Los Vikings instalaron una cámara que simula condiciones superiores a los 3 mil 600 metros de altitud para preparar a sus jugadores sin abandonar Minnesota

El equipo de Kevin O’Conell se prepara | MICHAEL REAVES / GETTY IMAGES VIA AFP

Los Minnesota Vikings diseñaron una estrategia poco habitual para enfrentar los efectos de la altura de la Ciudad de México en su partido contra los San Francisco 49ers, programado para el domingo 22 de noviembre en el Estadio Azteca. En lugar de trasladarse anticipadamente a una ciudad elevada, la franquicia decidió reproducir las condiciones de menor disponibilidad de oxígeno dentro de sus propias instalaciones.

La organización instaló una cámara de entrenamiento capaz de simular una altitud de hasta 12 mil pies sobre el nivel del mar, una cifra superior a los aproximadamente 7 mil 350 pies a los que se encuentra el inmueble capitalino. El dispositivo permite que los jugadores realicen ejercicios cardiovasculares y experimenten las dificultades respiratorias que podrían enfrentar durante el encuentro de la NFL en México.

De acuerdo con Tyler Williams, vicepresidente de Salud y Rendimiento de los Vikings, el equipo acumula cerca de 450 sesiones de entrenamiento en este espacio, como parte de un programa desarrollado durante cinco semanas. La intención es que los jugadores conozcan las respuestas de su organismo ante el esfuerzo físico en condiciones de altura, sin modificar su calendario habitual de preparación.

¿Cómo funciona la cámara de altura que instalaron los Vikings en Minnesota?

El espacio fue construido dentro del Twin Cities Orthopedics Performance Center, ubicado en Eagan, Minnesota, y tiene capacidad para aproximadamente 12 jugadores al mismo tiempo. Cuenta con bicicletas estáticas y caminadoras que permiten realizar ejercicios bajo condiciones controladas. Las primeras sesiones simularon una altura de 9 mil pies y aumentaron progresivamente hasta los 12 mil, con rutinas individuales y grupales adaptadas a las necesidades de cada futbolista.

Williams explicó que prácticamente toda la plantilla ha completado al menos cinco sesiones de exposición a la altura, una medida que busca reducir la percepción del esfuerzo físico y enseñar a los jugadores a controlar su respiración. El objetivo no es sustituir los entrenamientos de fútbol americano, sino familiarizar al organismo con la menor disponibilidad de oxígeno que experimentará durante el partido en la capital mexicana.

El proyecto comenzó a desarrollarse desde mayo y junio, después de la publicación del calendario de la NFL. Los Vikings consultaron especialistas de la FIFA, del Comité Olímpico y Paralímpico de Estados Unidos, personal de equipos de la NBA y entrenadores especializados en resistencia física. Además, aprovecharon su visita de pretemporada a Denver para evaluar cómo respondían sus jugadores al ejercicio en una ciudad situada a más de 1,600 metros de altitud.

La preparación también contempla medidas fuera de la cámara. Los jugadores recibieron indicaciones para utilizar el sauna tres veces por semana durante la etapa final del programa, además de reforzar su hidratación y alimentación. Williams explicó que el equipo incorporó opciones como jugo de betabel, por su contenido de nitratos, y bicarbonato de sodio, con el propósito de favorecer el rendimiento durante el ejercicio. El descanso constituye otro punto de atención, debido a que la altura puede alterar los patrones de sueño y dificultar la recuperación física.

Rather than leaving Minnesota to train at altitude before Sunday night’s game in Mexico City, the Vikings built an altitude chamber in Eagan, where players can get familiar with the effects of working in thinner air before Sunday’s game at 7,200 feet (photos courtesy of the Vikings) — Ben Goessling (@BenGoessling) November 18, 2026

Vikings y 49ers: dos estrategias diferentes para enfrentar la altura del Estadio Azteca

La decisión de Minnesota también está relacionada con el momento de su llegada a México. Los Vikings tienen previsto viajar a la Ciudad de México el sábado 21 de noviembre, apenas un día antes del encuentro, con la intención de mantener sus rutinas de entrenamiento, alimentación y descanso. De acuerdo con Williams, los efectos de la exposición a la altura pueden manifestarse con mayor intensidad entre las 48 y 96 horas posteriores a la llegada, por lo que el cuerpo técnico busca evitar ese periodo durante el partido.

En contraste, los San Francisco 49ers optaron por trasladarse a Colorado Springs para entrenar durante la semana previa al encuentro. El conjunto californiano utiliza las instalaciones de la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ubicadas a aproximadamente 6 mil 600 pies sobre el nivel del mar. Esta estrategia busca que los futbolistas tengan varios días de exposición directa a condiciones semejantes a las de la Ciudad de México, mientras los Vikings apuestan por el entrenamiento simulado y una estancia más corta.

Los ajustes también alcanzarán las decisiones durante el encuentro. Brian Flores, coordinador defensivo de Minnesota, anticipó una mayor rotación de jugadores para reducir el desgaste físico, especialmente en series prolongadas. El equipo también tendrá oxígeno suplementario disponible en la banca y durante el descanso. Williams recomendó utilizarlo entre series ofensivas y defensivas, incluso cuando los jugadores todavía no perciban dificultades respiratorias, como parte del protocolo establecido para afrontar la altura.

El enfrentamiento tendrá implicaciones en la Conferencia Nacional, con los 49ers y su marca de 8-1 frente a unos Vikings que llegan con registro de 7-2. La diferencia en sus métodos de preparación añade otro elemento al NFL Mexico City Game, pues San Francisco apostó por la exposición directa a la altura y Minnesota por reproducirla en sus instalaciones. El partido del domingo en el Estadio Azteca permitirá observar cómo responden ambos equipos, aunque el resultado por sí solo no determinará cuál estrategia ofrece mejores beneficios fisiológicos.