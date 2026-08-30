La Hormiga González roza el gol en un debut que deja grandes sensaciones

El mexicano se mostró activo, entendió rápido la dinámica del Olympiacos y estuvo a centímetros de estrenarse con gol tras estrellar un remate en el travesaño

Armando González hizo su debut con el Olympiacos en la Súper Liga de Grecia. El mexicano entró al terreno de juego al minuto 68, en la victoria de su equipo por 1-0 sobre el Asteris Tripolis.

Desde sus primeros minutos en el campo, el exChivas se mostró activo, apareciendo constantemente y ofreciendo movimientos por todo el frente de ataque. Con desmarques constantes por las bandas y buenas asociaciones con sus compañeros, el mexicano entendió rápidamente la distribución del equipo y supo colocarse en los espacios correctos para convertirse en una opción permanente.

Después de 20 minutos de mucha intensidad y buenas apariciones, tuvo su oportunidad más clara en el tiempo de compensación. El delantero acompañó un ataque desde el mediocampo y apareció completamente solo dentro del área para recibir una diagonal; el balón le quedó a la pierna izquierda y sacó un buen remate que estuvo a centímetros de convertirse en su primer gol, pero el travesaño terminó por negárselo.

A pesar de quedarse sin marcar, el debut de la Hormiga dejó grandes sensaciones. Por movimientos, apariciones y desmarques, el mexicano lució integrado a la dinámica del Olympiacos y demostró que las cualidades que lo llevaron a Europa pueden servirle para generar muchas oportunidades similares. La puntería falló esta vez, pero las ocasiones comenzaron a aparecer desde el primer día.

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