Balón de Oro de Todos los Tiempos: la nueva pelea entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo

El premio BOAT (Ballon d’Or of All Time) es un trofeo destinado a celebrar las siete décadas del Balón de Oro, una distinción que pelean algunas leyendas del fútbol

Cristiano Ronaldo vs Messi: un nuevo enfrentamiento en la mira | Claro Sports

La entrega del Balón de Oro del próximo lunes 26 de octubre tendrá un significado especial. La ceremonia, que se celebrará en The London Palladium, en Londres, Inglaterra, conmemorará el 70 aniversario de uno de los reconocimientos más prestigiosos del fútbol mundial. Sin embargo, los festejos no terminarán con la entrega del galardón, pues dos días después se conocerá al ganador del BOAT (Ballon d’Or of All Time), una distinción que busca reconocer la mejor temporada individual en la historia de este deporte entre los futbolistas que conquistaron el Balón de Oro al menos en dos ocasiones.

La organización abrió una votación especial a principios de octubre, cuyo plazo concluirá el martes 27 a las 23:59 horas de París. El ganador se dará a conocer un día después, por lo que los aficionados disponen de poco tiempo para elegir a su favorito. La participación tiene un costo de un euro, que permite adquirir una imagen conmemorativa y entrar en un sorteo por un par de entradas para la ceremonia del próximo año. De esta manera, los seguidores podrán formar parte de una elección que busca destacar una de las actuaciones individuales más memorables en la historia del fútbol.

France Football, medio encargado de la organización del Balón de Oro, estableció una condición que limita las posibilidades de varios referentes históricos: únicamente pueden competir los jugadores que hayan ganado este trofeo al menos dos veces durante su carrera profesional. Este criterio deja fuera a leyendas como Pelé y Diego Armando Maradona, quienes suelen ocupar los primeros puestos en las listas de los mejores futbolistas de todos los tiempos. La restricción responde a la naturaleza del reconocimiento, aunque también abre el debate sobre los criterios que determinan la grandeza individual en distintas épocas.

La lista de candidatos reúne a diez figuras históricas: Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Johan Cruyff, Marco van Basten, Michel Platini, Alfredo Di Stéfano, Franz Beckenbauer, Ronaldo Nazário, Karl-Heinz Rummenigge y Kevin Keegan. El grupo representa distintas generaciones y estilos de juego, con delanteros determinantes, mediocampistas creativos y referentes que marcaron una época en sus respectivos equipos. La selección promete una competencia de alto nivel, pues cada nombre cuenta con argumentos para defender su lugar entre las actuaciones más extraordinarias que ha visto este deporte.

Lionel Messi, máximo ganador del Balón de Oro con ocho distinciones, destaca por su presencia en múltiples ocasiones dentro del listado, una circunstancia que amplía sus posibilidades en la votación. No obstante, la cantidad de apariciones no garantiza su victoria, ya que el BOAT busca premiar la mejor temporada individual y no al futbolista con más galardones o nominaciones. La diferencia resulta fundamental para entender el sentido de esta elección: el desafío consiste en identificar una campaña que sobresalga por encima de las demás, incluso frente a trayectorias repletas de éxitos. Así, el reconocimiento promete una discusión entre los aficionados sobre cuál fue la temporada más brillante protagonizada por una leyenda del fútbol.

Nominados al Balón de Oro de Todos los Tiempos | Claro Sports

Aunque el resultado definitivo se conocerá hasta el 28 de octubre, Cristiano Ronaldo domina la clasificación preliminar con el 75 por ciento de los votos por su Balón de Oro de 2008, cuando conquistó la Premier League y la Champions League con el Manchester United. Lionel Messi ocupa la segunda posición con el 9 por ciento por su actuación de 2012, mientras que otro de los galardones del portugués, correspondiente a 2017, aparece en tercer lugar con el 6 por ciento. Las cifras fueron publicadas por la organización este 20 de octubre y pueden cambiar durante los días restantes.

Cristiano Ronaldo y Messi vuelven a enfrentarse por el Balón de Oro: ¿qué hicieron en 2008 y 2012?

La rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Messi vuelve a cobrar protagonismo, aunque esta vez fuera de las canchas. Después de protagonizar durante más de una década la disputa por los principales reconocimientos individuales del fútbol, ambos jugadores se encuentran nuevamente frente a frente en una elección que enfrenta dos momentos de sus carreras: la temporada 2007-2008 del portugués con el Manchester United y el año 2012 del argentino con el Barcelona.

El argumento de Cristiano Ronaldo se sostiene en una campaña en la que combinó títulos colectivos con registros goleadores. Bajo las órdenes de Sir Alex Ferguson, el delantero portugués marcó 42 goles en todas las competiciones durante la temporada 2007-2008, de los cuales 31 llegaron en la Premier League y ocho en la Champions League. En la final europea ante Chelsea, disputada en Moscú, anotó el gol del Manchester United en el empate 1-1 que terminó con el título para los ingleses en la tanda de penales. También conquistó la Bota de Oro europea y recibió el primer Balón de Oro de su carrera.

Por su parte, Lionel Messi presenta uno de los registros goleadores más reconocidos en la historia del fútbol. Durante el año natural de 2012, el argentino marcó 91 goles en partidos oficiales: 79 con el Barcelona y 12 con la selección argentina, con lo que superó la marca de 85 anotaciones que Gerd Müller había establecido en 1972. Sus cifras incluyeron 59 tantos en LaLiga, 13 en la Champions League, cinco en la Copa del Rey y dos en la Supercopa de España, además de sus anotaciones internacionales. A ello se sumaron 24 asistencias durante ese año.

Messi también cerró la temporada 2011-2012 con 73 goles en 60 partidos oficiales con el Barcelona, incluidos 50 tantos en LaLiga, cifra que le permitió conquistar la Bota de Oro europea. En el apartado colectivo, el conjunto catalán ganó la Copa del Rey de 2012, aunque no consiguió los títulos de Liga ni Champions League de aquella temporada. El argentino recibió posteriormente su cuarto Balón de Oro consecutivo.

La comparación presenta dos argumentos distintos: mientras Cristiano Ronaldo combina sus 42 anotaciones con los títulos de Premier League y Champions League, Messi destaca por su récord de 91 goles en un año natural y su producción individual. También existe una diferencia en los periodos utilizados, pues los 42 tantos de Cristiano corresponden a una temporada de clubes, mientras que los 91 de Messi abarcan todo 2012, incluidos sus compromisos con Argentina. Ahora serán los aficionados quienes decidan cuál de esas actuaciones merece imponerse en el BOAT.