Boletos para 49ers vs Vikings en el Azteca: mapa y precios oficiales para la NFL Mexico City Game
Las entradas para el regreso de la NFL a México van desde los 2,108 pesos, además de opciones VIP que alcanzan los 19,400 pesos
Este domingo 13 de septiembre se dieron a conocer los precios oficiales de los boletos para el NFL Mexico City Game 2026, que enfrentará a los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings en el Estadio Azteca.
El esperado regreso de la NFL a territorio mexicano contará con entradas para distintos niveles del inmueble, además de experiencias de hospitalidad y zonas VIP. La venta comenzará con dos preventas exclusivas antes de abrirse al público en general durante septiembre.
MÁS INFORMACIÓN: Boletos del México City Game 2026: fechas, precios y dónde comprar entradas de la NFL para el San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings
¿Cuánto cuestan los boletos para el partido de 49ers vs Vikings en el Azteca? Precios oficiales y mapa
Los boletos generales para el partido entre 49ers y Vikings tendrán precios desde los 2,108 hasta los 11,656 pesos, dependiendo del nivel del estadio y de la ubicación entre Midfield, Sideline, Corner y Endzone.
La localidad más económica será el Nivel 600 Endzone, con un costo de 2,108 pesos, mientras que el boleto general más caro corresponde al Nivel 100 Midfield, con precio de 11,656 pesos. Además, al completar la compra se aplicará un cargo adicional de 50 pesos por procesamiento por orden.
|Zona
|Precio
|Nivel 100 Midfield
|$11,656
|Nivel 100 Sideline
|$11,036
|Nivel 100 Corner
|$10,168
|Nivel 100 Endzone
|$9,176
|Nivel 200 Midfield
|$11,036
|Nivel 200 Sideline
|$10,168
|Nivel 200 Corner
|$9,176
|Nivel 200 Endzone
|$8,184
|Nivel 300 Midfield
|$9,176
|Nivel 300 Sideline
|$8,184
|Nivel 300 Corner
|$6,820
|Nivel 300 Endzone
|$6,076
|Nivel 400 Midfield
|$6,820
|Nivel 400 Sideline
|$6,076
|Nivel 400 Corner
|$4,960
|Nivel 400 Endzone
|$4,092
|Nivel 500 Midfield
|$4,960
|Nivel 500 Sideline
|$4,092
|Nivel 500 Corner
|$3,472
|Nivel 500 Endzone
|$2,852
|Nivel 600 Midfield
|$4,092
|Nivel 600 Sideline
|$3,472
|Nivel 600 Corner
|$2,852
|Nivel 600 Endzone
|$2,108
Además de las entradas generales, el NFL Mexico City Game 2026 contará con distintas experiencias VIP y de hospitalidad. El Tunnel Club tendrá un precio de 19,400 pesos, mientras que su versión Limited View (vista limitada) costará 18,400 pesos; el Locker Club y el Corner Club estarán en 16,600 pesos, con una opción Corner Club – Limited View de 15,600 pesos.
MÁS INFORMACIÓN: ¡Vuelve a México! La NFL anuncia su regreso por los próximos tres años
Por su parte, el Chairman’s Club y los Super Seats tendrán un costo de 19,400 pesos, mientras que el Palco Club ofrecerá tres categorías: Midfield por 11,408 pesos, Sideline por 10,168 y Corner por 8,928 pesos.
¿Dónde y cómo comprar boletos para la NFL en México 2026, 49ers vs Vikings?
Los boletos estarán disponibles a través de Ticketmaster México y la venta se dividirá en tres etapas. Primero tendrán acceso los tarjetahabientes American Express, después los clientes Banorte y finalmente comenzará la venta general. La primera preventa permitirá adquirir hasta seis boletos, mientras que para la etapa Banorte y la venta general el límite será de cuatro entradas por compra, sujeto a disponibilidad.
- Preenta American Express: lunes 14 de septiembre, desde las 10:00 horas. Estará disponible hasta el 16 de septiembre.
- Preventa anticipada Banorte: jueves 17 de septiembre, desde las 10:00 horas. Estará disponible hasta el 19 de septiembre.
- Venta general: martes 22 de septiembre, desde las 10:00 horas, a través de Ticketmaster México.
¿Cuándo es 49ers vs Vikings en el Azteca? Fecha y horario
El NFL Mexico City Game 2026 se disputará el domingo 22 de noviembre de 2026 a las 19:20 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Azteca de la Ciudad de México.
San Francisco 49ers y Minnesota Vikings serán los protagonistas del regreso de la temporada regular de la NFL al país, en el primer partido de la liga en México desde 2022.
¿Dónde ver en vivo el partido de la NFL en México, 49ers vs Vikings? TV y streaming
El partido entre San Francisco 49ers y Minnesota Vikings tendrá transmisión en México a través de Canal 5 por televisión abierta y ESPN en televisión de paga. En streaming podrá seguirse mediante Disney+ y ViX.
Además, en Claro Sports podrás seguir el minuto a minuto del NFL Mexico City Game 2026, con las mejores acciones, anotaciones, estadísticas y todos los detalles del regreso de la NFL a México desde el Coloso de Santa Úrsula.