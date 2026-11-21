La salida de Daniel Jones deja pérdidas millonarias para los Colts, mientras Anthony Richardson tendrá otra oportunidad de dirigir la ofensiva

Los Indianapolis Colts atraviesan un momento oscuro en la temporada 2026, que ha vuelto a colocar la posición de quarterback en el centro de las decisiones de la franquicia. La salida de Daniel Jones, apenas unos meses después de recibir un contrato de dos años, abrió un escenario en el que Anthony Richardson tendrá la oportunidad de recuperar la titularidad, mientras la organización intenta definir su proyecto para la temporada 2027 de la NFL.

La decisión de prescindir de Jones llegó después de la derrota frente a los Houston Texans, encuentro en el que el quarterback volvió a presentar problemas con las entregas de balón. Pero, las consecuencias de su salida van más allá del terreno de juego, debido al impacto económico de su contrato y a las decisiones que tomó la directiva antes del cierre del mercado de intercambios.

Indianapolis deberá asumir cerca de 15 millones de dólares en dinero muerto dentro de su límite salarial, además de otros 35 millones correspondientes al próximo año. La medida también deja al equipo con dos quarterbacks en su plantilla, Richardson y Riley Leonard, sin que exista certeza sobre quién encabezará la ofensiva en 2027.

Daniel Jones: de recibir un contrato millonario a quedar fuera de los Colts

La relación entre Daniel Jones e Indianapolis tomó un rumbo distinto al que se planteó cuando la franquicia decidió contratarlo. A pesar de que el quarterback se encontraba en recuperación de una cirugía en el tendón de Aquiles, los Colts le otorgaron el contrato de dos años de mayor valor en la historia de la NFL.

La organización mantuvo su respaldo al jugador y le entregó la titularidad para la temporada 2026, sin incorporar una competencia por el puesto. No obstante, Jones lanzó al menos una intercepción en 10 de sus 11 partidos como titular, una estadística que reflejó las dificultades de la ofensiva para proteger el balón.

El entrenador Shane Steichen continuó utilizándolo como primera opción, incluso cuando sus actuaciones comenzaron a generar cuestionamientos. La situación llegó a un punto de ruptura después del partido del jueves ante Houston, que terminó con una derrota para Indianapolis.

Un día después, la franquicia anunció su salida, pese a que todavía tenía obligaciones económicas derivadas de su contrato. Los Colts también contaban con la posibilidad de esperar hasta la temporada baja para designarlo como una baja posterior al 1 de junio, una alternativa que habría permitido distribuir de otra manera el impacto sobre el límite salarial.

La decisión terminó por cerrar su etapa en Indianapolis, donde acumuló 24 partidos como titular, la mayor cantidad entre los quarterbacks que han iniciado encuentros para el equipo desde el retiro de Andrew Luck en 2019.

¿Por qué los Colts no intercambiaron a Daniel Jones antes de dejarlo libre?

Uno de los aspectos que rodean la salida de Jones es la oportunidad que tuvo Indianapolis de negociar su traspaso antes de la fecha límite del 10 de noviembre.

De acuerdo con los reportes de ESPN, Baltimore Ravens y Minnesota Vikings estuvieron entre los equipos que preguntaron por la disponibilidad del quarterback. Sin embargo, los Colts optaron por conservarlo y finalmente ambas franquicias encontraron otras alternativas: Baltimore incorporó a Jacoby Brissett y Minnesota consiguió a Kirk Cousins.

Aunque no se conoce qué compensación habrían ofrecido por Jones, Indianapolis pudo haber recibido alguna selección del Draft o conseguido condiciones distintas para manejar su contrato.

La situación contrasta con los movimientos que realizó la organización antes del cierre del mercado, cuando decidió desprenderse de jugadores como DeForest Buckner, Quenton Nelson y Josh Downs para obtener selecciones de futuras ediciones del Draft.

En cambio, los Colts conservaron a Jones y al corredor Jonathan Taylor, pese a escuchar propuestas por ambos. En la derrota frente a Houston, Taylor registró 21 yardas en 11 acarreos y seis yardas en cuatro recepciones, mientras que Jones terminó por perder su lugar en el equipo.

Estos movimientos ocurrieron durante la gestión de Ed Dodds, quien asumió como gerente general interino después de que Chris Ballard fuera despedido a mitad de temporada.

Dodds recibió la responsabilidad de reorganizar la plantilla y recuperar capital para el Draft. Aunque Indianapolis consiguió selecciones mediante distintos intercambios, la salida de Jones sin obtener una compensación añadió otro problema a la planificación de la franquicia.

Anthony Richardson tendrá otra oportunidad, pero su futuro también está en duda

La salida de Jones coloca nuevamente a Anthony Richardson en la conversación por la titularidad de Indianapolis. El quarterback, seleccionado en la primera ronda del Draft de 2023, tendrá la posibilidad de volver a dirigir la ofensiva después de perder terreno dentro de la organización.

Sin embargo, los Colts rechazaron ejercer la opción de quinto año de su contrato de novato, por lo que Richardson podrá convertirse en agente libre durante la primavera de 2027. Esta decisión refleja que su permanencia no está garantizada, independientemente de los minutos que pueda recibir durante el cierre de la temporada.

Para Richardson, los partidos restantes representan una oportunidad de demostrar que puede asumir la responsabilidad de una ofensiva de la NFL. Sus actuaciones también podrían influir en el interés de otros equipos si finalmente abandona Indianapolis.

La otra alternativa es Riley Leonard, quien no ha disputado ninguna jugada durante la temporada 2026. Su aparición más reciente fue como titular en la Semana 18 de la campaña anterior.

Aunque Leonard podría mantenerse en el plantel para 2027, su situación tampoco ofrece una solución definida para la posición. Por ello, Indianapolis enfrenta la posibilidad de terminar la temporada con dos quarterbacks cuyo papel dentro del proyecto todavía debe resolverse.

Los Colts acumulan 12 quarterbacks titulares desde el retiro de Andrew Luck

La situación de Jones y Richardson forma parte de un problema que Indianapolis arrastra desde agosto de 2019, cuando Andrew Luck anunció su retiro de la NFL. Desde entonces, los Colts han utilizado a 12 quarterbacks diferentes como titulares, sin conseguir establecer una continuidad en la posición. Colocándose detrás de Jets, Giants, Brown y Commanders, quienes han alineado a 13 quarterbacks desde ese año.

Durante dos décadas, la franquicia contó con Peyton Manning y posteriormente con Luck como responsables de dirigir su ofensiva. Después de la salida de este último, Indianapolis recurrió a distintas alternativas sin encontrar una solución que permaneciera durante varias temporadas.

Jones alcanzó 24 titularidades, la cifra más alta entre los quarterbacks que han iniciado partidos para el equipo en ese periodo. Sin embargo, su salida anticipada significa que la organización tendrá que volver a buscar un responsable de la ofensiva.

La posible partida de Richardson en la agencia libre y la falta de actividad de Leonard aumentan las interrogantes sobre la composición del plantel para el próximo año.

Los Colts deberán tomar una decisión sobre Anthony Richardson y evaluar sus opciones para 2027, al mismo tiempo que enfrentan las consecuencias económicas de haber dejado libre a Daniel Jones. La franquicia llega así a otro periodo de incertidumbre en una posición que no ha logrado estabilizar desde la salida de Andrew Luck. El cierre de la temporada determinará si Richardson consigue modificar su situación dentro del equipo o si Indianapolis comenzará una vez más la búsqueda de su próximo quarterback.