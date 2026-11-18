El cuadro ‘Matecaña’ tiene seis demandas activas ante la FIFA, lo que le impide inscribir nuevos jugadores. Además, tiene salarios y obligaciones salariales atrasadas con los futbolistas del actual plantel.

Dímelo Jara es representante del cantante de reguetón, Blessd | Instagram Blessd

Santiago Jaramillo, conocido popularmente como Dímelo Jara, sería el encargado de comprar al Deportivo Pereira, que atraviesa una nueva crisis económica adeudando salarios a los jugadores del actual plantel y con al menos seis sanciones de la FIFA, que le impiden inscribir jugadores para los próximos campeonatos del fútbol profesional colombiano.

El periodista pereirano Samuel Duque acompañó al empresario junto a Álvaro López, actual máximo accionista del equipo ‘Matecaña’, en una notaría de la capital risaraldense, en donde se cerró el acuerdo económico. Dímelo Jara también estuvo en el estadio Hernán Ramírez Villegas junto con miembros de su empresa para ultimar detalles que permitan anunciarlo como nuevo dueño de la institución campeona en el segundo semestre del 2022. Duque cerró la información con que el viernes 20 de noviembre sería la presentación oficial de los nuevos dueños.

Juan Carlos de la Cuesta, presidente de Atlético Nacional durante el título de la Copa Libertadores del 2016, acompañaría el nuevo proyecto del Deportivo Pereira. La prioridad en lo organizativo sería sanear las deudas del club, llegar a acuerdos con los futbolistas que han radicado sus demandas ante la FIFA y evitar el descenso a la segunda división en el 2027. El equipo pereirano iniciará en el puesto 18 de la tabla del promedio, solo superando a los clubes que ascienda del torneo BetPlay.

Dímelo Jara, del sueño de ser futbolista a comprar su tercer equipo profesional

Dímelo Jara es dueño de un equipo en Dinamarca | Instagram: dimelojarabybestofyou

Dímelo Jara encarna una de las historias de emprendimiento más llamativas de los últimos años en Colombia. Nacido y criado en el Barrio Antioquia en Medellín, este joven empresario, que desde los 14 años asumió la responsabilidad económica de su hogar revendiendo ropa de marca, cambió su sueño inicial de ser futbolista profesional por el de convertirse en el mánager y socio estratégico de Stiven Mesa Londoño, mejor conocido como Blessd.

Lo que comenzó en 2019 como una amistad de esquina, donde Jara le ofrecía una habitación y apoyo a un joven artista que ensayaba freestyle y caminaba largos trayectos desde Itagüí, evolucionó hasta consolidar Dímelo Jara Company. Con un plan de trabajo trazado hasta 2033 y una sede ubicada en el mismo Barrio Antioquia para no perder la esencia de la calle, la compañía hoy emplea a más de 120 personas, segun la entrevista realizada por El Colombiano. El éxito del proyecto despegó definitivamente al fusionar la industria musical con el deporte rey, una estrategia innovadora que tuvo su punto de inflexión en enero de 2024 con un evento masivo en Miami junto a la leyenda brasileña Ronaldinho.

En el ámbito de la representación deportiva, el crecimiento ha sido igualmente ambicioso. La agencia Dímelo Jara Sports unió fuerzas con la multinacional Best Of You, destacando el talento de la cantera colombiana, para crear Dímelo Jara Sports by Best Of You, un modelo integral destinado a proyectar futbolistas nacionales hacia el mercado internacional y tender puentes firmes con el fútbol europeo. Paralelamente, el equipo de trabajo de Jara acompaña a jóvenes promesas en clubes profesionales del país como Atlético Nacional, América de Cali y Envigado:

Kevin Parra – Atlético Nacional.

Mateo Zuleta – Once Caldas.

Kevin Tamayo – Cúcuta Deportivo.

Jhojan Martínez – Deportivo Cali.

Daniel Ruiz – Millonarios.

Fabian Ángel – Junior FC.

Gorka Abascal – Real Madrid (inferiores).

Juan José Mera – Deportes Tolima.

La relación de Dímelo Jara y Blessd con el balompié internacional y nacional también se refleja en la adquisición de clubes. En octubre de 2024, ambos compraron el Vendsyssel FF de la segunda división de Dinamarca y, en agosto de 2025, el artista se vinculó como inversionista y embajador de la Unión Balompédica Conquense de España.

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