Después de tres temporadas de ausencia, la NFL vuelve a México y lo hará con un partido entre los 49ers (8-1) y los Vikings (7-2), que podría definir el camino al Super Bowl

Todo lo que debes saber del San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings | Claro Sports

La NFL regresa a México. No hubo fútbol americano en la CDMX de 2023 a 2025 por la remodelación del Estadio Azteca para el Mundial del 2026, pero la sequía de 1,460 días termina el domingo 22 de noviembre con el que es, en el papel, el mejor partido internacional de la historia.

Vikings y 49ers se enfrentan en el Sunday Night de la Semana 11, apenas el segundo partido internacional en domingo por la noche. El anterior también fue en México, pero contrario al juego del 2 de octubre de 2005, se miden dos de los mejores equipos de toda la liga.

San Francisco llega como líder de la División Oeste de la Conferencia Nacional, con marca de 8-1, compartiendo el mejor registro en toda la NFL con los Buffalo Bills. Minnesota está un partido por detrás, con 7-2, compartiendo el liderato de la NFC Norte con Lions y Bears, aunque Detroit tiene el primer lugar por tener la mejor marca dentro de los partidos de la división. En los 70 partidos previos, no hay un partido con tantas victorias combinadas (15) o mejor porcentaje de ganados.

Más victorias de los equipos en un juego internacional Mejor porcentaje de ganados en un partido internacional 15: Vikings vs 49ers (México 2026) 83.33%: Vikings vs 49ers (México 2026) 13: Texans vs Raiders (México 2016) 75.00%: Ravens vs Jaguars (Inglaterra 2017) 13: Seaahawks vs Bills (Canadá 2012) 75.00%: Giants vs Packers (Inglaterra 2022) 13: Dolphins vs Bills (Canadá 2008) 75.00%: Dolphins vs Chiefs (Alemania 2023) 12: Dolphins vs Chiefs (Alemania 2023) 75.00%: Jets vs Vikings (Inglaterra 2024)

Existe un antecedente que habría superado a este Vikings-49ers y también iba a ser en la CDMX: el Chiefs vs Rams del 2018, programado para un lunes por la noche, pero con el emparrillado destrozado por varios conciertos previos, la NFL regresó el partido a Los Angeles. Ambos equipos llegaban con marca de 9-1 y terminó siendo el mejor Monday Night de la historia, con victoria 54-51 de Rams, pero se disputó en el Memorial Coliseum, en el único partido en la historia en el que los dos equipos anotaron 50 puntos o más.

De los 70 partidos internacionales previos, solo en cinco jugaron dos equipos que, a la postre, terminaron jugando los Playoffs. 49ers y Vikings, según las simulaciones de DVOA, tendrían 96.7% y

99.4% de probabilidades de llegar a la postemporada, por lo que apunta a ser el sexto integrante de esta lista:

El camino al Super Bowl puede cambiar en la CDMX

El partido de la NFL en México enfrenta a dos equipos que pelean por la ventaja de localía en la Conferencia Nacional, algo que es de especial relevancia viendo el pasado reciente de los San Francisco 49ers. En las temporadas 2019 y 2023, el equipo de la bahía llegó al Super Bowl, pero en ambas ocasiones jugaron todos los Playoffs en casa.

Perder en el Azteca podría abrir la puerta al campeón de la NFC Norte para terminar con la mejor marca en la NFC. San Francisco ha demostrado poder ganar en Green Bay y Philadelphia, pero las circunstancias pueden cambiar para ellos y el resto de equipos si, por ejemplo, Chicago Bears termina como el primer sembrado de la NFL. Lo que pase en México tendrá ecos en enero.

DVOA pronostica que los 49ers tendrían el 81% de probabilidad de ganar la localía en la NFC si superan a los Vikings en la CDMX, dejando a los de Minnesota con apenas 5% de probabilidad. Si Minnesota gana en México, los Vikings tendrían 51%, y los 49ers serían segundos, con 26%.

El Estadio Azteca ya vio a un campeón del Super Bowl

Desde que comenzaron los partidos internacionales en 2005, cuatro eventuales campeones del Super Bowl jugaron fuera de los Estados Unidos en esa misma temporada regular. Uno de ellos fueron los Chiefs, en 2019, quienes vencieron a los Chargers en el Estadio Azteca. Otro equipo más, los Patriots del 2017, jugaron en la CDMX ante los Raiders, pero perdieron el Super Bowl LII. 41-33 ante los Eagles de Nick Foles.

New York Giants venció 13-10 a Miami Dolphins en el primer partido en Inglaterra, en la temporada 2007 | Vencieron 17-14 el Super Bowl XLII a los Patriots, que llegaron invictos.

venció 13-10 a Miami Dolphins en el primer partido en Inglaterra, en la temporada 2007 | Vencieron 17-14 el Super Bowl XLII a los Patriots, que llegaron invictos. Kansas City Chiefs venció a Los Angeles Chargers en México, en la temporada 2019 | Ganarían el Super Bowl LIV 31-20 a los 49ers

venció a Los Angeles Chargers en México, en la temporada 2019 | Ganarían el Super Bowl LIV 31-20 a los 49ers Kansas City Chiefs venció 21-14 a Miami Dolpins en Alemania, en la temporada 2023 | Ganarían el Super Bowl LVIII 25-22 en tiempo extra a los 49ers

venció 21-14 a Miami Dolpins en Alemania, en la temporada 2023 | Ganarían el Super Bowl LVIII 25-22 en tiempo extra a los 49ers Philadelphia Eagles venció 34-29 a Green Bay Packers en el primer partido en Brasil, en la temporada 2024 | Ganarían el Super Bowl LIX 40-22 a los Chiefs

49ers vs Vikings: las claves para el partido en México

En el emparrillado del Coloso de Santa Úrsula tendremos un duelo fascinante entre dos de las mejores unidades de la NFL: la defensiva de los Vikings contra el ataque de los 49ers. Minnesota es la mejor defensa de la NFL en puntos permitidos (14.0) y segunda mejor en yardas (273.3). San Francisco es la segunda mejor ofensiva en puntos (31.2) y primera en yardas (399.8).

La manera en que consiguieron estos números es sui generis. El coordinador defensivo de los Vikings, Brian Flores, está mandando la mayor cantidad de cargas en la historia de la NFL (cinco jugadores o más en presión), al hacerlo en 72.3% de las jugadas. Con esto, cierran los espacios en el juego terrestre al meter mucha gente cerca de la línea de golpeo. Cuando son jugadas por pase, generan confusión porque no saben quién sí irá por el QB y quién irá a cobertura. Eso puede confundir al QB rival, además de que tiran el anzuelo para que lancen a donde ellos quieren y el resto de la defensiva baja rápido a tacklear. Así han limitado a ataques potentes como Detroit, Green Bay y Buffalo.

Kyle Shanahan es el arquitecto del ataque de los 49ers, que media NFL lleva una década tratando copiar. En una era en la que se popularizó el tener tres receptores, San Francisco prefiere personal convencional (rara vez tienen tres receptores en campo, usando doble ala cerrada o un fullback la mayoría del tiempo). Salen de formación escopeta menos de la mitad del tiempo (equipo 30 de 32). Usan muchos hombres en movimiento previo al inicio de la jugada y también engaños de carrera. El que sean jugadores más de mayor tamaño no quiere decir que sean poco atléticos; de hecho, es su virtud: si la defensiva juega con cinco en el perímetro, les arrollan por tierra; si meten más linebackers, George Kittle, Christian McCaffrey y hasta a Kyle Juszczyk son amenazas atrapando el balón. Ellos, además de Deebo Samuel y Mike Evans, son difíciles de derribar.

Curiosamente, lo que hacen los equipos puede favorecer al rival. Kyle Shanahan suele tener formaciones compactas, algo que quiere Minnesota porque entonces puede poner más gente de la línea de golpeo y cargar desde todas direcciones. De igual manera, los 49ers rara vez dejan a más gente en protección de pase, ya que salen cinco jugadores en trayectorias. Así dejan en campo abierto a sus jugadores talentosos y el reto es derribarlos. Los rivales de los Vikings rara vez han hecho eso.

Brian Flores enfrenó a Brock Purdy en dos ocasiones y en ambas ganaron los Vikings, permitiendo 17 puntos en cada uno. Eso sí, ambos juegos fueron en Minnesota. Esta temporada, nadie ha superado los 23 puntos ante los Vikings. El duelo Ofensiva de 49ers vs Defensiva de Minnesota pueda ser un ‘empate técnico’, así que el que domine el otro lado del balón aumenta sus opciones de victoria.

Los Vikings, hartos de los peores números de la carrera de Kyler Murray y uno de los peores partidos de un QB en mucho tiempo, obra de Carson Wentz ante los Bills, les llevó a traer de vuelta con su ex QB, Kirk Cousins. De inmediato cambió la dinámica y ganaron 30-10 en Green Bay. Sus números no fueron espectaculares, pero necesita ser competente para estar en los partidos.

Correr ante la defensiva de los 49ers es difícil. Tampoco es sencillo lanzar el balón por el centro del campo. Los Niners rara vez cargan, confiando en presionar al QB con cuatro jugadores y jugando zona por detrás, donde destaca el jugador de sangre mexicana, Fred Warner, dirigiendo tráfico por el centro del campo. Se les puede atacar en el exterior, donde Minnesota tiene a uno de los mejores receptores de la liga en Justin Jefferson. Si el 18 visitante es factor, podrían llevárselo, aunque el otro WR titular, Jordan Addison, está lesionado, así que se podrían enfocar más en el Jettas.

Cuando anunciaron hace unos meses que el regreso de la NFL en México sería un Vikings vs 49ers, no parecía el duelo más atractivo, pero el desempeño de estos equipos en 10 jornadas nos presenta un partidazo. El mejor de la Semana 11, uno de los mejores del año, y el mejor de todos los que se han jugado fuera de México.