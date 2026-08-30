Asteras vs Olympiacos en vivo la Superliga de Grecia 2026: transmisión, goles y resultados de la jornada 2

Sigue las emociones de este vibrante partido, con el posible debuta de la Hormiga González, a través de la multiplataforma de Claro Sports

Asteras Tripolis y Olympiacos se enfrentan este domingo 30 de agosto en el Estadio Theodoros Kolokotronis, dentro de la jornada 2 de la Superliga de Grecia 2026-27. El equipo del Pireo llega después de iniciar la temporada con una victoria 1-0 sobre Atromitos y ahora buscará mantener el paso en el campeonato.

El encuentro también genera atención en México por la posible presentación de Armando ‘Hormiga’ González con Olympiacos. En caso de tener minutos, el delantero podría coincidir en el campo con Jordan Silva, defensa mexicano que forma parte del Asteras Tripolis, en un duelo con presencia tricolor.

Horario y dónde ver Asteras vs Olympiacos hoy 30 de agosto en la jornada 2 de la Superliga de Grecia

En Claro Sports te llevamos el partido entre Asteras Tripolis y Olympiacos, correspondiente a la jornada 2 de la Superliga de Grecia este domingo 30 de agosto de 2026, en punto de las 12:00 horas (tiempo del centro de México) en el Estadio Theodoros Kolokotronis.

Últimos resultados del Asteras vs Olympiacos en la Superliga de Grecia

En los últimos cinco partidos el dominio de Olympiacos se refleja con tres triunfos, a cambio de una victoria de Asteras y un empate.

Asteras 0-3 Olympiacos | 4 de febrero 2026

Asteras 1-2 Olympiacos | 24 de septiembre 2025

Olympiacos 2-0 Asteras | 23 de agosto 2025

Olympiacos 1-1 Asteras | 9 de febrero 2025

Asteras 1-0 Olympiacos | 27 de octubre 2024

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