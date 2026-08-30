Partidos de hoy 30 de agosto de 2026, y dónde ver en vivo todo el fútbol de este domingo
El Olympiacos se verá las caras ante el Asteras Trípolis en punto de las 12:00 horas a través de la multiplataforma de Claro Sports
La actividad futbolística de este domingo tendrá presencia en distintos puntos del mundo. Uno de los platillos fuertes será el posible debut de Armando González con el Olympiacos, que se verá las caras ante el Asteras Trípolis en punto de las 12:00 horas a través de la multiplataforma de Claro Sports, en encuentro correspondiente a la Super Liga de Grecia.
En la Liga MX, Toluca aparece como uno de los equipos a seguir después de llegar a la sexta fecha con 10 puntos y una victoria 2-1 sobre Querétaro, conseguida pese a jugar buena parte del encuentro anterior con un futbolista menos. Los Diablos recibirán a FC Juárez, que viene de caer 2-1 frente al América. Más tarde, Monterrey intentará recuperarse de la derrota 2-0 ante León cuando reciba al Atlético de San Luis, que llega después del empate 1-1 frente a Pachuca.
En LaLiga, el Real Madrid concentra buena parte de la atención después de comenzar el campeonato con paso perfecto. El equipo dirigido por José Mourinho venció 2-1 al Espanyol y posteriormente goleó 4-1 a la Real Sociedad, por lo que llega con seis puntos antes de recibir a un Málaga que todavía no consigue ganar, con un empate y una derrota. La jornada también tendrá al Deportivo frente al Valencia y al Celta de Vigo contra el Athletic Club.
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La Premier League tendrá dos partidos con situaciones contrastantes. Chelsea comenzó la etapa de Xabi Alonso con un triunfo 3-2 sobre Fulham y ahora recibe a un Brighton que abrió el campeonato goleando 4-0 al Aston Villa, además de avanzar en su eliminatoria europea. Más tarde, Manchester United llegará a Old Trafford con la necesidad de reaccionar tras perder 2-0 ante Hull City, mientras Ipswich buscará mantener el impulso después de iniciar su regreso a la máxima categoría con una victoria.
Agenda partidos de hoy: horarios y dónde ver este 30 de agosto
Super Liga de Grecia
- Asteras Trípolis vs Olympiacos | 12:00 horas | Claro Sports
Liga MX
- Toluca vs FC Juárez | 18:00 horas | ViX Premium
- Monterrey vs Atlético de San Luis | 20:10 horas | ViX Premium
LaLiga
- Real Madrid vs Málaga | 09:00 horas | Sky Sports
- Deportivo vs Valencia | 11:30 horas | Sky Sports
- Celta de Vigo vs Athletic Club | 13:30 horas | Sky Sports
Premier League
- Chelsea vs Brighton | 07:00 horas | HBO Max, TNT
- Leeds United vs Brentford | 07:00 horas | FOX One
- Sunderland vs Fulham | 07:00 horas | FOX One
- Manchester United vs Ipswich Town | 09:30 horas | HBO Max
Serie A
- Napoli vs Como | 10:30 horas | Disney+
- Cagliari vs Inter | 12:45 horas | Disney+
- Lazio vs Genoa | 12:45 horas | Disney+
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Ligue 1
- Paris FC vs Nice | 07:00 horas | FOX One
- Rennes vs Le Mans | 09:15 horas | FOX One
- Mónaco vs Marseille | 12:45 horas | FOX One
Eredivisie
- Utrecht vs PSV Eindhoven | 04:15 horas | ESPN, Disney+ Premium
- Feyenoord vs ADO Den Haag | 06:30 horas | ESPN, Disney+ Premium
- Telstar vs Ajax | 08:45 horas | Disney+ Premium
Bundesliga
- Freiburg vs Werder Bremen | 07:30 horas | FOX One
- Augsburg vs Schalke 04 | 09:30 horas | FOX One, FOX+
MLS
- Columbus Crew vs New England Revolution | 14:30 horas | Apple TV
- St. Louis City SC vs FC Dallas | 17:00 horas | Apple TV
Liga de Expansión MX
- Leones Negros vs Piratas | 12:00 horas | AYM Sports