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Atlético Bucaramanga vs América de Cali, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 15

Publicado por Redacción Claro Sports

El Estadio Américo Montanini abre sus puertas para la continuidad de la jornada dominical en el fútbol colombiano.

Directo Bucaramanga Vs America
Directo Bucaramanga Vs America/ Claro Sports.

¿A qué hora juega Atlético Bucaramanga vs América de Cali y dónde ver en vivo hoy 18 de octubre de 2026?

La pelota en la capital santandereana estará rodando a partir de las 04:00 p.m.

Alineaciones Atlético Bucaramanga vs América de Cali: así salen a la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II

Atlético Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; José Ortiz, Carlos Romaña, José García; Nilson Castrillón, Félix Charrupí, Leonardo Flores, Freddy Hinestroza; Fabián Sambueza, Emerson Batalla y Leonardo Pons.

América de Cali: Jean Fernandes; Yani Quintero, Marlon Torres, Nicolás Hernández, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal; Luis Quiñones, Yeison Guzmán, Jhon Murillo y Daniel Valencia.

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