¡Jan Krüll conquista Yucatán! Gana la fecha 11 de la Trucks México Series y apunta al campeonato
El piloto consiguió su segunda victoria de la temporada en Mérida y llegará a la final con la mira puesta en el título
Jan Krüll se llevó la victoria en la fecha 11 de la Trucks México Series 2026, disputada este domingo 18 de octubre en el Autódromo de Yucatán. En una carrera marcada por los accidentes y las condiciones de calor, el piloto del auto número 7 logró imponerse a sus rivales y consiguió su segundo triunfo de la temporada, resultado que lo coloca entre los aspirantes al campeonato de cara a la final en el Autódromo Hermanos Rodríguez.
Krüll cruzó la meta con un tiempo de 1:14:26.006, por delante de Roberto Espinosa, quien terminó segundo con una diferencia de 11.276 segundos. El podio lo completó Edwin Arenas, con el auto número 51, a 15.316 segundos del ganador. Los tres pilotos encabezaron la clasificación de una competencia que exigió concentración ante los varios incidentes registrados en el circuito de Mérida.
La victoria representó un paso importante para Krüll en sus aspiraciones al título. El piloto tuvo que enfrentar las altas temperaturas y varias arrancadas desde el carril exterior, situaciones que complicaron su desempeño durante la carrera. Sin embargo, consiguió mantenerse en la pelea por los primeros puestos hasta asegurar la primera posición.
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Jan Krüll celebra su segunda victoria y apunta a la final en el Autódromo Hermanos Rodríguez
Después de bajar de su camioneta, Krüll reconoció las dificultades que enfrentó en Yucatán y dejó claro que su principal objetivo es conquistar el campeonato de la Trucks México Series 2026.
“Fue una carrera muy difícil, con mucho calor. Estamos peleado el campeonato, arrancando varias veces por fuera. Quiero ganar el campeonato, así que esperemos conseguir otra victoria en México”, declaró el piloto tras su triunfo.
El resultado permite a Krüll llegar con dos victorias en la temporada a la última cita del calendario, donde buscará repetir lo conseguido en Mérida. El Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Ciudad de México, será el escenario de la definición del título, con varios pilotos todavía en la disputa por el campeonato.
La actuación de Krüll también marcó el cierre de un fin de semana de actividad de la Trucks México Series en Yucatán. El circuito de Mérida recibió por primera vez a la categoría con un programa de doble carrera, que puso a prueba a los competidores por las condiciones de la pista y las temperaturas.
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Resultados de la fecha 11 de la Trucks México Series 2026 en Yucatán
La clasificación extraoficial dejó a Roberto Espinosa y Edwin Arenas como los acompañantes de Krüll en el podio. Luis Goulart terminó cuarto, mientras que Carlos Novelo completó los primeros cinco lugares.
|Posición
|Número
|Piloto
|Tiempo
|Diferencia
|1
|7
|Jan Krüll
|1:14:26.006
|Ganador
|2
|96
|Roberto Espinosa
|1:14:37.282
|+11.276
|3
|51
|Edwin Arenas
|1:14:41.322
|+15.316
|4
|11
|Luis Goulart (N)
|1:14:48.065
|+22.059
|5
|18
|Carlos Novelo
|1:14:49.611
|+23.605
|6
|1
|Rafael Maggio
|1:14:49.855
|+23.849
|7
|13
|Jassyr Salazar (N)
|1:14:50.898
|+24.892
|8
|94
|Everardo Fonseca
|1:14:57.747
|+31.741
|9
|50
|Gael Aguilar (N)
|1:15:08.521
|+42.515
|10
|17
|Sol Díaz
|1:15:13.943
|+47.937
|11
|03
|Ricardo Elizondo
|1:15:41.535
|+1:15.529
|12
|26
|Santiago Cruz
|1:14:41.016
|1 vuelta
|13
|31
|Arturo Vázquez
|1:15:02.137
|1 vuelta
|14
|9
|Sebastián Rodríguez (N)
|1:11:02.785
|2 vueltas
|15
|27
|Valeria Aranda
|1:11:39.309
|2 vueltas
|16
|16
|Enrique Guilbert (N)
|1:07:30.537
|4 vueltas
|17
|5
|Víctor Gama
|1:15:47.786
|4 vueltas
|18
|25
|Jesús Ruiz
|48:42.378
|12 vueltas
|19
|77
|Daniel Lucio
|19:16.932
|24 vueltas
|20
|46
|Juan Reyes
|7:40.050
|29 vueltas
Con el segundo triunfo de su campaña, Jan Krüll reafirmó sus aspiraciones de competir por el campeonato de la Trucks México Series 2026. La última carrera de la temporada tendrá lugar en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde el piloto intentará convertir su rendimiento en Yucatán en un nuevo resultado que le permita luchar por el título.