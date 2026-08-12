¿Vuelve Aaron Donald? Las apuestas ya anticipan su regreso a la NFL

Aaron Donald lleva dos años fuera de la NFL, pero las señales de un posible regreso con los Rams ya provocaron movimiento en las casas de apuestas

Aaron Donald. SEAN M. HAFFEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Aaron Donald vuelve a estar en el centro de la conversación de la NFL pese a que todavía no tiene contrato ni ha confirmado oficialmente su regreso. El histórico tackle defensivo, retirado desde hace dos años, ha entrenado en instalaciones de Los Angeles Rams y su posible retorno ganó fuerza después de la llegada de Myles Garrett a la franquicia.

La expectativa es tan alta que algunas casas de apuestas ya colocan a Donald como el cuarto favorito para ganar el premio al Regreso del Año, aun sin estar registrado como jugador activo. El tres veces Jugador Defensivo del Año podría protagonizar una de las historias de la temporada si decide volver a los emparrillados. LEE LA NOTA COMPLETA

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