Todos los partidos de Costa Rica sub 20 en el Premundial Concacaf 2026: fechas, horarios y dónde ver los juegos de la selección nacional

La selección costarricense integrará el Grupo B junto con México, Guatemala y Antigua y Barbuda.

Costa Rica busca la clasificación | X: @laselecrc_

Costa Rica comienza su participación en el Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 con el objetivo de volver a ser protagonista en la categoría. El equipo dirigido por Randall Row buscará avanzar a la fase final del certamen y mantenerse en la pelea por uno de los cuatro boletos disponibles para la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2027. Además, el campeón del torneo obtendrá la plaza de Concacaf para el Torneo Olímpico de Fútbol Masculino de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, acompañando al anfitrión Estados Unidos.

La selección costarricense integrará el Grupo B junto con México, Guatemala y Antigua y Barbuda, una zona que reunirá a dos selecciones con amplia trayectoria en el fútbol juvenil de la región. El estreno será una oportunidad para comenzar con un resultado favorable y sumar puntos importantes en una fase donde únicamente los dos mejores equipos avanzarán a la siguiente ronda. Cada encuentro tendrá un peso determinante en la lucha por la clasificación.

Costa Rica disputará su edición número 23 del Campeonato Sub-20 de Concacaf, consolidándose como una de las selecciones con mayor presencia en la historia del torneo. Su clasificación llegó tras finalizar en el primer lugar del Grupo E durante las eliminatorias, campaña que completó con un registro invicto de tres victorias y un empate. Ese rendimiento le permitió asegurar su lugar en la fase final y llegar con expectativas de competir por el título.

El conjunto tico ya sabe lo que significa levantar el trofeo de la categoría, tras conquistar el campeonato en 1988 y 2009. Además, alcanzó las finales de 1994 y 2011, resultados que reflejan su continuidad en los torneos juveniles de Concacaf. Con ese antecedente, Costa Rica intentará volver a instalarse entre las mejores selecciones del área y dar un nuevo paso hacia la próxima Copa del Mundo Sub-20, uno de los principales objetivos del fútbol formativo del país.

🇨🇷 Por el boleto al Mundial ⚽️



Estos son los convocados por Randall Row para el Campeonato Sub20 de Concacaf 🔥



🗓️ El torneo se realizará del 24 de julio al 9 de agosto en México.



¡Vamos Sele! 🇨🇷🇨🇷 pic.twitter.com/Al8FBfi4sQ — La Sele (@laselecrc_) July 17, 2026

Partidos del Premundial sub 20 Concacaf 2026: ¿Cuándo son los juegos de Costa Rica?

Los partidos de Costa Rica en la fase de grupos del Campeonato Sub-20 de Concacaf 2026 son los siguientes:

Guatemala vs Costa Rica | viernes 24 de julio | 14:00 horas

| viernes 24 de julio | 14:00 horas Costa Rica vs México | lunes 27 de julio | 20:00 horas

| lunes 27 de julio | 20:00 horas Costa Rica vs Antigua y Barbuda | jueves 30 de julio | 16:00 horas

¿Dónde ver en vivo todos los partidos de Costa Rica en el Premundial sub 20 Concacaf 2026?: Canales de TV y streaming

Todos los partidos de Costa Rica en el Premundial sub 20 Concacaf se podrán ver a través de ESPN y Disney+. Además, podrás seguir toda la información a través de Claro Sports.

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