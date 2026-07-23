¿Noveno Balón de Oro para Messi? El comunicado que desató la polémica

Un comunicado del Balón de Oro abrió la posibilidad de que Lionel Messi compita por su noveno premio pese a perder la final del Mundial

Messi otra vez como candidato. REUTERS/Christian Hartmann

Una publicación del Balón de Oro generó polémica después de señalar que ganar la Copa del Mundo no garantiza recibir el premio individual. El mensaje apareció un día después de que Argentina perdiera la final del Mundial 2026 ante España y abrió la posibilidad de que Lionel Messi vuelva a competir por el galardón.

Desde 1995, solo el 57 por ciento de los campeones del mundo ganó también el Balón de Oro. Casos como los de Messi en 2010, Cristiano Ronaldo en 2014 y Luka Modric en 2018 muestran que el rendimiento individual puede pesar más que el título mundial, por lo que el argentino podría aspirar a su novena distinción. LEE LA NOTA COMPLETA

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