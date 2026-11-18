Las últimas dos jornadas, contra Santa Fe y Junior, las disputaron la sub 20 porque la plantilla profesional no quiso jugar por falta de pagos.

Deportivo Pasto fin del 2026/ Vizzor.

Deportivo Pasto culminó su participación oficial el pasado jueves 12 de noviembre, el elenco de Nariño cayó en casa y ante su gente 0-1 ante Junior de Barranquilla, duelo de eliminados que no dio para que dicho compromiso se jugara el sábado con los otros 7 duelos que sí definían punto invisible y los 8 que jugarán los cuadrangulares de esta Liga BetPlay 2026-II.

La cúspide del año para el elenco ‘Tricolor’ no fue la esperada, ya que los últimos compromisos, ante Independiente Santa Fe y Junior en Pasto, los tuvo que jugar con su nómina sub 20, la cantera le puso el pecho a estos dos encuentros, ya que la plantilla profesional no quiso jugar dichos cotejos por incumplimientos de la directiva con varios meses de salario.

Pues bien, para continuar con esta situación, la directiva del elenco de Nariño confirmó que 22 futbolistas no continúan en el club para el siguiente año, sí de los 25 inscritos que se permiten en la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, este equipo confirmó la baja de 22, solamente 3 de los registrados siguen en la institución.

Jugadores que salen del Deportivo Pasto para el 2027

Nicolás Gil.

David Guerrero.

Santiago Jiménez.

Joyce Ossa.

Juan Mateo Garavito.

Fainer Torijano.

Harrinson Mancilla.

Enrique Serje.

Santiago Córdoba.

Diego Chávez.

Mayer Gil.

Matías Pisano.

Giovanny Bangera.

Yeison Tolosa.

Joider Micolta.

Yeiler Goez.

Derik Osede.

Franco Leys.

Jorge Obregón.

Andrés Ibarguen.

Julián Quiñónes.

Jhon Méndez.

Los problemas administrativos salpicaron al rendimiento futbolístico y viceversa, Deportivo Pasto culminó la Liga BetPlay de 18 con solamente 15 puntos en 19 jornadas, 4 victorias, 3 empates y 12 derrotas; además de 12 goles a favor y 30 en contra para una diferencia de gol de -17. Algo para que lo revise la directiva detalladamente de cara a la siguiente temporada.

A pesar que la segunda parte del año fue para el olvido, en el primer semestre el cuadro nariñense de la mano de Jonathan Risueño jugó los cuartos de final del fútbol colombiano, sin embargo se quedó en el camino porque fue eliminado por Deportes Tolima. Pasto culminó el 2026 de 11 en la tabla del descenso, tiene ahorros pero no se puede confiar porque otro semestre como el que recién terminó, lo podría acercar para vivir nuevamente esas épocas turbias.

Lea también: