglaterra, por lo que será muy temprano en México. El kick off está programado para llevarse a cabo a las 07:30 horas, tiempo del centro del país. Sigue el partido aquí