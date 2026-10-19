El camino al Balón de Oro 2026: ¿Quién tiene más argumentos para quedarse con el premio?

El Balón de Oro de la temporada 2025-2026, organizado por la revista France Football en colaboración con la UEFA, alcanza un hito relevante al conmemorar su 70ª edición en el London Palladium de Londres el 26 de octubre de 2026. Para esta entrega, además de evaluar lo hecho por los jugadores durante la temporada 2025-2026 (en un periodo comprendido entre el 3 de agosto de 2025 y el 19 de julio de 2026), los periodistas tendrán que tomar en cuenta lo realizado por los candidatos durante la Copa del Mundo 2026.

Por lo anterior, en Claro Sports analizamos a los siete futbolistas Harry Kane, Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Lionel Messi, Rodri y Michael Olise que se perfilan para luchar hasta el último momento por llevarse el galardón que premia al mejor jugador del planeta, basándose en tres criterios principales: el rendimiento individual y actuaciones decisivas, logros colectivos y comportamiento deportivo (fairplay).

Harry Kane: una candidatura basada en goles y títulos

Inglaterra fue tercero en el Mundial gracias a Kane | Reuters

Harry Kane presenta un expediente sustentado en la mayor densidad anotadora registrada en el fútbol europeo durante el ciclo 2025-2026. El capitán de la selección inglesa completó la campaña más prolífica de su carrera profesional al alcanzar los 73 goles y 8 asistencias en 65 apariciones totales entre el Bayern Munich y su combinado nacional, promediando una intervención directa en el marcador cada 64 minutos de juego. Con la camiseta bávara, Kane anotó 61 goles en 51 partidos oficiales, siendo el pilar fundamental para la obtención del triplete nacional compuesto por la Bundesliga, la copa de Alemania, así como la Supercopa.

A nivel individual, sus 36 goles en la liga alemana le aseguraron su segunda Bota de Oro Europea consecutiva, además de adjudicarse el galardón de Futbolista del Año en Alemania y romper el récord de precocidad en alcanzar los 100 goles en la Bundesliga. En el ámbito de selecciones, Kane lideró a Inglaterra hacia la medalla de bronce en la Copa Mundial 2026, anotando seis goles en la fase final que lo consolidaron como el máximo goleador histórico de su país en fases finales de grandes torneos con 15 dianas.

Argumentos a favor: Kane combina volumen goleador, regularidad y títulos colectivos. Su candidatura no depende exclusivamente de las anotaciones, ya que los títulos nacionales con el Bayern le permiten presentar resultados de equipo junto con sus cifras individuales. Además, su participación con Inglaterra en el Mundial 2026 amplió el alcance de su temporada.

Argumentos en contra: La principal diferencia con respecto a otros candidatos está en el desenlace del Mundial. Aunque Kane registró goles con Inglaterra, su selección no consiguió el campeonato y su influencia en los encuentros de eliminación directa ha sido uno de los puntos cuestionados.

Lamine Yamal: campeón con Barcelona y España

Lamine Yamal va con todo por el Balón de Oro. | Reuters.

La candidatura de Lamine Yamal se erige sobre la convergencia inédita entre una producción de élite a nivel de clubes y la consecución del Mundial 2026 con España. El extremo catalán completó un curso doméstico brillante al registrar 24 goles y 17 asistencias en 45 compromisos oficiales, cifras que respaldaron la revalidación del título de LaLiga y la conquista de la Supercopa de España. Su rendimiento en el campeonato nacional español le valió el galardón de Jugador de la Temporada tras encabezar la liga en pases de gol (11) y en la métrica de goles más asistencias sin penalti por 90 minutos (0.95).

El factor diferencial que impulsa su posicionamiento hacia el galardón individual radica en su rol durante la Copa del Mundo. A sus 19 años recién cumplidos, Yamal participó activamente en los siete partidos disputados por España en Norteamérica, liderando el torneo en volumen de desequilibrio individual con 35 regates completados. Este triunfo convirtió a Yamal en el futbolista más joven de la historia en conquistar el doblete Eurocopa-Mundial.

Bajo el prisma de los criterios estipulados por France Football, Yamal satisface el primer parámetro mediante su liderazgo en generación de grandes ocasiones y regates en el último tercio en todas las competiciones. Asimismo, cumple de manera holgada con el segundo criterio al ostentar los títulos de mayor jerarquía colectiva del período analizado. Tras haber finalizado en segunda posición en la edición de 2025 por detrás de Ousmane Dembélé, su estatus como capitán más joven en la historia del Barcelona y pilar indiscutible de la selección campeona del mundo le otorgan una ventaja sustancial en las preferencias del jurado internacional.

Argumentos a favor: El campeonato mundial representa su principal punto a considerar. A ello se suma su aportación ofensiva durante la temporada del Barcelona. Los criterios del Balón de Oro consideran las actuaciones individuales y los logros colectivos, dos apartados en los que Yamal cuenta con argumentos para disputar el primer lugar.

Argumentos en contra: Su producción goleadora es inferior a la de Kane y Mbappé. Los periodistas que otorguen mayor importancia al volumen de anotaciones durante toda la temporada podrían colocar a alguno de los dos delanteros por encima del español. La votación dependerá, en buena medida, del peso que reciba el Mundial frente a la regularidad estadística.

Kylian Mbappé: el Mundial y sus goles compensan la falta de títulos

Mbappé basa su candidatura en sus goles. | Reuters

Kylian Mbappé respalda su nominación sobre una cosecha de récords individuales en la historia reciente de los torneos de selecciones, combinada con una altísima producción goleadora en el Real Madrid. Durante el periodo evaluado, el delantero francés anotó 52 goles a nivel de clubes y selección. En el marco de LaLiga, Mbappé se adjudicó el Trofeo Pichichi tras firmar 25 tantos en 31 partidos, mientras que en la UEFA Champions League emergió como el máximo artillero del certamen con 15 goles en 11 encuentros, registrando una media de 1,36 dianas por partido.

La Copa Mundial de la FIFA 2026 representó el escenario de sus mayores logros personales. Al registrar 10 goles y 4 asistencias en 8 partidos, Mbappé no solo conquistó la Bota de Oro del torneo por segunda vez en su carrera, sino que superó a Miroslav Klose para convertirse en el máximo goleador histórico de las Copas del Mundo con 22 tantos acumulados. Entre sus actuaciones destacaron múltiples dobles marcajes ante Suecia e Irak, así como una actuación decisiva de dos goles y una asistencia en el partido por el tercer puesto ante Inglaterra.

Pese a liderar las tablas de goleadores en LaLiga, la Champions League y el Mundial, el Real Madrid finalizó subcampeón de liga y cayó en cuartos de final de Europa, al tiempo que la selección francesa concluyó en cuarta posición en la cita mundialista. Este factor puede restar respaldo entre los votantes que priorizan los campeonatos continentales o globales de clubes y selecciones.

Argumentos a favor: Sus registros individuales y su actuación mundialista lo mantienen entre los principales aspirantes. Mbappé presenta una combinación de producción ofensiva durante la temporada.

Argumentos en contra: La falta de títulos colectivos con el Real Madrid y la selección francesa constituye el principal obstáculo de su candidatura.

Los tres principales candidatos a ganar el Balón de Oro. | Claro Sports.

Lionel Messi: su liderazgo en el Mundial catapulta su candidatura

Lionel Messi tuvo su despedida con Argentina | L. Robayo | AFP

La inclusión de Lionel Messi entre las candidaturas principales responde a su vigencia competitiva en la recta final de su carrera y su capacidad para guiar a Argentina a su segunda final mundialista consecutiva. En el contexto de clubes con Inter Miami, el atacante rosarino registró 32 goles y 25 asistencias en 36 partidos globales durante la temporada 2025-2026, asegurando la consecución de la MLS Cup y consolidando un promedio de participación directa en gol cada 54.4 minutos.

En la Copa Mundial 2026, en su sexta participación histórica, Messi capitaneó al combinado argentino con una actuación de alta eficiencia ofensiva. Con 8 goles y 4 asistencias, finalizó como el segundo máximo artillero del certamen y lideró las métricas avanzadas del torneo en pases clave (82), asistencias esperadas (4,12 xA) y secuencias generadoras de tiro en el último tercio. Adicionalmente, convirtió ante Argelia para transformarse en el futbolista de mayor edad en anotar un triplete en la historia de los Mundiales (39 años).

El argumento en favor de un noveno galardón para Messi se cimenta en su influencia organizativa y en la narrativa histórica de su última Copa del Mundo, donde Argentina alcanzó la final antes de caer por la mínima ante España. No obstante, la menor exigencia relativa de la Major League Soccer en comparación con las ligas europeas de máxima categoría supone una desventaja frente a competidores que conquistaron títulos de primer orden en el viejo continente

Argumentos a favor: Su candidatura debe examinarse a partir de la producción ofensiva, las asistencias y su influencia en los resultados de Inter Miami y Argentina.

Argumentos en contra: Messi necesita que sus resultados individuales y colectivos del periodo tengan suficiente peso frente a las campañas de Kane, Yamal y Mbappé.

Ousmane Dembélé: busca repetir el éxito del año pasado

Dembélé empató la final de la Champions League por la vía del penal. | Reuters

Ousmane Dembélé ingresa en la nómina de candidatos avalado por su condición de vigente ganador del Balón de Oro, tras haber obtenido el galardón en 2025 impulsado por la victoria del Paris Saint-Germain en la UEFA Champions League. Durante el ciclo 2025-2026, el atacante francés revalidó el dominio europeo del conjunto parisino al coronarse bicampeón de la Liga de Campeones y conquistar el título de la Ligue 1, acumulando 14 goles y 12 asistencias en todas las competiciones.

A pesar de consolidar un bicampeonato de Europa con el PSG y mantener un rendimiento desequilibrante en el mano a mano, el cuarto puesto obtenido por la selección de Francia en el Mundial 2026 limita en parte el impacto de su candidatura frente a otros rivales. No obstante, su palmarés de títulos colectivos y su condición de campeón vigente reafirman su posición en la superélite del fútbol mundial.

Argumentos a favor: Su presencia en el PSG le permite presentar una candidatura vinculada al rendimiento del equipo en las competiciones europeas y nacionales.

Argumentos en contra: Dembélé compite con futbolistas que cuentan con argumentos individuales especialmente definidos.

Rodri: la influencia en el mediocampo y el valor de los títulos colectivos

Rodri llegó al Barcelona tras el Mundial | Reuters

Rodri mantiene una posición de gran prestigio entre los jurados especializados debido a su condición de eje organizativo de la selección española campeona del mundo y su regularidad en el fútbol de clubes. Tras superar un proceso de rehabilitación por lesión al inicio de la campaña, el mediocentro regresó a la actividad para coronarse campeón de la FA Cup y la EFL Cup con el Manchester City, antes de formalizar su incorporación al Barcelona.

El peso sustancial de su candidatura se concentra en su rendimiento durante la Copa del Mundo 2026. Actuando como pivote único en el esquema de la selección española, Rodri fue el futbolista con mayor volumen de pases precisos del torneo, registrando un 92% de efectividad en la entrega y liderando la estadística de recuperaciones en campo rival. Su capacidad para dictar el ritmo de los partidos, neutralizar las transiciones adversarias y aportar contención en la fase final del torneo fue determinante para la estabilidad defensiva de España.

Argumentos a favor: La candidatura del mediocampista permite valorar aspectos que no se reflejan únicamente en goles y asistencias. Su participación en la construcción de juego y su contribución al funcionamiento colectivo son elementos relevantes para un premio que no está reservado a delanteros.

Argumentos en contra: Rodri compite contra jugadores con cifras ofensivas y actuaciones mundialistas que pueden resultar más determinantes para los votantes.

Michael Olise: su participación ofensiva en el Bayern respalda su nominación

Olise brilla con el Bayern Munich | Reuters.

Michael Olise se ha consolidado en el grupo de aspirantes principales tras completar una campaña de eclosión futbolística en las filas del Bayern Munich y la selección de Francia. En la Bundesliga 2025-2026, el extremo derecho firmó 15 goles y 21 asistencias en 32 encuentros, convirtiéndose en el máximo creador de juego de las grandes ligas europeas. Su capacidad para generar ventajas en el uno contra uno y su precisión en el balón parado resultaron clave para la consecución del triplete nacional del Bayern.

A nivel internacional, Olise fue el principal conector del ataque francés en la Copa Mundial 2026. Con 5 asistencias en 6 partidos disputados, encabezó la tabla de pases de gol del combinado galo y se situó como el futbolista con mayor número de pases clave en jugada abierta por cada 90 minutos del torneo

Argumentos a favor: Olise cuenta con los títulos nacionales del Bayern y con su participación en el ataque del equipo como argumentos de evaluación. Su capacidad para generar ocasiones y asistir a sus compañeros permite analizar una aportación diferente de la de Kane.

Argumentos en contra: La candidatura del francés enfrenta una comparación directa con su compañero Kane, quien presenta 61 goles con el Bayern y una segunda Bota de Oro europea. Para superar esa diferencia, Olise necesitaría recibir una valoración especialmente alta por su creación ofensiva y sus actuaciones decisivas.

¿Será que alguno de ellos da la sorpresa? | Claro Sports.

Kane, Lamine Yamal y Mbappé, los tres candidatos más fuertes

Harry Kane | El argumento estadístico

Sus 73 goles, la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Bota de Oro europea conforman una candidatura basada en cifras individuales y títulos de club. Su principal limitación es no haber conquistado el Mundial.

Lamine Yamal | El argumento de los títulos

El Mundial con España y LaLiga con Barcelona, junto con sus 24 goles y 18 asistencias, le permiten competir por el primer lugar. La diferencia frente a Kane está en la menor cantidad de goles.

Kylian Mbappé | El argumento mundialista

Sus 10 goles en el Mundial, el récord histórico de anotaciones en la competición y el Onze de Oro respaldan su candidatura. La ausencia de títulos colectivos representa su principal desventaja.

La comparación deja una disputa entre la regularidad goleadora de Kane, los títulos colectivos de Yamal y la actuación individual de Mbappé en el Mundial. No existe una fórmula que determine automáticamente al ganador: los periodistas votantes deberán establecer qué desempeño tuvo mayor importancia durante el periodo de evaluación.

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