Todos los partidos de la Hormiga González con Olympiacos: calendario de la Super Liga de Grecia 2026-2027

El delantero mexicano inicia su primera aventura en Europa tras dejar Chivas y buscará consolidarse en el fútbol griego

Armando ‘Hormiga’ González comienza un nuevo capítulo en su carrera profesional después de cerrar su salida de Chivas para incorporarse al Olympiacos de Grecia. El atacante mexicano deja por primera vez la Liga MX para competir en el fútbol europeo, donde tendrá el reto de ganarse un lugar dentro de una plantilla que disputará competencias nacionales e internacionales durante la temporada 2026-2027.

La llegada de la ‘Hormiga’ al conjunto helénico se produce después de una etapa de crecimiento con Guadalajara, donde pasó de las fuerzas básicas al primer equipo y se convirtió en una de las referencias ofensivas del club. Durante la campaña 2025-26 registró 25 goles en todas las competencias y terminó como líder de goleo del Apertura 2025, actuaciones que lo llevaron a ser considerado para la selección mexicana durante el Mundial 2026.

Ahora, el delantero de 23 años tendrá una agenda cargada en Grecia con partidos de la Super Liga, Copa de Grecia y compromisos internacionales. Olympiacos afrontará una nueva temporada como uno de los principales protagonistas del fútbol griego, con el objetivo de mantenerse en los primeros lugares y competir en el escenario europeo.

Calendario de Olympiacos en la Super Liga de Grecia: estos son todos los partidos

El Olympiacos arrancó su camino en la Super Liga de Grecia el pasado sábado 22 de agosto, con una victoria de 1-0 sobre el Atromitos. El conjunto de El Pireo se llevó el triunfo gracias a un gol de David Carmo al minuto 82, asegurando sus primeros tres puntos del torneo. Dicho encuentro fue el primero de los 26 que tendrá a lo largo de la fase regular de la campaña en la liga local. A continuación todos los partidos:

Jornada 1 | 22 de agosto: Olympiacos 1-0 Atromitos

Jornada 2 | 29 de agosto: Asteras Tripolis vs Olympiacos

Asteras Tripolis vs Olympiacos Jornada 3 | 5 de septiembre: Volos NFC vs Olympiacos

Volos NFC vs Olympiacos Jornada 4 | 12 de septiembre: Olympiacos vs OFI Creta

Olympiacos vs OFI Creta Jornada 5 | 19 de septiembre: Levadiakos vs Olympiacos

Levadiakos vs Olympiacos Jornada 6 | 10 de octubre: Olympiacos vs Panathinaikos

Olympiacos vs Panathinaikos Jornada 7 | 17 de octubre: Panetolikos vs Olympiacos

Panetolikos vs Olympiacos Jornada 8 | 24 de octubre: Olympiacos vs Kalamata

Olympiacos vs Kalamata Jornada 9 | 31 de octubre: Kifisia vs Olympiacos

Kifisia vs Olympiacos Jornada 10 | 7 de noviembre: Olympiacos vs PAOK

Olympiacos vs PAOK Jornada 11 | 21 de noviembre: Olympiacos vs Iraklis

Olympiacos vs Iraklis Jornada 12 | 28 de noviembre: Aris Salónica vs Olympiacos

Aris Salónica vs Olympiacos Jornada 13 | 5 de diciembre: Olympiacos vs AEK Atenas

Olympiacos vs AEK Atenas Jornada 14 | 12 de diciembre: Atromitos vs Olympiacos

Atromitos vs Olympiacos Jornada 15 | 19 de diciembre: Olympiacos vs Panetolikos

Olympiacos vs Panetolikos Jornada 16 | 9 de enero: Kalamata vs Olympiacos

Kalamata vs Olympiacos Jornada 17 | 16 de enero: PAOK vs Olympiacos

PAOK vs Olympiacos Jornada 18 | 23 de enero: Olympiacos vs Levadiakos

Olympiacos vs Levadiakos Jornada 19 | 30 de enero: Panathinaikos vs Olympiacos (sin transmisión por Claro Sports)

Panathinaikos vs Olympiacos (sin transmisión por Claro Sports) Jornada 20 | 6 de febrero: Olympiacos vs Asteras Tripolis

Olympiacos vs Asteras Tripolis Jornada 21 | 13 de febrero: Olympiacos vs Volos NFC

Olympiacos vs Volos NFC Jornada 22 | 20 de febrero: Iraklis vs Olympiacos

Iraklis vs Olympiacos Jornada 23 | 27 de febrero: Olympiacos vs Aris Salónica

Olympiacos vs Aris Salónica Jornada 24 | 6 de marzo: AEK Atenas vs Olympiacos

AEK Atenas vs Olympiacos Jornada 25 | 13 de marzo: Olympiacos vs Kifisia

Olympiacos vs Kifisia Jornada 26 | 20 de marzo: OFI Creta vs Olympiacos

¿Cuándo juega el Olympiacos de la Hormiga González? | @olympiacosfc

A estos encuentros hay que sumarle los que dispute de la Copa de Grecia, competencia en la que el Olympiacos aún no tiene fecha ni rival confirmado para su debut. Caso similar el de la Europa League, cuyo sorteo de la fase de liga se celebrará este viernes 28 de agosto.

La Hormiga González en Olympiacos: ¿Dónde ver en vivo los partidos de la Super Liga de Grecia?

La Hormiga González inicia su nueva etapa en el fútbol europeo con el Olympiacos. Sus aficionadas y aficionados podrán seguir sus partidos en la Super Liga de Grecia y la Copa de Grecia a través de todas las plataformas de Claro Sports. La cobertura permitirá acompañar al delantero mexicano durante su primera temporada fuera de la Liga MX.

La transmisión estará disponible en 17 países de Latinoamérica, incluyendo México, Argentina, Bolivia, Chile, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. La cobertura contemplará los partidos del Olympiacos como local y visitante, con excepción del duelo Panathinaikos vs Olympiacos, que no forma parte del acuerdo.

Para ver los partidos de la Hormiga González con Olympiacos, los aficionados podrán acceder a Claro Sports mediante diferentes plataformas: el sitio web oficial, el canal de YouTube, la aplicación móvil disponible en Google Play y App Store, además de opciones de Smart TV y streaming como Claro Video y canales de Prime Video. En México, la señal también estará disponible mediante los operadores Totalplay y Dish.

Sitio web: Ingresa directamente a Claro Sports desde cualquier computadora o navegador del celular.

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Claro Sports transmitirá al Olympiacos de La Hormiga González | Claro Sports

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