Conoce las rutas de transporte público, los estacionamientos de Park & Ride, sus costos y los horarios de acceso al Estadio Azteca

Toma precauciones si vas a ir al partido de la NFL en México | Luis Javier Pavón

El regreso de la NFL a México está cada vez más cerca. Los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings se enfrentarán este domingo 22 de noviembre de 2026 en el Estadio Azteca. El encuentro marcará el retorno de la liga a la capital mexicana después de cuatro años de ausencia.

Para recibir a los aficionados, la NFL y la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México prepararon un operativo especial de transporte que contempla estacionamientos remotos, autobuses y una mayor frecuencia del Tren Ligero. Además, no habrá estacionamiento público dentro del estadio, por lo que los asistentes deberán planear su traslado con anticipación para evitar contratiempos.

¿Qué es y cómo funcionará Park & Ride?

El sistema Park & Ride, también conocido como estacionamiento remoto, permitirá que los aficionados dejen sus automóviles en puntos habilitados de la Ciudad de México y continúen su recorrido hacia el Estadio en autobuses especiales. El objetivo es reducir la cantidad de vehículos particulares en las inmediaciones del inmueble durante el partido.

La NFL y la Secretaría de Movilidad habilitarán cuatro puntos de estacionamiento, cada uno con una tarifa determinada:

Estacionamiento Costo Estadio Olímpico Universitario $200 Auditorio Nacional $35 Santa Fe $35 Plaza Carso $35

El servicio de autobús tendrá un costo de 150 pesos por trayecto, por lo que el viaje redondo representará un gasto de 300 pesos por persona, sin incluir el estacionamiento.

Para pagar el transporte será obligatorio contar con la Tarjeta de Movilidad Integrada de la Ciudad de México. Quienes no dispongan de una podrán adquirirla por 15 pesos en cualquiera de los cuatro puntos habilitados.

¿Cómo llegar al partido de la NFL en transporte público?

La alternativa más directa para llegar al Estadio Banorte es el Tren Ligero, cuya estación Estadio Azteca se encuentra frente al inmueble. Desde ese punto, los aficionados podrán utilizar una rampa peatonal que conecta con el acceso oriente del complejo.

Para quienes utilicen el Metro de la Ciudad de México, la ruta consiste en viajar por la Línea 2, en dirección a Tasqueña, y realizar el transbordo al Tren Ligero con dirección a Xochimilco. La NFL confirmó que aumentará la frecuencia de los trenes antes y después del encuentro para facilitar los desplazamientos.

Además, el Metro anunció que la Línea 2 extenderá su horario de servicio hasta la 1:30 de la madrugada durante la jornada del domingo 22 de noviembre, medida que permitirá a los aficionados disponer de más tiempo para regresar después del partido.

Quienes prefieran trasladarse en taxi o mediante aplicaciones como Uber también tendrán alternativas. Las autoridades habilitarán cuatro puntos de ascenso y descenso:

Avenida del Imán y Circuito de las Diamantes, al poniente del estadio.

Avenida Santa Úrsula y San Benjamín, al norte.

Calzada de Tlalpan, al norte del inmueble.

Calzada de Tlalpan, al sur del inmueble.

También se dispondrá de cinco zonas para abordar taxis: Chevrolet Tlalpan, avenida de las Torres y Acoxpa, División del Norte y Acoxpa, IEMS Ricardo Flores Magón y Luis Murillo y Tlalpan.

¿A qué hora se abrirán las puertas del Estadio Azteca?

Las puertas del Estadio Banorte abrirán el domingo 22 de noviembre a las 15:30 horas, tres horas y 50 minutos antes del comienzo del partido entre San Francisco y Minnesota, programado para las 19:20 horas.

La NFL estableció que los aficionados deberán encontrarse en sus asientos a más tardar a las 18:45 horas. Para ingresar, habrá dos puntos principales de revisión de seguridad y validación de boletos: uno en la explanada oriente, junto al Tren Ligero, y otro en la explanada poniente. Una vez superados estos filtros, cada asistente deberá dirigirse al túnel o rampa indicado en su entrada.

La apertura anticipada permitirá que los aficionados disfruten de las actividades del Gameday Experience, que incluyen tiendas de productos oficiales, juegos interactivos, espacios para fotografías con el Trofeo Vince Lombardi y los 60 anillos del Super Bowl, además de venta de alimentos y bebidas. La organización recomienda revisar las indicaciones de acceso y consultar la aplicación NFL OnePass antes de acudir al estadio, especialmente por las restricciones de objetos y bolsas permitidas.