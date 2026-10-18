Atlético Bucaramanga vs América de Cali, en vivo la Liga Betplay 2026-II: goles al momento, resultado y minuto a minuto de la fecha 15

El Estadio Américo Montanini abre sus puertas para la continuidad de la jornada dominical en el fútbol colombiano.

Directo Bucaramanga Vs America/ Claro Sports.

¿A qué hora juega Atlético Bucaramanga vs América de Cali y dónde ver en vivo hoy 18 de octubre de 2026?

La pelota en la capital santandereana estará rodando a partir de las 04:00 p.m.

Alineaciones Atlético Bucaramanga vs América de Cali: así salen a la fecha 15 de la Liga BetPlay 2026-II

Atlético Bucaramanga: Cristopher Fiermarín; José Ortiz, Carlos Romaña, José García; Nilson Castrillón, Félix Charrupí, Leonardo Flores, Freddy Hinestroza; Fabián Sambueza, Emerson Batalla y Leonardo Pons.

América de Cali: Jean Fernandes; Yani Quintero, Marlon Torres, Nicolás Hernández, Marcos Mina; Josen Escobar, Rafael Carrascal; Luis Quiñones, Yeison Guzmán, Jhon Murillo y Daniel Valencia.

Lea tambien: