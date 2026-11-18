Los de Tapia, Hernández y Benítez, ya adentro.

Antigua, Mixco y Xelajú, los únicos clasificados. (Antigua, Xela y Mixco Facebook)

El Torneo Apertura 2026 de Guatemala entra en su etapa de definición, con dos jornadas y seis puntos por disputar. La recta final determinará qué equipos seguirán en la pelea por el título y cuáles terminarán su participación. Además de los boletos a la siguiente instancia, estará en juego un beneficio importante para los primeros lugares.

Los dos mejores de la fase regular avanzarán directamente a semifinales, evitando la disputa de los cuartos de final. Por eso, los equipos de arriba tienen un objetivo que va más allá de asegurar su clasificación: terminar entre los dos primeros les permitirá acortar el camino hacia la final y evitar una eliminatoria.

Por el momento, Antigua, Xelajú y Deportivo Mixco ya tienen garantizada su continuidad en el campeonato. El conjunto colonial lidera con 39 puntos, mientras que los superchivos y los chicharroneros suman 34. Xelajú ocupa el segundo puesto gracias a su mejor diferencia de gol, un apartado que puede resultar decisivo en el cierre.

La ventaja que construyeron esos tres equipos les permite afrontar las últimas jornadas con la tranquilidad de saber que seguirán en competencia, incluso si pierden sus dos encuentros restantes. Sin embargo, todavía tienen motivos para buscar victorias: Antigua intentará confirmar su acceso directo a semifinales y sus perseguidores disputarán una posición que ofrece el mismo premio.

Municipal, cuarto con 33 puntos, y Guastatoya, quinto con 31, también mantienen aspiraciones de terminar entre los dos primeros. Ambos necesitan aprovechar los puntos que quedan y esperar los resultados de quienes los preceden. Para los escarlatas y el pecho amarillo, la penúltima jornada será importante para determinar con qué posibilidades llegarán a la última fecha.

Más atrás, la atención se concentra en San Pedro y Comunicaciones, protagonistas de la pelea por el último lugar de clasificación. Cada punto puede modificar esa disputa y aumentar la presión sobre el rival. A diferencia de los equipos que ya aseguraron su continuidad, los involucrados en esta zona necesitan resultados inmediatos para evitar una eliminación anticipada.

La jornada 21 podría dejar definidos los seis equipos que seguirán en carrera y confirmar al menos a uno de los semifinalistas directos. El Apertura empieza a separar a quienes disputarán el título de quienes cerrarán su temporada, mientras la última fecha espera con la posibilidad de resolver los boletos y las posiciones que todavía permanezcan abiertos.

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