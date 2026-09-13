Boletos para 49ers vs Vikings en el Azteca: mapa y precios oficiales para la NFL Mexico City Game

Las entradas para el regreso de la NFL a México van desde los 2,108 pesos, además de opciones VIP que alcanzan los 19,400 pesos

Se termina la espera… La NFL regresa a México en 2026| Imago7

Este domingo 13 de septiembre se dieron a conocer los precios oficiales de los boletos para el NFL Mexico City Game 2026, que enfrentará a los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings en el Estadio Azteca.

El esperado regreso de la NFL a territorio mexicano contará con entradas para distintos niveles del inmueble, además de experiencias de hospitalidad y zonas VIP. La venta comenzará con dos preventas exclusivas antes de abrirse al público en general durante septiembre.

¿Cuánto cuestan los boletos para el partido de 49ers vs Vikings en el Azteca? Precios oficiales y mapa

Los boletos generales para el partido entre 49ers y Vikings tendrán precios desde los 2,108 hasta los 11,656 pesos, dependiendo del nivel del estadio y de la ubicación entre Midfield, Sideline, Corner y Endzone.

Mapa y precios para el NFL Mexico City Game 2026 | NFL

La localidad más económica será el Nivel 600 Endzone, con un costo de 2,108 pesos, mientras que el boleto general más caro corresponde al Nivel 100 Midfield, con precio de 11,656 pesos. Además, al completar la compra se aplicará un cargo adicional de 50 pesos por procesamiento por orden.

Zona Precio Nivel 100 Midfield $11,656 Nivel 100 Sideline $11,036 Nivel 100 Corner $10,168 Nivel 100 Endzone $9,176 Nivel 200 Midfield $11,036 Nivel 200 Sideline $10,168 Nivel 200 Corner $9,176 Nivel 200 Endzone $8,184 Nivel 300 Midfield $9,176 Nivel 300 Sideline $8,184 Nivel 300 Corner $6,820 Nivel 300 Endzone $6,076 Nivel 400 Midfield $6,820 Nivel 400 Sideline $6,076 Nivel 400 Corner $4,960 Nivel 400 Endzone $4,092 Nivel 500 Midfield $4,960 Nivel 500 Sideline $4,092 Nivel 500 Corner $3,472 Nivel 500 Endzone $2,852 Nivel 600 Midfield $4,092 Nivel 600 Sideline $3,472 Nivel 600 Corner $2,852 Nivel 600 Endzone $2,108

Además de las entradas generales, el NFL Mexico City Game 2026 contará con distintas experiencias VIP y de hospitalidad. El Tunnel Club tendrá un precio de 19,400 pesos, mientras que su versión Limited View (vista limitada) costará 18,400 pesos; el Locker Club y el Corner Club estarán en 16,600 pesos, con una opción Corner Club – Limited View de 15,600 pesos.

Por su parte, el Chairman’s Club y los Super Seats tendrán un costo de 19,400 pesos, mientras que el Palco Club ofrecerá tres categorías: Midfield por 11,408 pesos, Sideline por 10,168 y Corner por 8,928 pesos.

¿Dónde y cómo comprar boletos para la NFL en México 2026, 49ers vs Vikings?

Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster México y la venta se dividirá en tres etapas. Primero tendrán acceso los tarjetahabientes American Express, después los clientes Banorte y finalmente comenzará la venta general. La primera preventa permitirá adquirir hasta seis boletos, mientras que para la etapa Banorte y la venta general el límite será de cuatro entradas por compra, sujeto a disponibilidad.

Preventas disponibles para el NFL Mexico City Game 2026 | NFL

Preenta American Express: lunes 14 de septiembre, desde las 10:00 horas. Estará disponible hasta el 16 de septiembre.

lunes 14 de septiembre, desde las 10:00 horas. Estará disponible hasta el 16 de septiembre. Preventa anticipada Banorte: jueves 17 de septiembre, desde las 10:00 horas. Estará disponible hasta el 19 de septiembre.

jueves 17 de septiembre, desde las 10:00 horas. Estará disponible hasta el 19 de septiembre. Venta general: martes 22 de septiembre, desde las 10:00 horas, a través de Ticketmaster México.

¿Cuándo es 49ers vs Vikings en el Azteca? Fecha y horario

El NFL Mexico City Game 2026 se disputará el domingo 22 de noviembre de 2026 a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.

San Francisco 49ers y Minnesota Vikings serán los protagonistas del regreso de la temporada regular de la NFL al país, en el primer partido de la liga en México desde 2022.

¿Dónde ver en vivo el partido de la NFL en México, 49ers vs Vikings? TV y streaming

El partido entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings tendrá transmisión en México a través de Canal 5 por televisión abierta y ESPN en televisión de paga. En streaming podrá seguirse mediante Disney+ y ViX.

Además, en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto del NFL Mexico City Game 2026, con las mejores acciones, anotaciones, estadísticas y todos los detalles del regreso de la NFL a México desde el Coloso de Santa Úrsula.

Te puede interesar